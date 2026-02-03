El nuevo y alarmante proyecto de Elon Musk: poner 1 millón de satélites en órbita

SpaceX presentó ante la FCC un plan para lanzar una megaconstelación de satélites. (SpaceX)

Elon Musk sorprendió al sector aeroespacial al presentar una solicitud que busca autorizar el lanzamiento de un millón de satélites para crear centros de datos de inteligencia artificial en órbita, alimentados por energía solar.

La iniciativa, registrada por SpaceX ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, plantea desafíos sin precedentes y genera inquietud entre científicos y reguladores. El documento, conocido el viernes, llegó poco después de revelarse negociaciones para fusionar SpaceX con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, en vísperas de una posible salida a bolsa.

Un plan con ambiciones y riesgos globales

De acuerdo con la presentación oficial, el proyecto propone construir “una constelación de un millón de satélites” dispuesta en órbitas bajas entre 500 y 2.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Cada satélite funcionaría como nodo de un gigantesco centro de datos, alimentado directamente por energía solar. El objetivo declarado es abastecer las crecientes demandas energéticas de la inteligencia artificial y reducir el impacto medioambiental de los centros de datos terrestres.

Musk aspira a posicionar a SpaceX y xAI como líderes globales en infraestructura de inteligencia artificial. (Reuters)

SpaceX argumentó ante la FCC que, al operar en el espacio y aprovechar la energía solar casi constante, estos centros de datos lograrán una eficiencia energética y de costos transformadora. La compañía afirmó que “dentro de unos años, el menor costo para generar computación de IA estará en el espacio”, según se detalla en la documentación oficial. Los responsables del proyecto sostienen que la propuesta permitirá reducir significativamente el impacto ambiental asociado a los centros de datos en la Tierra.

La escala del plan supera todo precedente. Actualmente, existen cerca de 15.000 satélites activos alrededor del planeta, de los cuales SpaceX opera cerca de 9.600 a través de su servicio Starlink. La propia empresa solicitó autorización para 42.000 satélites antes de desplegar Starlink; hasta ahora ha puesto en órbita unos 9.500. La nueva propuesta, sin embargo, multiplica por más de cien la cantidad de satélites actualmente operativos, una perspectiva que genera preocupación en la comunidad científica.

El astrónomo Jonathan McDowell advirtió en su blog sobre los riesgos de seguridad. “Va a ser extremadamente difícil operar tal cantidad de satélites de forma segura”, afirmó. “Esto representa un aumento de cien veces respecto al número actual, y multiplicaría por 10.000 el número de acercamientos orbitales en ausencia de un control cuidadoso de posiciones”.

La propuesta podría multiplicar por cien la cantidad de satélites existentes alrededor de la Tierra. (Reuters)

La preocupación también se extiende al posible dominio de las órbitas más valiosas: Peter Plavchan, profesor de astronomía en George Mason University, señaló que quien ocupe primero la mayoría de las órbitas útiles impedirá que otras compañías o países desplieguen sus propios satélites, una estrategia que describió como “la máxima reclamación territorial en ausencia de regulaciones espaciales”.

Energía solar, Starship y la carrera por la supremacía en inteligencia artificial

El despliegue de esta red dependería de la reducción de costes de Starship, el cohete reutilizable de próxima generación que SpaceX está desarrollando. Starship ha realizado 11 lanzamientos de prueba desde 2023, y la empresa espera que este año ponga en órbita las primeras cargas útiles destinadas a la nueva constelación.

El proyecto coincide con los esfuerzos de Elon Musk por liderar el desarrollo de inteligencia artificial, compitiendo con gigantes tecnológicos como Google, Meta y OpenAI. La posible fusión entre SpaceX y xAI daría a Musk control directo sobre la infraestructura de IA, tanto en tierra como en órbita, y podría acelerar la salida a bolsa de una de las compañías.

El despliegue masivo dependería de la reducción de costos del cohete Starship. (Reuters)

Pese a la magnitud de la propuesta, algunos expertos consideran improbable que se desplieguen realmente un millón de satélites. Las empresas suelen solicitar la aprobación para un número superior al que planean lanzar, con el fin de mantener flexibilidad en el diseño final de la constelación. No obstante, la sola posibilidad de una red orbital de este tamaño ha reavivado el debate sobre la regulación, la sostenibilidad y el acceso equitativo al espacio.

De momento, SpaceX y Elon Musk necesitan el visto bueno de la FCC para avanzar. El plan se encuentra en revisión y ha abierto un debate internacional sobre los límites y riesgos de la expansión tecnológica en el espacio.