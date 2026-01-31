Cómo será el contenido viral en 2026 y por qué ya no alcanza con solo grabar videos

TikTok prioriza historias personales y contenido real como principal tendencia de 2026, alejándose de la fantasía digital y el escapismo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Más allá de bailes o ciertos temas, 2026 se perfila como un año en el que TikTok estará marcado por tendencias en las que las historias personales serán la clave para hacer masivo un contenido.

Acompañado de formatos creativos, curiosos y que estén en busca de conexiones humanas para acercar a los creadores con sus audiencias y que todo lo que fluya en la red social sea más real.

Cuáles serán las tendencias que dominarán TikTok en 2026

En 2026, la fantasía digital cede paso a la honestidad, según un informe de la aplicación. Las audiencias de TikTok se alejan del escapismo y el contenido idealizado para abrazar narrativas reales. El informe destaca que las historias que más resonarán serán aquellas que muestran límites personales, celebran las pasiones y, sobre todo, invitan a reírse o reflexionar sobre las experiencias humanas más cotidianas.

Palabras clave como #lockedin, con más de 648.000 publicaciones, definen este movimiento. Aquí, la “fijación” se traduce en una actitud de compromiso colectivo: las “tribus de afirmación” y la responsabilidad compartida son el nuevo eje.

TikTok se consolida como una ‘tercera cultura’ donde la identidad digital se forma a partir de intereses, comunidades y experiencias compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios publican rutinas para mantener el foco, enfrentan el miedo al domingo y comparten estrategias para equilibrar agendas intensas. Ejemplo de ello es el contenido de @itssadja, quien utiliza recursos digitales como Adobe Express para organizarse durante el semestre.

Otra etiqueta en auge es #hygiene, con 692.000 publicaciones, donde los creadores muestran cómo transformar las rutinas de autocuidado en pequeños rituales de lujo. La tendencia #joblife, con 235.000 publicaciones, reinventa el antiguo #worklife: creadores que relatan jornadas laborales, cambios de carrera y nuevas perspectivas sobre el trabajo, buscando inspirar y conectar desde lo real.

TikTok se convierte así en una suerte de “tercera cultura”, donde la identidad se moldea en función de intereses y experiencias compartidas, más allá de la demografía tradicional. Se observa un auge de formatos como las “reacciones apiladas en comentarios”, en las que imágenes y memes reemplazan las palabras para crear conversaciones visuales y cultura digital en los hilos de comentarios.

Además, la estrategia de gestionar “segundas cuentas” permite a marcas y creadores mostrar facetas inéditas, rompiendo moldes y acercándose a sus comunidades desde ángulos más personales.

Los formatos visuales, como las reacciones apiladas con imágenes y memes en comentarios, marcan tendencia y crean nuevas formas de conversación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda activa y la curiosidad también serán el nuevo capital cultural. En lugar de depender pasivamente de la tecnología, los usuarios de TikTok exploran caminos inesperados y encuentran valor en el trayecto, no solo en el destino. El 52% de los usuarios sigue investigando en la plataforma aun después de hallar lo que buscaba, y uno de cada cuatro inicia una búsqueda en los primeros 30 segundos tras abrir la aplicación.

Las etiquetas #whattowear (930.000 publicaciones), #mymakeuptype (27.000 publicaciones) y #cookinghacks (803.000 publicaciones) ilustran esta tendencia a descubrir, probar y compartir hallazgos.

También se destacan contenidos sobre “gemas escondidas”, modificaciones de autos, listas de reproducción para viajes y experiencias GRWM (Get Ready With Me) dentro de automóviles o aventuras de carretera.

El éxito en TikTok durante 2026 dependerá de adaptar mensajes auténticos, escuchar a la comunidad y priorizar la conexión humana en los contenidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estos serán los formatos y contenidos en auge

Para quienes buscan ser parte de la tendencia en TikTok durante 2026, hay ciertos formatos y estilos de contenido clave:

Videos de rutina diaria y bienestar: Mostrar la transformación de lo cotidiano en rituales de autocuidado o productividad.

Narrativas de trabajo y vida laboral: Compartir experiencias profesionales auténticas, desde el regreso a la oficina hasta nuevas trayectorias.

Exploración de nichos y subculturas: Participar en comunidades específicas, colaborar con creadores afines y descubrir espacios adyacentes a la marca principal.

Reseñas y recomendaciones en tiempo real: Fomentar el intercambio en los comentarios, usar formatos de reacción visual y promover el contenido generado por usuarios.

Series breves y contenido interactivo: Desarrollar miniseries de nicho, sesiones de preguntas y respuestas, y aprovechar las herramientas de búsqueda y análisis de tendencias que ofrece la propia plataforma.

El éxito residirá en escuchar a la comunidad, adaptar los mensajes sin perder autenticidad y priorizar la conexión humana sobre el simple discurso de ventas.