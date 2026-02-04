Spotify presenta nuevas funciones para letras de las canciones: traducciones y acceso sin conexión

Spotify ha introducido una nueva función que permite a los usuarios ver letras de canciones con traducción simultánea, mejorando la experiencia musical global (Spotify)

Spotify anunció la incorporación de nuevas funciones para sus letras de canciones, entre ellas la posibilidad de traducirlas y consultarlas sin conexión, en una actualización que estará disponible para usuarios de todo el mundo.

La plataforma de streaming musical extiende así herramientas que antes solo estaban habilitadas en mercados específicos. Tanto usuarios gratuitos como suscriptores premium tendrán acceso a estas funciones, diseñadas para mejorar la experiencia al descubrir y entender música en otros idiomas.

Traducción de letras: expansión global y acceso en tiempo real

Según el blog oficial de Spotify, la opción para traducir letras llega ahora a todos los usuarios, eliminando la necesidad de recurrir a servicios externos. La herramienta, estrenada en 2022 pero limitada a ciertos países, permitirá que cualquier persona vea la letra original y su traducción simultáneamente.

La actualización ya está en marcha en España, México y otros mercados internacionales. (Reuters)

Para activar esta función, basta con tocar el ícono de traducción dentro de la sección de letras en la aplicación. Si la traducción está disponible, la versión traducida aparecerá debajo del texto original. Spotify explicó que la traducción se adapta automáticamente al idioma configurado en el dispositivo del usuario, sean español, francés, alemán o japonés. Esta solución responde a una de las demandas más frecuentes de los oyentes que exploran música en otros idiomas.

La compañía subrayó la popularidad de las letras dentro de su plataforma. “Las letras son una de las características más populares de Spotify, ofreciendo a los fans una forma más rica de experimentar la música y los artistas que aman”, indicó la empresa en su blog. Según datos oficiales, las letras se consultan cientos de millones de veces cada día.

Letras sin conexión y vistas previas

Además de las traducciones, Spotify implementó una función de letras sin conexión, disponible para suscriptores premium. Esto significa que, al descargar una canción, playlist o álbum, no solo se almacena la música, sino también la letra en el idioma original. Hasta ahora, la reproducción fuera de línea no permitía acceder a esta sección, una limitación que había sido motivo de reclamos entre los usuarios más activos.

Las letras pueden consultarse sin conexión con una suscripción premium. (Europa Press)

Otra novedad es la introducción de las vistas previas de letras para cuentas gratuitas y de pago. Esta función muestra un cuadro compacto con la letra bajo el título de la canción y la portada del álbum, lo que facilita seguir la música sin necesidad de abrir la vista completa de letras. Este ajuste, que Spotify está desplegando a nivel global, busca simplificar la interacción con el contenido y ayudar a los oyentes a retomar canciones previamente descubiertas.

Si un usuario prefiere no ver la vista previa de letras, puede desactivarla desde el menú de opciones, seleccionando “Letras apagadas”. Tanto la traducción como la vista previa están disponibles para todas las cuentas, sin requerir suscripción premium.

Estas actualizaciones forman parte de una estrategia para consolidar a Spotify como el referente en consumo de música digital y para responder a las tendencias de consumo que priorizan la accesibilidad y la personalización. La nueva versión de la aplicación ya se encuentra en proceso de actualización en España, México, otros países de América Latina y el resto de los mercados internacionales.

La vista previa de letras facilita seguir las canciones sin abrir la sección completa. (Europa Press)

La traducción de letras y el acceso sin conexión se suman a un conjunto de herramientas que buscan facilitar la comprensión y el disfrute de la música sin importar el idioma o la conexión de red disponible. Con estas mejoras, Spotify refuerza su posición en la competencia global por ofrecer una experiencia integral y accesible a millones de usuarios.