Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

La función “Resultados sobre ti” ahora permite solicitar la eliminación de documentos oficiales de los resultados de Google. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google anunció una actualización relevante de su herramienta Resultados sobre ti, con el fin de reforzar el control de los usuarios sobre la información personal que aparece en los resultados de búsqueda.

La compañía amplió el alcance de esta función, que ya permitía solicitar la eliminación de datos como números de teléfono, direcciones de correo electrónico o domicilios, para incluir ahora información más sensible, como números de licencia de conducir, pasaportes y números de seguro social.

Más tipos de datos protegidos y monitoreo automático

La herramienta Resultados sobre ti se lanzó en 2022 y ha ido evolucionando para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su huella digital. Con la última actualización, quienes acceden a la función desde la app de Google pueden añadir no solo sus datos de contacto, sino también información de identificaciones oficiales.

Al hacerlo, el sistema monitorea automáticamente los resultados de búsqueda y notifica al usuario si detecta la aparición de alguno de estos datos.

Los usuarios pueden registrar datos personales y recibir alertas automáticas si aparecen en búsquedas públicas. (Google)

El proceso resulta sencillo: basta con pulsar sobre la foto de perfil en la app de Google, seleccionar Resultados sobre ti, y seguir el asistente para agregar la información que se desea proteger, como nombres, alias, teléfonos, correos electrónicos y, ahora, números de identificación.

A partir de ese momento, Google alertará al usuario cuando encuentre referencias a esos datos en los resultados de búsqueda, lo que permite actuar de inmediato para solicitar su eliminación. Además, se puede optar por recibir notificaciones por correo electrónico, facilitando una reacción rápida ante posibles exposiciones.

Google subraya que eliminar información de los resultados de búsqueda no significa que desaparezca por completo de internet, ya que los datos podrían permanecer en la fuente original. Sin embargo, al retirarlos del buscador, se reduce significativamente el riesgo de que terceros accedan a ellos mediante búsquedas comunes, aportando una capa de protección adicional frente a usos maliciosos.

Estas medidas de Google buscan reducir la exposición involuntaria y proteger a los usuarios frente a riesgos de privacidad en internet. (Reuters)

Herramientas mejoradas

Junto con la ampliación de Resultados sobre ti, Google también mejoró el procedimiento para eliminar imágenes explícitas no consentidas de los resultados de búsqueda. Ahora, los usuarios pueden seleccionar imágenes directamente en los resultados, pulsar los tres puntos en la esquina de cada imagen, elegir eliminar resultado y marcar la opción correspondiente si se trata de contenido sexual no autorizado.

El proceso se agilizó, ya que permite seleccionar y enviar solicitudes para varias imágenes de una sola vez mediante un único formulario.

Todas las solicitudes pueden gestionarse desde el mismo centro de control de Resultados sobre ti, donde los usuarios pueden revisar el estado de cada petición de eliminación. Google también incluyó nuevas opciones para activar filtros proactivos, que bloquean automáticamente la aparición de resultados explícitos similares en búsquedas futuras, reforzando la prevención y la privacidad.

Google mejoró el proceso para eliminar imágenes explícitas no consentidas, agilizando las solicitudes múltiples. (Google)

La actualización, que ya está disponible en Estados Unidos y llegará a otras regiones próximamente, se apoya en protocolos de seguridad avanzados y cifrado robusto para resguardar los datos sensibles gestionados por la herramienta.

El objetivo de Google es ofrecer a los usuarios una protección efectiva frente a la exposición no deseada de información personal, adaptándose a un contexto en el que la presencia digital es cada vez más relevante y vulnerable.

Este conjunto de medidas responde a la creciente preocupación por la privacidad en línea y el uso indebido de datos personales. Google busca facilitar el control individual sobre la información que aparece en su buscador y minimizar los riesgos derivados de la exposición involuntaria, en especial frente a prácticas como el doxing o la difusión no autorizada de contenido íntimo.

Aunque la eliminación de resultados no garantiza la desaparición total de la información de internet, sí representa un avance importante en la gestión de la privacidad personal en la red.