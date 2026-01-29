Boletos de BTS en México: cómo evitar estafas al comprar entradas para el concierto

La fiebre por los conciertos de BTS en México saturó la venta de boletos, con más de 1,1 millones de personas en la fila virtual. (AFP)

La fiebre por los conciertos de BTS en México ha dejado lecciones clave sobre los riesgos y precauciones al comprar entradas en línea. Con millones de personas detrás de boletos agotados en minutos, el caso puso de relieve los desafíos, fraudes y peligros digitales que pueden enfrentar los fanáticos en este tipo de eventos masivos.

Ante la escasez de entradas y la proliferación de la reventa, es fundamental conocer las buenas prácticas y las trampas más frecuentes para proteger tanto el dinero como los datos personales.

Qué pasó con BTS en México: entradas agotadas y reventa descontrolada

La llegada de BTS, una de las bandas más influyentes del K-pop mundial, provocó un fenómeno sin precedentes en México. Las boletas para los tres conciertos programados para mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros se agotaron en tan solo 37 minutos desde el inicio de la venta general.

Según la boletera oficial, más de 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual, lo que generó una saturación nunca vista y dejó fuera a miles de seguidores.

Especialistas en ciberseguridad advierten sobre fraudes y riesgos digitales al comprar entradas en línea para eventos masivos.(Imagen ilustrativa Infobae)

La expectativa por ver a la banda coreana fue tan alta que, apenas concluyó la venta, plataformas de reventa ofrecían boletos a precios muy superiores a los oficiales. En sitios como Viagogo, algunas entradas se publicaron por casi USD 9.000, muy lejos del rango original, que iba desde $1.767 MXN (alrededor de 102 dólares) hasta $17.782 MXN (aproximadamente 1.024 dólares) para los paquetes VIP.

La demanda no solo fue nacional: personas de más de 1.300 ciudades intentaron adquirir boletos para los conciertos en la capital mexicana. De acuerdo con la promotora Ocesa, la venta representó uno de los procesos más intensos y de mayor demanda registrados en la historia reciente del entretenimiento en el país.

Fraudes y riesgos digitales en la compra de boletas

La escasez de boletos y la desesperación por conseguir un acceso a estos eventos masivos abren la puerta a múltiples riesgos digitales. Especialistas en ciberseguridad advierten que los ciberdelincuentes aprovechan la alta demanda para desplegar estafas en diversas plataformas.

Entre las modalidades más frecuentes figuran la venta de entradas falsas por redes sociales, correos electrónicos fraudulentos y sitios web falsos que simulan ser tiendas oficiales. Según expertos de Norton, los usuarios se exponen a perder dinero e incluso a comprometer sus datos personales y bancarios cuando realizan pagos por fuera de los canales oficiales.

Ciberdelincuentes utilizan perfiles hackeados y métodos de pago no protegidos para estafar a compradores de conciertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las tácticas más comunes consiste en ofrecer boletos inexistentes a través de perfiles hackeados o cuentas aparentemente legítimas. Otras veces, los estafadores presionan para que los compradores utilicen métodos de pago no protegidos, como transferencias directas o envíos a cuentas personales, lo que elimina cualquier posibilidad de reclamo o devolución.

Además, el uso de entradas impresas o códigos QR expone a los compradores a la clonación o falsificación, ya que solo la primera entrada en ser escaneada en el evento será válida. En ocasiones, los revendedores restringen la transferencia digital, lo que dificulta la verificación de la autenticidad de las boletas adquiridas fuera de los canales oficiales.

Qué se debe evitar al comprar entradas para conciertos

Para reducir el riesgo de fraude, existen prácticas y señales de alerta que los compradores deben tener siempre presentes:

Expertos recomiendan evitar comprar boletos para conciertos a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o enlaces recibidos por mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar comprar a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o enlaces recibidos por mensaje. Estos canales suelen ser los preferidos por los estafadores para captar víctimas desprevenidas, ya sea usando cuentas hackeadas o páginas que simulan ser oficiales.

No realizar transferencias a cuentas personales ni aceptar métodos de pago fuera de la plataforma oficial. Los revendedores no verificados pueden ofrecer precios atractivos, pero el riesgo de perder el dinero o recibir boletos falsos es muy alto.

Desconfiar de promociones urgentes o precios demasiado bajos. Muchas estafas se fundamentan en la presión para tomar decisiones rápidas o en la promesa de ofertas exclusivas.

Evitar dejar tarjetas bancarias registradas en sitios o aplicaciones de compra. Los datos almacenados pueden ser vulnerados en caso de un ciberataque dirigido a la plataforma de venta.

No proporcionar información personal ni bancaria a través de enlaces dudosos, correos, SMS o llamadas no verificadas. Las campañas de phishing suelen buscar obtener datos confidenciales para suplantar identidades o vaciar cuentas.