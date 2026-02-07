Por qué los ingenieros con familia están rechazando trabajar con Elon Musk en la sede de Texas de SpaceX

Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, admitió que resulta complicado captar ingenieros y técnicos con familias para trabajar en la sede de SpaceX en el sur de Texas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, reconoció las dificultades para atraer a ingenieros y técnicos con familias hacia la sede de SpaceX en el sur de Texas, conocida como Starbase.

El empresario subrayó que la presencia de empleados con familias en Starbase resulta compleja debido a la escasa oferta laboral para los acompañantes fuera de la empresa.

“Lo llamo el problema de la ‘pareja’”, explicó Musk. Detalló que es “particularmente difícil” encontrar un empleo externo en la región, lo que desincentiva la mudanza de familias enteras.

El empresario calificó el entorno como un “monasterio tecnológico”, enfatizando su carácter remoto y la predominancia de hombres en la plantilla. Estas declaraciones ocurrieron durante una entrevista con el podcaster tecnológico Dwarkesh Patel y el cofundador de Stripe, John Collison.

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Dónde se encuentra esta sede Starlink

La sede de SpaceX en el sur de Texas se localiza en una zona poco desarrollada, próxima a la frontera con México y frente al Área de Manejo de Vida Silvestre Las Palomas.

Se encuentra a unos 40 minutos en coche de Brownsville, la ciudad más cercana, que cuenta con aproximadamente 187.000 habitantes, según el censo de Estados Unidos.

Este aislamiento contrasta con la antigua sede de SpaceX en El Segundo, California, integrada al área metropolitana de Los Ángeles y parte de uno de los mayores mercados laborales del país.

Mientras que en El Segundo los empleados y sus familias contaban con acceso inmediato a servicios urbanos y una amplia “concentración de especialistas”, el entorno de Starbase dificulta la integración social y profesional, según describió el directivo.

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Por su parte, Tesla, que trasladó su sede a Austin en 2021, afronta un escenario parecido, aunque menos restrictivo. Musk puntualizó que la mayoría de sus altos ejecutivos han logrado establecerse en la zona.

Este campus denominado Giga Texas está a unos 30 minutos del centro de Austin, ciudad que roza el millón de habitantes, lo que atenúa parte del desafío.

Qué estrategias ha implementado Musk frente a estos obstáculos

Frente a estos obstáculos, Musk ha impulsado estrategias orientadas a mejorar el entorno laboral y familiar en sus instalaciones texanas.

Entre sus propuestas se encuentra el desarrollo de campus empresariales asociados a sus compañías, así como el establecimiento de una “ciudad empresarial” llamada Snailbrook, próxima a las instalaciones de The Boring Company y SpaceX.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué empresas tiene Elon Musk

Elon Musk lidera un conglomerado de empresas que transforman industrias clave como la movilidad eléctrica, el espacio, la inteligencia artificial y la neurotecnología. Entre las principales compañías bajo su control se encuentran Tesla, SpaceX, X (antes Twitter), Neuralink, The Boring Company y xAI.

Tesla, fundada en 2003, es la empresa de vehículos eléctricos y energía sostenible más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil que superó los $1.5 billones en 2025. Musk es el mayor accionista individual y director ejecutivo.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

SpaceX, fundada en 2002, domina el mercado de lanzamientos espaciales comerciales y desarrolla el sistema Starship para misiones a Marte, además de operar Starlink, la mayor red de satélites para internet de órbita baja.

Tras adquirir Twitter en 2022 por $44 mil millones, Musk transformó la red social en X, integrando funciones de IA y pagos digitales. xAI, su empresa de inteligencia artificial, desarrolla modelos avanzados como Grok y colabora estrechamente con X y Tesla.

Neuralink, creada en 2016, impulsa la interfaz cerebro-computadora, avanzando en implantes para personas con parálisis y explorando la integración hombre-máquina. The Boring Company, especializada en túneles urbanos, ha implementado sistemas de transporte subterráneo como el Loop en Las Vegas.

Otras iniciativas pasadas de Musk incluyen PayPal, Zip2, SolarCity y la cofundación de OpenAI, aunque en estas ya no mantiene participación activa.