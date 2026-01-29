Cómo cambiar la contraseña del WiFi en casa para evitar ataques y más Riesgo’s

Celular conectándose a una red de internet, celular, conexión, internet, pantalla, tecnología (Imagen ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red wifi doméstica debe ser una prioridad para millones de hogares. Aunque muchos la consideran un simple canal para acceder a internet, su correcta configuración es lo que separa la tranquilidad digital del riesgo de fraudes, robos de información o accesos no autorizados.

Por eso es importante entender por qué y cómo cambiar la contraseña del WiFi es una medida clave para proteger los datos y los dispositivos que están enlazados a esa red en el hogar.

Por qué se debe cambiar la contraseña predeterminada en WiFi

El router es la puerta de entrada a la red doméstica. Muchos usuarios cometen el error de conformarse con la configuración predeterminada que viene de fábrica, tanto en el nombre de la red como en la contraseña. Las operadoras, para gestionar millones de clientes, suelen generar claves por medio de algoritmos que, en ocasiones, se filtran y quedan expuestas en internet.

Cuando esto ocurre, cualquier atacante con conocimientos básicos puede acceder a bases de datos o aplicaciones capaces de generar contraseñas idénticas a las utilizadas por los operadores. Así, si un intruso sabe qué proveedor tienes, solo necesita aplicar la fórmula para intentar acceder a tu red en cuestión de minutos.

El nombre de usuario o SSID, aunque no incrementa la seguridad directamente, puede delatar a quienes usan la configuración por defecto. Si el nombre de tu red coincide con el formato estándar del operador, es probable que la clave tampoco haya sido cambiada, facilitando aún más el trabajo a los atacantes.

Utilizar la configuración predeterminada implica que todo el tráfico digital del hogar está en riesgo. Un atacante que logra ingresar a la red puede no solo aprovecharse de la conexión, sino también acceder a los dispositivos conectados, realizar fraudes, robar datos personales o incluso espiar a través de cámaras y micrófonos.

Los riesgos más comunes asociados a una red wifi mal protegida incluyen:

Acceso no autorizado de personas cercanas.

Ataques de phishing y suplantación de identidad mediante correos engañosos que buscan robar información.

Exposición de dispositivos IoT con bajos niveles de seguridad.

Reducción de la velocidad de conexión y desconexiones frecuentes por el uso indebido de la red.

Una señal de que la red ha sido comprometida puede ser la lentitud repentina del internet, luces del router parpadeando sin motivo aparente, dispositivos desconocidos conectados o cambios en la configuración que el usuario no realizó.

Cómo cambiar la contraseña y el nombre de tu red WiFi

El procedimiento para modificar estos parámetros varía ligeramente según el fabricante, pero los pasos generales son similares. El primer paso es obtener la dirección IP local o puerta de enlace predeterminada del router. En sistemas Windows, esto se logra abriendo el menú de inicio, ejecutando el comando “cmd” y luego escribiendo “ipconfig”. La dirección que interesa suele empezar con 192.168.x.x.

Una vez identificada la puerta de enlace, se copia en la barra de direcciones del navegador para acceder a la página de configuración del router. Allí, se solicitará un nombre de usuario y una contraseña, que generalmente vienen impresos en el mismo aparato o pueden encontrarse buscando el modelo exacto en internet.

Dentro de la configuración, se debe ubicar el apartado que permite modificar el SSID (nombre de la red) y la clave precompartida WPA. Es fundamental cambiar ambos, evitando datos personales o combinaciones simples. La contraseña debe contener entre ocho y 63 caracteres, mezclar letras, números y símbolos, y no incluir información fácil de adivinar.

Algo que se debe tener en cuenta es que crear una contraseña robusta es uno de los pasos más efectivos para proteger la red. Debe evitarse el uso de nombres personales, fechas de nacimiento o secuencias simples. Tampoco se recomienda utilizar la misma clave para el wifi y para la administración del router.

No hay una contraseña 100% infalible, pero una clave compleja y única dificulta considerablemente el trabajo de los atacantes. Es recomendable cambiar también la contraseña de acceso al panel de administración del router y mantener actualizado el firmware para corregir posibles vulnerabilidades.

Otro error frecuente es conectar todos los dispositivos del hogar a la misma red sin segmentación. Si un equipo resulta comprometido, el resto puede quedar expuesto. Crear una red para invitados y limitar su acceso ayuda a reducir este riesgo.