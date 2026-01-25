Larry Ellison de Oracle entra en el control de TikTok y redefine el futuro de la app en Estados Unidos

Larry Ellison asume la supervisión de TikTok en Estados Unidos tras el histórico acuerdo con Oracle - Crédito Fotomontaje Infobae (foto original: Robert Galbraith)

El acuerdo de 14.000 millones de dólares que otorga a Oracle y su cofundador Larry Ellison el control sobre el algoritmo y los datos de TikTok en Estados Unidos marca un punto de inflexión para la plataforma y su permanencia en el país.

La operación responde a años de presiones regulatorias y temores sobre la seguridad nacional, y coloca a una de las figuras más influyentes de la tecnología estadounidense como guardián del funcionamiento interno de la aplicación.

La importancia de este movimiento no reside solo en el monto de la transacción, sino en la capacidad de definir el futuro de una de las redes sociales más populares, utilizada por más de 200 millones de personas en Estados Unidos, según fuentes oficiales.

TikTok operará bajo una nueva estructura dirigida por Oracle y Larry Ellison, quien será responsable de la seguridad de datos y algoritmos, asegurando la permanencia de la plataforma en el país tras años de presiones regulatorias

El pacto permite a TikTok evitar una prohibición federal, al tiempo que transfiere la gestión de datos y contenido a manos estadounidenses, bajo la supervisión directa de Oracle y sus socios.

Cómo es la estructura del nuevo TikTok estadounidense

La operación establece una filial local denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, donde Oracle, la firma de capital privado Silver Lake, la emiratí MGX y entidades vinculadas a Michael Dell controlan más del 80% de la nueva entidad.

Por su parte, ByteDance, la matriz china de TikTok, mantiene cerca del 19,9% del capital, una cifra que marca un cambio sustancial en la composición societaria y el control efectivo de la plataforma.

El acuerdo fue negociado durante más de un año y permitió cerrar una disputa legal y política que se extendió seis años. Durante ese periodo, TikTok enfrentó amenazas de bloqueo por parte de legisladores, universidades, Fuerzas Armadas y la Casa Blanca, en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y China.

Cuál es la importancia de Larry Ellison

Larry Ellison asume la supervisión de TikTok en Estados Unidos tras el histórico acuerdo con Oracle - REUTERS/Elizabeth Frantz

Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle, emerge como figura clave en esta nueva etapa. El empresario, con una fortuna estimada en 227.700 millones de dólares según Forbes, y reconocido por su papel en el desarrollo de bases de datos para la CIA, se posiciona ahora como responsable de la seguridad y la auditoría del algoritmo que rige la experiencia de TikTok en Estados Unidos.

Oracle será la encargada de garantizar la protección de los datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y el cumplimiento de las exigencias impuestas por las autoridades estadounidenses.

Como parte del acuerdo, la empresa conjunta obtiene la licencia del algoritmo de ByteDance y lo reentrena con datos locales, con el objetivo de asegurar que el contenido que consumen los usuarios estadounidenses esté libre de manipulación externa.

La nueva estructura societaria fue anunciada formalmente un día antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump para separar las operaciones estadounidenses del control chino.

El equipo directivo estará encabezado por Adam Presser como director ejecutivo y Will Farrell como director de Seguridad, ambos con experiencia previa en políticas de protección de datos y privacidad en TikTok.

La nueva filial estadounidense de TikTok estará encabezada por Oracle, que gestionará los datos y la seguridad del algoritmo, marcando un cambio radical en el control de la red social más popular entre los jóvenes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directorio de la empresa incluirá a Shou Chew, director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos, Kenneth Glueck de Oracle, y representantes de Susquehanna International Group, Silver Lake y MGX.

La empresa conjunta, bajo mayoría de capital estadounidense, funcionará con estrictos protocolos de seguridad orientados a la protección nacional. El nuevo esquema incluye sistemas robustos para resguardar datos, mecanismos avanzados para garantizar la integridad de los algoritmos, procesos de moderación de contenidos y controles de software específicos para los usuarios en Estados Unidos.

Aunque la operación busca responder a las preocupaciones de seguridad nacional, persisten dudas sobre si las medidas implementadas bastan para impedir la influencia de ByteDance y del gobierno chino en el algoritmo de TikTok.

La normativa prohíbe cualquier cooperación entre la matriz y la nueva propiedad estadounidense en relación al funcionamiento del sistema de recomendación, aunque el acuerdo contempla la licencia y el reentrenamiento del algoritmo.

La aprobación de las autoridades chinas no se pronunció de manera directa sobre la estructura final, mientras que en Estados Unidos, el presidente Trump celebró públicamente el acuerdo y agradeció la colaboración del presidente Xi Jinping para destrabar la negociación.

La venta de la mayoría de las operaciones estadounidenses de TikTok redefine el mapa de la industria tecnológica y plantea un escenario nuevo para el futuro de la aplicación en el país.