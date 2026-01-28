Así puedes leer mensajes borrados en WhatsApp sin instalar aplicaciones externas

El truco de Android para leer mensajes borrados de WhatsApp sin instalar apps adicionales - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha permitido durante años borrar mensajes enviados por error, pero ahora existe un método para ver el contenido de estos textos eliminados, sin instalar aplicaciones externas. El procedimiento, que funciona en móviles Android con versiones recientes.

El truco que se ha popularizado en redes sociales y foros tecnológicos, aprovecha una función integrada en Android, el historial de notificaciones, que permite recuperar parte del mensaje eliminado siempre que esta opción esté activada antes de recibir el mensaje.

Este método resulta útil porque no depende de software de terceros, que suele implicar permisos invasivos o problemas de privacidad.

WhatsApp y Android: cómo acceder a mensajes borrados y liberar espacio en el móvil fácilmente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo funciona el historial de notificaciones

El sistema de notificaciones de Android almacena un registro breve y cronológico de todas las alertas recibidas, incluidas las de WhatsApp.

Si la función está activada, el móvil guarda el texto de la notificación aunque el remitente elimine el mensaje en el chat. Esta característica solo está disponible en Android a partir de la versión 11 y no funciona en dispositivos iOS.

Pasos para ver mensajes borrados usando el historial de notificaciones:

Acceder a los Ajustes o Configuración del teléfono Android. Buscar el apartado de Notificaciones. Ingresar a los Ajustes avanzados. Seleccionar “Historial de notificaciones”. Comprobar que la función esté activada. Cuando llegue un mensaje a WhatsApp, si la notificación aparece y luego es borrada por el remitente, el texto original quedará guardado en el historial. Abrir el historial para consultar los mensajes recibidos, incluso aquellos eliminados del chat.

Este método solo permite ver mensajes de texto breves (hasta alrededor de 100 caracteres), no es compatible con archivos multimedia, audios ni videos y la información permanece disponible durante unas 24 horas.

Recuperar mensajes borrados de WhatsApp ahora es posible con una herramienta del propio sistema Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las limitaciones del método

Solo funciona en dispositivos Android con versión 11 o superior.

El historial debe estar activado antes de recibir el mensaje.

No almacena mensajes largos ni archivos multimedia.

La información se elimina automáticamente después de un día.

No existe una función equivalente en iOS, ya que Apple no ofrece acceso a un historial de notificaciones.

Existen aplicaciones externas que prometen recuperar mensajes eliminados, pero la mayoría solicita permisos excesivos o expone al usuario a problemas de seguridad. El método del historial de notificaciones es seguro porque utiliza una función nativa del sistema operativo y no requiere instalar programas adicionales.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

Además de la curiosidad por los mensajes borrados, es común que WhatsApp consuma una gran cantidad de espacio en el teléfono. Mantener el almacenamiento optimizado ayuda a evitar bloqueos y lentitud.

Pasos para vaciar la papelera oculta y liberar espacio:

Abrir el administrador de archivos del teléfono Android. Acceder a “Almacenamiento interno”. Seguir la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Identificar y seleccionar las carpetas con archivos multimedia (fotos, videos, documentos). Eliminar los archivos que ya no sean necesarios.

Para eliminar archivos de copia de seguridad antiguos:

Historial de notificaciones: la función que revela mensajes eliminados en WhatsApp y protege tu privacidad - (Foto: Meta)

Acceder a la carpeta “Databases” en la misma ruta interna. Identificar los archivos de respaldo más antiguos. Borrarlos para liberar espacio sin afectar las conversaciones actuales.

Para vaciar mensajes de un chat específico:

Ingresar a la aplicación de WhatsApp. Seleccionar el chat que se desea limpiar. Elegir la opción “Vaciar chat”. Confirmar la acción para borrar mensajes y archivos adjuntos, manteniendo activo el hilo de conversación.

Realizar estos procesos de manera regular ayuda a mantener el móvil ágil y reduce la probabilidad de errores relacionados con la falta de espacio. Aunque WhatsApp no dispone de una papelera tradicional, estos procedimientos permiten gestionar el almacenamiento de forma eficiente y proteger la información relevante.

Adoptar buenas prácticas de gestión digital, como aprovechar funciones nativas y evitar aplicaciones externas, mejora la experiencia de uso y refuerza la seguridad del dispositivo. Así, es posible satisfacer la curiosidad sobre mensajes borrados y mantener el teléfono en óptimas condiciones para la comunicación diaria.