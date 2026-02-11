Tecno

Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

El sistema notifica cuando detecta información privada, por lo que el usuario puede solicitar la remoción inmediata de esos datos

Guardar
La función “Resultados sobre ti”
La función “Resultados sobre ti” ahora permite solicitar la eliminación de documentos oficiales de los resultados de Google. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google anunció una actualización relevante de su herramienta Resultados sobre ti, con el fin de reforzar el control de los usuarios sobre la información personal que aparece en los resultados de búsqueda.

La compañía amplió el alcance de esta función, que ya permitía solicitar la eliminación de datos como números de teléfono, direcciones de correo electrónico o domicilios, para incluir ahora información más sensible, como números de licencia de conducir, pasaportes y números de seguro social.

Más tipos de datos protegidos y monitoreo automático

La herramienta Resultados sobre ti se lanzó en 2022 y ha ido evolucionando para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su huella digital. Con la última actualización, quienes acceden a la función desde la app de Google pueden añadir no solo sus datos de contacto, sino también información de identificaciones oficiales.

Al hacerlo, el sistema monitorea automáticamente los resultados de búsqueda y notifica al usuario si detecta la aparición de alguno de estos datos.

Los usuarios pueden registrar datos
Los usuarios pueden registrar datos personales y recibir alertas automáticas si aparecen en búsquedas públicas. (Google)

El proceso resulta sencillo: basta con pulsar sobre la foto de perfil en la app de Google, seleccionar Resultados sobre ti, y seguir el asistente para agregar la información que se desea proteger, como nombres, alias, teléfonos, correos electrónicos y, ahora, números de identificación.

A partir de ese momento, Google alertará al usuario cuando encuentre referencias a esos datos en los resultados de búsqueda, lo que permite actuar de inmediato para solicitar su eliminación. Además, se puede optar por recibir notificaciones por correo electrónico, facilitando una reacción rápida ante posibles exposiciones.

Google subraya que eliminar información de los resultados de búsqueda no significa que desaparezca por completo de internet, ya que los datos podrían permanecer en la fuente original. Sin embargo, al retirarlos del buscador, se reduce significativamente el riesgo de que terceros accedan a ellos mediante búsquedas comunes, aportando una capa de protección adicional frente a usos maliciosos.

Estas medidas de Google buscan
Estas medidas de Google buscan reducir la exposición involuntaria y proteger a los usuarios frente a riesgos de privacidad en internet. (Reuters)

Herramientas mejoradas

Junto con la ampliación de Resultados sobre ti, Google también mejoró el procedimiento para eliminar imágenes explícitas no consentidas de los resultados de búsqueda. Ahora, los usuarios pueden seleccionar imágenes directamente en los resultados, pulsar los tres puntos en la esquina de cada imagen, elegir eliminar resultado y marcar la opción correspondiente si se trata de contenido sexual no autorizado.

El proceso se agilizó, ya que permite seleccionar y enviar solicitudes para varias imágenes de una sola vez mediante un único formulario.

Todas las solicitudes pueden gestionarse desde el mismo centro de control de Resultados sobre ti, donde los usuarios pueden revisar el estado de cada petición de eliminación. Google también incluyó nuevas opciones para activar filtros proactivos, que bloquean automáticamente la aparición de resultados explícitos similares en búsquedas futuras, reforzando la prevención y la privacidad.

Google mejoró el proceso para
Google mejoró el proceso para eliminar imágenes explícitas no consentidas, agilizando las solicitudes múltiples. (Google)

La actualización, que ya está disponible en Estados Unidos y llegará a otras regiones próximamente, se apoya en protocolos de seguridad avanzados y cifrado robusto para resguardar los datos sensibles gestionados por la herramienta.

El objetivo de Google es ofrecer a los usuarios una protección efectiva frente a la exposición no deseada de información personal, adaptándose a un contexto en el que la presencia digital es cada vez más relevante y vulnerable.

Este conjunto de medidas responde a la creciente preocupación por la privacidad en línea y el uso indebido de datos personales. Google busca facilitar el control individual sobre la información que aparece en su buscador y minimizar los riesgos derivados de la exposición involuntaria, en especial frente a prácticas como el doxing o la difusión no autorizada de contenido íntimo.

Aunque la eliminación de resultados no garantiza la desaparición total de la información de internet, sí representa un avance importante en la gestión de la privacidad personal en la red.

Temas Relacionados

GoogleSeguridad digitalInternetTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La frase que se le atribuye a Stephen Hawking y revela quiénes tienen las mentes más fuertes y ruidosas

A través de su ejemplo, el científico invita a reconocer que, en muchos casos, la genialidad se esconde detrás de una apariencia discreta

La frase que se le

¿Sin señal en el ascensor?: descubre la razón detrás de la falta de cobertura

El fenómeno que aclara por qué la conexión se pierde en la mayoría de los elevadores tiene nombre propio: Jaula de Faraday

¿Sin señal en el ascensor?:

Facebook presenta nuevas funciones de IA: fotos de perfil animadas, fondos para publicaciones de texto y más

De esta manera, Meta intenta captar la atención de los usuarios más jóvenes y aumentar la interacción en la red social

Facebook presenta nuevas funciones de

¿Tienes una computadora vieja? Google ofrece este sistema operativo que puedes instalar desde una USB

ChromeOS Flex extiende la vida útil de estos dispositivos y ofrece una alternativa ante el final del soporte para Windows 10

¿Tienes una computadora vieja? Google

Discord cambia las reglas: será necesario escanear tu rostro o presentar identificación

Cualquier usuario que quiera desbloquear canales, servidores o contenidos clasificados por edad deberá demostrar que es mayor de edad

Discord cambia las reglas: será
DEPORTES
Brilló en la Premier, fue

Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: “Quiero ser villano de James Bond”

Así es la sorprendente tecnología detrás de la ropa que protege a los atletas olímpicos en Milán y Cortina d’Ampezzo

Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: “Se parten en dos”

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

TELESHOW
Ivana Figueiras defendió a la

Ivana Figueiras defendió a la China Suárez y habló de la polémica tras elegir a la modelo para la campaña de su marca

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Tras la queja de Mirtha Legrand, el intendente de Villa Cañás contó por qué decidió dejar exhibida la polémica estatua

Moria Casán habló sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez y les dio un consejo: “No pretendan que la gente no se interese”

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Venezuela recibió

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

El lado desconocido de las moscas: cómo ayudan a proteger el ambiente y la salud humana

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña