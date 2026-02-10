Elon Musk prioriza la Luna: su nueva meta antes de la colonización de Marte

El proyecto de construir una Base Lunar Alfa se suma a los compromisos de SpaceX con la NASA. (Europa Press)

Elon Musk, el propietario de X (anteriormente Twitter), sorprendió a la comunidad espacial al anunciar que SpaceX enfocará sus esfuerzos en construir una base en la Luna antes de llevar seres humanos a Marte.

El cambio de estrategia, comunicado durante la celebración de la Super Bowl, responde a razones técnicas y de viabilidad, así como al objetivo de acelerar el desarrollo de infraestructuras espaciales para la inteligencia artificial.

SpaceX y la base lunar: motivos y plazos

Durante su intervención en X, Musk explicó que SpaceX ha reorientado sus esfuerzos hacia la construcción de una ciudad “autocreciente” en la Luna.

“Para aquellos que no lo sepan, SpaceX ya ha cambiado su enfoque hacia la construcción de una ciudad autocreciente en la Luna, ya que potencialmente podemos lograrlo en menos de 10 años, mientras que Marte llevaría más de 20 años”, escribió el magnate.

Este enfoque implica un giro respecto a la misión original de la empresa, centrada en la colonización de Marte, y supone también un retraso en los planes para realizar una misión sin tripulación al planeta rojo con el cohete Starship.

La decisión de priorizar la Luna está respaldada por limitaciones planetarias y tecnológicas: la ventana de lanzamiento hacia Marte solo se abre cada dos años, y el desarrollo del Starship ha encontrado contratiempos, como explosiones en pruebas de vuelo y en tierra.

Musk ya había sugerido desde el otoño que la Luna se convertiría en un objetivo clave, especialmente ante la posibilidad de lanzar satélites de centros de datos desde la superficie lunar, financiados por una histórica oferta pública inicial.

El proyecto de construir una Base Lunar Alfa se suma a los compromisos de SpaceX con la NASA. Desde 2021, la empresa tiene un contrato valorado en hasta USD 4.000 millones para aterrizar astronautas en la superficie lunar a través del programa Artemis, utilizando el Starship como herramienta central.

Marte sigue en la agenda

Aunque la prioridad absoluta es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida, Musk aclaró que SpaceX también se esforzará por construir una ciudad en Marte y empezar a hacerlo en unos 5 a 7 años.

No obstante, las declaraciones del magnate representan un cambio radical respecto a posturas anteriores, en las que calificó la Luna de distracción, especialmente tras la reelección de Donald Trump y el inicio de una colaboración estrecha entre ambos.

Competencia en la órbita lunar: Blue Origin

La competencia por llegar primero a la Luna se ha intensificado con la decisión de Blue Origin, empresa rival de SpaceX, de pausar sus vuelos turísticos para concentrarse en el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar.

Blue Origin también cuenta con un contrato con la NASA por valor de USD 3.400 millones y busca superar a SpaceX en la carrera por establecer presencia en la superficie lunar.

Para qué fue creada Blue Origin

Blue Origin, fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, el creador de Amazon, es una empresa aeroespacial privada de Estados Unidos enfocada en el desarrollo de tecnología espacial avanzada. La compañía se especializa en el diseño y la construcción de cohetes reutilizables, así como en proyectos de turismo espacial y exploración lunar, con el fin de hacer más accesible la llegada al espacio.

El propósito central de Blue Origin es reducir los costos asociados al acceso al espacio y promover una presencia humana sostenible fuera de la Tierra. Entre sus desarrollos más emblemáticos se encuentran el cohete suborbital New Shepard, utilizado principalmente para vuelos turísticos y experimentales, y el cohete orbital New Glenn, diseñado para misiones más ambiciosas en la órbita terrestre y más allá.