Juega Fallout 76 gratis esta semana: cómo hacerlo en Steam, PlayStation y Xbox

Este popular título es un videojuego de rol y supervivencia en línea ambientado en un mundo postapocalíptico

Bethesda anunció también que Fallout 76 está gratis del 28 de enero al 4 de febrero en Xbox, PlayStation y Steam. (YouTube: Bethesda Softworks LATAM)

Bethesda anunció que Fallout 76 estará disponible en prueba gratuita para Xbox, PlayStation y Steam.

En Steam y Xbox, la prueba se extiende hasta el 5 de febrero de 2026, mientras que en PlayStation estará disponible hasta el 4 de febrero. Durante este periodo, los jugadores podrán explorar el mapa, construir su C.A.M.P., jugar en modo cooperativo y conservar todo el progreso si deciden continuar después del evento.

Junto a la prueba gratuita, la franquicia presentó un nuevo tráiler protagonizado por Shroud, quien recorre el Yermo en busca de suministros acompañado por Albóndiga.

Estos anuncios se producen tras la presentación del final de la segunda temporada de la serie de Prime Video inspirada en Fallout.

Cómo acceder a la prueba gratuita de Fallout 76

Para acceder a la prueba gratuita de Fallout 76, sigue estos pasos según tu plataforma:

En Xbox y PlayStation:

  1. Ingresa a la tienda digital de tu consola (Microsoft Store para Xbox o PlayStation Store para PlayStation).
  2. Busca “Fallout 76”.
  3. Selecciona la opción para descargar la prueba gratuita.
  4. Instala el juego y empieza a jugar. La prueba estará disponible hasta el 5 de febrero de 2026 en Xbox y hasta el 4 de febrero en PlayStation.

En Steam:

  1. Abre la aplicación de Steam en tu PC.
  2. Busca “Fallout 76” en la barra de búsqueda.
  3. Haz clic en el botón que indica la descarga de la prueba gratuita.
  4. Instala y accede al juego. La prueba estará disponible hasta el 5 de febrero de 2026.

Durante el periodo de prueba podrás explorar el mapa, construir tu C.A.M.P., jugar en cooperativo y conservar tu progreso si decides adquirir el juego al finalizar el evento.

Para descargar la versión gratuita, debes ingresar a las respectivas tiendas de juegos de las plataformas mencionadas. (PlayStation Store)

De qué trata Fallout 76

Fallout 76 es un videojuego de rol y supervivencia en línea ambientado en un mundo postapocalíptico. La historia tiene lugar en una versión alterna de Estados Unidos, devastada por una guerra nuclear.

Los jugadores asumen el papel de uno de los habitantes del Refugio 76, una instalación subterránea diseñada para proteger a sus ocupantes de la radiación y los peligros del exterior.

Al salir del refugio, los usuarios exploran los vastos territorios de Appalachia, un área inspirada en Virginia Occidental.

En este entorno abierto, pueden construir bases (C.A.M.P.), recolectar recursos, completar misiones, enfrentarse a criaturas mutantes y colaborar o competir con otros jugadores en línea. El objetivo principal es sobrevivir, reconstruir la sociedad y descubrir los secretos del mundo exterior.

Este es un videojuego de rol en el que los usuarios deben sobrevivir a un entorno posapocalíptico. (Fallout 76, de Bethesda)

Fallout 76 se distingue por su modo multijugador, permitiendo la interacción constante con otros usuarios, ya sea formando equipos para explorar y luchar juntos, o midiendo fuerzas en desafíos PvP. El juego combina elementos de exploración, construcción y combate en un universo cargado de peligros, misterios y oportunidades para la cooperación.

Cómo es la serie de Fallout de Prime Video

La serie Fallout de Prime Video adapta la reconocida franquicia de videojuegos homónima. Situada más de dos siglos después de un desastre nuclear global, narra la historia de habitantes de refugios subterráneos que deben aventurarse en un mundo exterior peligroso y sin ley, donde la sociedad ha colapsado.

La trama sigue a Lucy (Ella Purnell), quien sale del Refugio 33 en busca de su padre y se encuentra con figuras como Cooper Howard (Walton Goggins), un cazarrecompensas apodado “El Ghoul”, y Maximus (Aaron Moten), integrante de la Hermandad del Acero.

La serie de Fallout ha sido elogiada por su fidelidad al videojuego. (Foto: Prime Video)

La producción ha recibido elogios por su fidelidad al universo original, su cuidada ambientación postapocalíptica, efectos visuales destacados y una combinación de drama, acción, humor negro y referencias tanto a la cultura pop como a los videojuegos.

La segunda temporada logró un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes y se la considera una de las adaptaciones televisivas de videojuegos más exitosas, junto con The Last of Us.

