Así es un celular con criptografía: la nueva barrera contra el espionaje digital

La alianza entre Thales y Samsung introduce la plataforma Cryptosmart para elevar la ciberseguridad móvil en América Latina.(Imagen ilustrativa Infobae)

Una alianza entre dos gigantes tecnológicos busca transformar la seguridad de las comunicaciones móviles en América Latina. Se trata de la implementación de una tecnología que promete blindar los datos más sensibles de gobiernos y empresas ante el avance del espionaje digital y el ciberdelito.

La clave de este desarrollo es Cryptosmart, una plataforma de seguridad móvil creada por Ercom, filial de Thales especializada en ciberseguridad. Esta tecnología se integra ahora en los dispositivos Samsung Galaxy Enterprise Edition con la protección en capas de Samsung Knox.

La solución conjunta tiene entonces una protección integral de las comunicaciones, permitiendo a los usuarios gestionar y resguardar información confidencial a través de mecanismos criptográficos certificados.

El aumento del ciberdelito móvil en América Latina impulsa soluciones avanzadas de seguridad para gobiernos y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón de este sistema es el CyberSIM, un elemento de hardware seguro diseñado para almacenar claves criptográficas y salvaguardar datos ante cualquier intento de acceso no autorizado.

Qué riesgos puede evitar la plataforma de seguridad en celulares Samsung

La alianza incorpora tecnologías preparadas para resistir ataques actuales y futuros. Entre las capacidades destacadas se encuentra la protección frente a riesgos asociados a la computación cuántica, que representa uno de los desafíos emergentes más relevantes en materia de seguridad digital.

La certificación de nivel “Restringido” obtenida por la solución, reconocida por organismos como la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI), respalda la confidencialidad para los usuarios. Este estándar solo se encuentra en productos capaces de responder a las exigencias de gobiernos y organizaciones que deben proteger información altamente sensible.

Cryptosmart, respaldada por certificaciones internacionales, protege datos confidenciales mediante hardware seguro CyberSIM y cifrado de extremo a extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la seguridad móvil en América Latina

El crecimiento del ciberdelito móvil en la región ha puesto en alerta a organizaciones y gobiernos. Un dato relevante es el aumento del 13% en la aparición de malware dirigido a teléfonos inteligentes, mientras que el 83% de los ataques de phishing en 2024 se ha enfocado en dispositivos móviles.

Este panorama ha posicionado a los teléfonos celulares como uno de los principales focos de preocupación en ciberseguridad. Según el reporte Thales Data Threat Report 2025, el 31% de los encuestados consideró a los móviles como el principal riesgo ante posibles ataques, y un 29% los identificó como la segunda mayor inquietud.

El 83% de los ataques de phishing en 2024 y el crecimiento del malware refuerzan los riesgos en dispositivos móviles, según el Thales Data Threat Report 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones, usos y compromiso con la soberanía local

Esta alianza permite a las organizaciones utilizar aplicaciones estándar y hardware de última generación, sin sacrificar la seguridad de las comunicaciones. La criptografía de extremo a extremo protege voz, datos y mensajes, mientras que las claves de cifrado permanecen resguardadas en el CyberSIM, un componente de hardware dedicado que asegura la confidencialidad incluso si el dispositivo se pierde o es robado.

El enfoque inicial de la alianza está puesto en el mercado brasileño, con miras a expandirse rápidamente a otros países de América Latina. El proyecto busca dotar a los actores locales de las herramientas necesarias para gestionar su propia soberanía digital, empleando infraestructuras resistentes capaces de proteger información estratégica, como secretos industriales y datos gubernamentales clasificados.

Dispositivos Samsung para entornos críticos

Dentro de este acuerdo, se destaca la integración de las soluciones de seguridad en la línea Galaxy Enterprise Edition y en los dispositivos Rugged Galaxy.

Galaxy Enterprise Edition tiene dispositivos con ciclos de vida extendidos y actualizaciones de seguridad garantizadas por hasta siete años. Además, proporciona una garantía comercial de tres años y mantiene la consistencia en el mercado, aspectos clave para la gestión de grandes flotas de equipos en proyectos de largo plazo.

Por su parte, los dispositivos Rugged Galaxy están diseñados para responder a las demandas de fuerzas tácticas y operaciones en campo. Los modelos como Galaxy XCover7 y Galaxy Tab Active5 cuentan con certificación militar (MIL-STD-810H) y resistencia IP68 al agua y al polvo.