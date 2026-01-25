Riesgos detrás de los permisos que solicita Magis TV o XUPER TV al descargar su APK en un dispositivo

La instalación de la APK de una plataforma pirata en un dispositivo personal compromete su vida útil y la privacidad de la información. (Fotocomposición Infobae)

El auge de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV representa un riesgo creciente para la seguridad digital y la integridad legal de los usuarios en países como Argentina, Colombia y México.

La descarga de estas plataformas ilegales, disponibles exclusivamente en formato APK fuera de tiendas oficiales, facilita el acceso a películas y series sin costo, pero tras esta gratuidad se ocultan amenazas que comprometen datos personales, sistemas operativos y pueden acarrear sanciones legales.

Solo en materia de privacidad personal y de los dispositivos, el uso de servicios ilegales para acceder sin costo a contenido audiovisual puede traducirse en la exposición a software malicioso y el secuestro de datos personales.

Qué pasa cuando una persona descargar Magis TV en su dispositivo

Las aplicaciones piratas solicitan permisos excesivos como acceder a tareas en ejecución y manipular archivos, exponiendo información privada y abriendo la puerta a datos confidenciales. (Fotocomposición Infobae)

Cuando un usuario instala Magis TV, enfrenta solicitudes de permisos que exceden los habituales para una aplicación de streaming. Un informe de ESET detalla que estas aplicaciones piden acceder a funciones críticas del sistema como la recuperación de información sobre tareas en ejecución, gracias al permiso android.permission.GET_TASKS.

Esta autorización otorga la capacidad de descubrir datos privados sobre otras aplicaciones, una puerta directa a la obtención de información confidencial sobre el uso del dispositivo.

Además, entre las demandas más inquietantes se encuentran la posibilidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo cual permite desactivar funciones esenciales o instaurar sistemas de archivos maliciosos.

Cuáles permisos solicita Magis TV en el dispositivo que compromete su rendimiento

El permiso android.permission.POST NOTIFICATIONS permite que apps como Magis TV envíen spam y ataques de phishing directamente al usuario, incrementando el riesgo de fraude digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro de los riesgos destacados en el análisis de ESET es la publicación de notificaciones a través del permiso android.permission.POST NOTIFICATIONS. Con esta función, una aplicación maliciosa puede enviar spam o desplegar intentos de phishing directamente en el dispositivo, lo que agrava la exposición a campañas fraudulentas.

Asimismo, la autorización para acceder a archivos de audio amplía el alcance del peligro: un atacante podría captar grabaciones de voz, música y otros documentos externos, incluyendo información personal o laboral de gran sensibilidad.

El uso de estas aplicaciones no se limita a vulnerabilidades técnicas. ESET recalca que el permiso para instalar paquetes adicionales representa un peligro crítico.

El acceso a archivos de audio en aplicaciones ilegales permite a los atacantes recolectar grabaciones sensibles, música y documentos personales sin consentimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las aplicaciones maliciosas pueden usar esto para intentar engañar a los usuarios para que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil”, advierte.

Qué riesgos tiene descargar una APK o un programa fuera de tiendas oficiales

La descarga de archivos APK desde sitios no verificados elimina los resguardos que ofrecen plataformas oficiales, como Google Play Store o App Store.

Los controles de calidad y seguridad que imponen los sistemas operativos pierden vigencia, lo que favorece la propagación de software malicioso. Una vez instalada, la aplicación puede infectar el dispositivo, facilitar el robo de datos y permitir la manipulación remota del sistema.

A qué otros riesgos se expone el usuario al descargar Magis TV en su dispositivo

Autoridades como INTERPOL señalan que la transmisión de series y películas por plataformas sin derechos legales viola la propiedad intelectual y puede originar procesos judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los riesgos técnicos, utilizar aplicaciones como Magis TV o XUPER TV acarrea un peligro jurídico. Autoridades internacionales, como INTERPOL, han alertado que la retransmisión de contenido sin poseer derechos legales constituye una transgresión de la propiedad intelectual.

El uso de plataformas streaming ilegales puede desembocar en la suspensión del acceso a internet y en procedimientos judiciales contra los involucrados.

Por esta razón, seleccionar servicios gratuitos legales, como YouTube, Pluto TV o Vix, o en caso que se quieran ver estrenos, optar por alternativas pagas como Netflix o Prime Video, permite evitar estos riesgos.

Todas estas alternativas están disponibles en forma de aplicación verificada en tiendas oficiales como Google Play Store en Android y la App Store en iOS, y no solicitan permisos invasivos o que comprometan la seguridad de los datos.