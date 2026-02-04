Tecno

‘The QuickShot’, el legendario joystick gamer de los 80, vuelva pero ahora para PC con nuevas funciones

El QuickShot no fue solo un mando; fue un icono cultural de los años 80 y 90, elegido por más de 42 millones de usuarios, marcando un antes y un después en la forma de jugar

Su legado va más allá
Su legado va más allá de la nostalgia: el QuickShot creó escuela en diseño y funcionalidad, dejando huella en el desarrollo de periféricos y en la memoria colectiva de quienes vivieron la explosión de los videojuegos domésticos

En un panorama tecnológico donde la nostalgia y la innovación se cruzan, algunos dispositivos clásicos encuentran una segunda vida. Este es el caso de The QuickShot, uno de los joysticks más icónicos de los años 80, que regresa al mercado con una edición completamente actualizada.

La nueva versión, lanzada oficialmente por Retro Games y Plaion, intenta revivir la experiencia de juego de toda una generación, pero con la precisión necesarias para los sistemas modernos.

Este lanzamiento responde a la tendencia global de recuperar el hardware retro, pero no solo como piezas de colección, sino como periféricos funcionales adaptados a los estándares actuales. Para quienes crecieron con consolas de Atari, The QuickShot II podría representar un símbolo de los inicios del gaming personal.

Cómo es la nueva versión del clásico joystick

La nueva edición de The QuickShot II mantiene el diseño que lo hizo famoso hace más de cuatro décadas. Conserva la base cuadrada con ventosas, el mango ergonómico tipo pistola y los característicos botones de disparo superior y gatillo frontal.

Sin embargo, la verdadera revolución está en su interior: ahora incorpora microinterruptores de última generación, que aportan una respuesta táctil y auditiva mucho más precisa y duradera que la de los modelos originales.

El joystick incorpora seis botones de acción, dos de disparo con opción de autofire ajustable y una articulación mejorada para movimientos precisos en ocho direcciones. El tradicional cable fue sustituido por una versión USB-A de 1,8 metros, lo que garantiza compatibilidad directa con PC y Mac.

The QuickShot II regresa: el
The QuickShot II regresa: el joystick retro se reinventa para sistemas modernos con tecnología avanzada

El joystick se adapta tanto a sesiones de arcade como a simuladores, shoot’em ups y aventuras gráficas. Su ergonomía y estabilidad permiten largas horas de juego sin fatiga ni incomodidad.

The QuickShot II llega en un contexto donde la cultura retro vive un auge. Las reediciones de consolas y mandos clásicos se han convertido en un fenómeno global, impulsadas por la demanda de quienes buscan revivir sensaciones de otra época y por nuevas generaciones que desean descubrir la historia del videojuego desde la experiencia original.

Power Glove: el joystick de los 80 que no logró triunfar

En el caso de Nintendo,
En el caso de Nintendo, el fracaso del Power Glove anticipó una revolución en la forma de jugar

El mundo del hardware retro también está marcado por experimentos más ambiciosos, como el Power Glove. Lanzado en 1989, este guante de control corporal prometía una revolución: permitir a los jugadores controlar la NES solo con gestos de la mano. El Power Glove utilizaba sensores de fibra óptica y ultrasonido para captar los movimientos y transmitirlos a la consola, proponiendo una experiencia de juego futurista cuando la tecnología aún no estaba madura.

En la práctica, el Power Glove resultó difícil de configurar, impreciso y poco cómodo para largas sesiones. Requería instalar receptores alrededor de la televisión y su compatibilidad real era limitada: solo dos juegos fueron diseñados específicamente para el dispositivo, mientras que en el resto su uso era incómodo y torpe.

Además, el esfuerzo físico que exigía, conocido como “efecto brazo de gorila”, terminó alejando a los jugadores.

Sin embargo, la influencia del Power Glove va mucho más allá de su escasa vida comercial. Se convirtió en un icono de la cultura pop, recordado por su aparición en la película “The Wizard” y por la famosa frase “I love the Power Glove. It’s so bad”.

Aunque fue un fracaso en ventas, plantó las semillas para el desarrollo de tecnologías de control por movimiento y realidad virtual que hoy son parte integral de la industria del videojuego. El Power Glove demostró que la experimentación incluso sin éxito inmediato puede inspirar avances decisivos.

El regreso de The QuickShot II demuestra que innovación y memoria pueden ir de la mano. Adaptar el legado de los 80 al ecosistema actual es más que un acto de nostalgia: es una forma de honrar la evolución del gaming y de ofrecer a jugadores de todas las edades la oportunidad de experimentar el pasado, ahora con la comodidad y las prestaciones del presente.

