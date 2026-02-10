Tecno

Elon Musk prioriza la Luna: su nueva meta antes de la colonización de Marte

Durante su intervención en X, el magnate explicó que SpaceX ya ha cambiado su enfoque hacia la construcción de una ciudad “autocreciente” en la Luna

Guardar
El proyecto de construir una
El proyecto de construir una Base Lunar Alfa se suma a los compromisos de SpaceX con la NASA. (Europa Press)

Elon Musk, el propietario de X (anteriormente Twitter), sorprendió a la comunidad espacial al anunciar que SpaceX enfocará sus esfuerzos en construir una base en la Luna antes de llevar seres humanos a Marte.

El cambio de estrategia, comunicado durante la celebración de la Super Bowl, responde a razones técnicas y de viabilidad, así como al objetivo de acelerar el desarrollo de infraestructuras espaciales para la inteligencia artificial.

SpaceX y la base lunar: motivos y plazos

Durante su intervención en X, Musk explicó que SpaceX ha reorientado sus esfuerzos hacia la construcción de una ciudad “autocreciente” en la Luna.

A través de X, Musk
A través de X, Musk sorprendió al anunciar que SpaceX priorizará la construcción de una base lunar. (X de Elon Musk)

“Para aquellos que no lo sepan, SpaceX ya ha cambiado su enfoque hacia la construcción de una ciudad autocreciente en la Luna, ya que potencialmente podemos lograrlo en menos de 10 años, mientras que Marte llevaría más de 20 años”, escribió el magnate.

Este enfoque implica un giro respecto a la misión original de la empresa, centrada en la colonización de Marte, y supone también un retraso en los planes para realizar una misión sin tripulación al planeta rojo con el cohete Starship.

La imagen de la izquierda,
La imagen de la izquierda, perteneciente a X Freeze, fue compartida por Elon Musk en su cuenta de X. (Composición Infobae: X Freeze / REUTERS/Evelyn Hockstein)

La decisión de priorizar la Luna está respaldada por limitaciones planetarias y tecnológicas: la ventana de lanzamiento hacia Marte solo se abre cada dos años, y el desarrollo del Starship ha encontrado contratiempos, como explosiones en pruebas de vuelo y en tierra.

Musk ya había sugerido desde el otoño que la Luna se convertiría en un objetivo clave, especialmente ante la posibilidad de lanzar satélites de centros de datos desde la superficie lunar, financiados por una histórica oferta pública inicial.

El proyecto de construir una Base Lunar Alfa se suma a los compromisos de SpaceX con la NASA. Desde 2021, la empresa tiene un contrato valorado en hasta USD 4.000 millones para aterrizar astronautas en la superficie lunar a través del programa Artemis, utilizando el Starship como herramienta central.

Vistas del lado cercano de
Vistas del lado cercano de la Luna, a la izquierda, y del lado lejano, a la derecha, recopiladas a partir de observaciones realizadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA. NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS

Marte sigue en la agenda

Aunque la prioridad absoluta es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida, Musk aclaró que SpaceX también se esforzará por construir una ciudad en Marte y empezar a hacerlo en unos 5 a 7 años.

No obstante, las declaraciones del magnate representan un cambio radical respecto a posturas anteriores, en las que calificó la Luna de distracción, especialmente tras la reelección de Donald Trump y el inicio de una colaboración estrecha entre ambos.

Competencia en la órbita lunar: Blue Origin

La competencia por llegar primero a la Luna se ha intensificado con la decisión de Blue Origin, empresa rival de SpaceX, de pausar sus vuelos turísticos para concentrarse en el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar.

El cohete New Shepard de
El cohete New Shepard de Blue Origin despega cerca de Van Horn, Texas. REUTERS/Ivan Pierre Aguirre

Blue Origin también cuenta con un contrato con la NASA por valor de USD 3.400 millones y busca superar a SpaceX en la carrera por establecer presencia en la superficie lunar.

Para qué fue creada Blue Origin

Blue Origin, fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, el creador de Amazon, es una empresa aeroespacial privada de Estados Unidos enfocada en el desarrollo de tecnología espacial avanzada. La compañía se especializa en el diseño y la construcción de cohetes reutilizables, así como en proyectos de turismo espacial y exploración lunar, con el fin de hacer más accesible la llegada al espacio.

El propósito central de Blue Origin es reducir los costos asociados al acceso al espacio y promover una presencia humana sostenible fuera de la Tierra. Entre sus desarrollos más emblemáticos se encuentran el cohete suborbital New Shepard, utilizado principalmente para vuelos turísticos y experimentales, y el cohete orbital New Glenn, diseñado para misiones más ambiciosas en la órbita terrestre y más allá.

Temas Relacionados

Elon MuskLunaMarteSpaceXLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Apple apostaría por un iOS 27 más rápido y una Siri renovada con interfaz de chatbot personalizada

Mark Gurman ha confirmado que la WWDC 2026 será “un evento bastante discreto” enfocado en mejoras de rendimiento

Apple apostaría por un iOS

El diseñador del iPhone defiende los controles físicos frente a la moda de las pantallas táctiles en autos

El auge de los paneles interactivos en el sector automotriz se atribuye en gran medida al impacto del iPhone

El diseñador del iPhone defiende

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, desmonta mitos de la IA: “el aprendizaje es sinónimo de inteligencia y siempre lo ha sido”

El premio Nobel de Química insiste en que la creatividad humana, en su máxima expresión, sigue muy lejos de lo que puede lograr la IA hoy

Demis Hassabis, CEO de Google

Cómo Amazon y Anthropic están redefiniendo el futuro de la inteligencia artificial empresarial

La empresa de investigación y desarrollo de IA ha dejado de ser un actor menor con recursos limitados para consolidarse como el referente en LLM dentro del ámbito corporativo

Cómo Amazon y Anthropic están

Apple lanzaría el iPhone 17e con chip A19 y compatibilidad MagSafe

El teléfono incorporaría los chips celulares e inalámbricos más recientes desarrollados por la compañía, lo que permitiría optimizar el consumo de energía y mejorar la conectividad

Apple lanzaría el iPhone 17e
DEPORTES
Copa Davis: diez ausencias, una

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

Martín Palermo reveló cuándo empezó su distanciamiento con Riquelme en Boca: “Cambió la relación”

El argentino Mattia Colnaghi, quien firmó con Red Bull, sale a pista en la Fórmula 3: “El objetivo es el título”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Temporada de estrenos de muestras

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Jaime Bayly reconstruye los tres días que sacudieron a Venezuela en 2002: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión”

El padrastro la violó desde los 9 años y sobrevivió. La pregunta es: ¿cómo?

IA y biología: ¿un mundo de criaturas a la carta?

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente