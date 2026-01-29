Mark Zuckerberg lanza sorprendente predicción sobre las gafas inteligentes: “Difícil de imaginar”

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, cree que las gafas inteligentes son el futuro. (Reuters)

Mark Zuckerberg aseguró que en pocos años será “difícil de imaginar” un mundo en el que la mayoría de las personas no utilicen gafas inteligentes con inteligencia artificial. La afirmación fue realizada durante la conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Meta, donde el CEO dejó en claro que la compañía está redoblando su apuesta por los wearables de IA, tras reorientar las inversiones de Reality Labs y dejar en segundo plano su ambicioso —y cuestionado— proyecto del metaverso.

Según Zuckerberg, el mercado de las gafas inteligentes se encuentra en un punto de inflexión comparable al que vivieron los teléfonos móviles antes de la masificación de los smartphones. “Miles de millones de personas usan gafas o lentes de contacto. Es difícil imaginar un mundo dentro de unos años donde la mayoría de las gafas que la gente usa no sean gafas con IA”, sostuvo el ejecutivo, al trazar un paralelismo con la evolución de los teléfonos plegables hacia los smartphones modernos.

La declaración llega respaldada por cifras que Meta considera contundentes. De acuerdo con el propio Zuckerberg, las ventas de las gafas inteligentes de la compañía se triplicaron en el último año, lo que las convertiría en “uno de los productos electrónicos de consumo de más rápido crecimiento en la historia”.

Actualmente, Meta comercializa varios modelos, incluidos los desarrollados en colaboración con marcas como Ray-Ban y Oakley, estas últimas orientadas al uso deportivo, un segmento que la empresa identifica como uno de los casos de uso más prometedores.

Un giro estratégico tras el metaversoEl énfasis en las gafas inteligentes marca un cambio claro en la estrategia de Meta. Tras invertir miles de millones de dólares en el metaverso sin lograr la adopción masiva esperada, la compañía decidió concentrar esfuerzos en dispositivos más cercanos a la vida cotidiana de los usuarios y en el desarrollo de sus propios modelos de inteligencia artificial.

Las gafas, a diferencia de los cascos de realidad virtual, ofrecen una experiencia menos invasiva y con aplicaciones prácticas inmediatas, como capturar imágenes, reproducir audio, recibir indicaciones o interactuar con asistentes de IA.

Sin embargo, el optimismo de Zuckerberg no está exento de escepticismo. El propio historial de Meta, que promovió el metaverso como el futuro del trabajo y la socialización, genera cautela entre analistas y consumidores. Aquella visión no logró consolidarse y hoy es citada como uno de los mayores tropiezos estratégicos de la empresa.

Una carrera tecnológica cada vez más pobladaMás allá de las predicciones de Meta, el interés de la industria tecnológica refuerza la idea de que las gafas inteligentes podrían convertirse en un nuevo campo de competencia clave.

Google planea lanzar este año su propia línea de gafas inteligentes, tras firmar un acuerdo de 150 millones de dólares con Warby Parker. Apple, por su parte, estaría trabajando en un dispositivo similar con vistas a presentarlo en uno o dos años, reubicando parte de su equipo que antes se enfocaba en una versión más liviana del Vision Pro.

Snap también se sumó a esta tendencia al anunciar la escisión de su división de gafas de realidad aumentada, Specs, en una nueva filial para darle mayor foco operativo. Incluso OpenAI, pese a no haber incursionado aún en hardware de consumo, desarrolla wearables con IA, aunque en formatos alternativos como pines o auriculares inteligentes. En paralelo, circulan rumores sobre un dispositivo compacto de Apple con IA, similar en tamaño a un AirTag, aunque la industria observa con atención tras el fracaso comercial del pin inteligente de Humane.

Un futuro aún inciertoSi bien Meta lidera actualmente la comercialización de gafas inteligentes, el camino hacia una adopción masiva comparable a la de los smartphones todavía presenta desafíos. Factores como el precio, la privacidad, la utilidad real en el día a día y la aceptación social serán determinantes. Por ahora, la predicción de Zuckerberg refleja más una apuesta estratégica que una certeza, en un mercado que promete crecer, pero cuyo alcance final aún está por definirse.