Tecno

Así puedes leer mensajes borrados en WhatsApp sin instalar aplicaciones externas

El historial de notificaciones permite ver mensajes borrados por el remitente, sin riesgos de privacidad y sin depender de aplicaciones externas que comprometan la seguridad

Guardar
El truco de Android para
El truco de Android para leer mensajes borrados de WhatsApp sin instalar apps adicionales - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha permitido durante años borrar mensajes enviados por error, pero ahora existe un método para ver el contenido de estos textos eliminados, sin instalar aplicaciones externas. El procedimiento, que funciona en móviles Android con versiones recientes.

El truco que se ha popularizado en redes sociales y foros tecnológicos, aprovecha una función integrada en Android, el historial de notificaciones, que permite recuperar parte del mensaje eliminado siempre que esta opción esté activada antes de recibir el mensaje.

Este método resulta útil porque no depende de software de terceros, que suele implicar permisos invasivos o problemas de privacidad.

WhatsApp y Android: cómo acceder
WhatsApp y Android: cómo acceder a mensajes borrados y liberar espacio en el móvil fácilmente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo funciona el historial de notificaciones

El sistema de notificaciones de Android almacena un registro breve y cronológico de todas las alertas recibidas, incluidas las de WhatsApp.

Si la función está activada, el móvil guarda el texto de la notificación aunque el remitente elimine el mensaje en el chat. Esta característica solo está disponible en Android a partir de la versión 11 y no funciona en dispositivos iOS.

Pasos para ver mensajes borrados usando el historial de notificaciones:

  1. Acceder a los Ajustes o Configuración del teléfono Android.
  2. Buscar el apartado de Notificaciones.
  3. Ingresar a los Ajustes avanzados.
  4. Seleccionar “Historial de notificaciones”.
  5. Comprobar que la función esté activada.
  6. Cuando llegue un mensaje a WhatsApp, si la notificación aparece y luego es borrada por el remitente, el texto original quedará guardado en el historial.
  7. Abrir el historial para consultar los mensajes recibidos, incluso aquellos eliminados del chat.

Este método solo permite ver mensajes de texto breves (hasta alrededor de 100 caracteres), no es compatible con archivos multimedia, audios ni videos y la información permanece disponible durante unas 24 horas.

Recuperar mensajes borrados de WhatsApp
Recuperar mensajes borrados de WhatsApp ahora es posible con una herramienta del propio sistema Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las limitaciones del método

  • Solo funciona en dispositivos Android con versión 11 o superior.
  • El historial debe estar activado antes de recibir el mensaje.
  • No almacena mensajes largos ni archivos multimedia.
  • La información se elimina automáticamente después de un día.
  • No existe una función equivalente en iOS, ya que Apple no ofrece acceso a un historial de notificaciones.

Existen aplicaciones externas que prometen recuperar mensajes eliminados, pero la mayoría solicita permisos excesivos o expone al usuario a problemas de seguridad. El método del historial de notificaciones es seguro porque utiliza una función nativa del sistema operativo y no requiere instalar programas adicionales.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

Además de la curiosidad por los mensajes borrados, es común que WhatsApp consuma una gran cantidad de espacio en el teléfono. Mantener el almacenamiento optimizado ayuda a evitar bloqueos y lentitud.

Pasos para vaciar la papelera oculta y liberar espacio:

  1. Abrir el administrador de archivos del teléfono Android.
  2. Acceder a “Almacenamiento interno”.
  3. Seguir la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.
  4. Identificar y seleccionar las carpetas con archivos multimedia (fotos, videos, documentos).
  5. Eliminar los archivos que ya no sean necesarios.

Para eliminar archivos de copia de seguridad antiguos:

Historial de notificaciones: la función
Historial de notificaciones: la función que revela mensajes eliminados en WhatsApp y protege tu privacidad - (Foto: Meta)
  1. Acceder a la carpeta “Databases” en la misma ruta interna.
  2. Identificar los archivos de respaldo más antiguos.
  3. Borrarlos para liberar espacio sin afectar las conversaciones actuales.

Para vaciar mensajes de un chat específico:

  1. Ingresar a la aplicación de WhatsApp.
  2. Seleccionar el chat que se desea limpiar.
  3. Elegir la opción “Vaciar chat”.
  4. Confirmar la acción para borrar mensajes y archivos adjuntos, manteniendo activo el hilo de conversación.

Realizar estos procesos de manera regular ayuda a mantener el móvil ágil y reduce la probabilidad de errores relacionados con la falta de espacio. Aunque WhatsApp no dispone de una papelera tradicional, estos procedimientos permiten gestionar el almacenamiento de forma eficiente y proteger la información relevante.

Adoptar buenas prácticas de gestión digital, como aprovechar funciones nativas y evitar aplicaciones externas, mejora la experiencia de uso y refuerza la seguridad del dispositivo. Así, es posible satisfacer la curiosidad sobre mensajes borrados y mantener el teléfono en óptimas condiciones para la comunicación diaria.

Temas Relacionados

Mensajes borradosWhatsAppInstalarAplicacionesChatTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Aprende a crear tu propia aplicación usando la ayuda de Gemini, la IA de Google

Esta herramienta permite a cualquier usuario, sin experiencia en desarrollo, tener una plataforma funcional y publicarla

Aprende a crear tu propia

Uno de cada cuatro diagnósticos médicos generados por IA es inventado, pero muchos usuarios confían en ellos

De acuerdo con un estudio de investigadores del MIT, los participantes demostraron una preferencia por las respuestas generadas por inteligencia artificial, considerándolas las más completas

Uno de cada cuatro diagnósticos

CEO de Anthropic advierte que los riesgos de la IA están más cerca de lo esperado: “Despierten”

Dario Amodei advirtió que la humanidad enfrenta una fase crítica con la llegada de inteligencia artificial avanzada

CEO de Anthropic advierte que

Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Esto es posible gracias a un dispositivo recientemente desarrollado por científicos japoneses

Así se puede convertir tu

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

El 15% de las empresas logra transformar la inteligencia artificial en crecimiento y rentabilidad sostenida

Cómo afecta la IA los
DEPORTES
Toni Nadal apuntó contra Djokovic

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

Boca Juniors presentó a sus refuerzos: del “a River no quería ir” de Ascacíbar a la frase de Ángel Romero que ilusionó a los hinchas

Una lesión lo sacó 369 días de las canchas y anotó el gol del triunfo a los 48 segundos de su regreso: “Ese momento fue feo”

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia sobre uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal”

Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura es un policía del régimen cubano”

Influenza concentra las muertes al inicio de 2026 y eleva las alertas sanitarias en Panamá

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃