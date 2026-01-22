Elon Musk revela cómo funciona el algoritmo de X: así decide qué contenido ves

Elon Musk cumple su promesa y publica el código que usa X para dar sugerencia a los usuarios.

En una decisión poco habitual en la industria de las redes sociales, X, la plataforma antes conocida como Twitter, hizo público el código de su algoritmo de recomendaciones “For You”, el sistema que define qué publicaciones aparecen en el inicio de cada usuario.

El anuncio, impulsado por Elon Musk, busca ofrecer transparencia sobre el funcionamiento interno de la red y permite entender por primera vez, con detalle técnico, por qué ciertos contenidos ganan visibilidad y otros quedan relegados.

La publicación del código se concretó el 20 de enero de 2026, cuando X liberó en GitHub el algoritmo que actualmente rige su feed principal. Este sistema reemplaza al modelo anterior, basado en reglas rígidas que priorizaban métricas simples como los “me gusta”, un enfoque que, según la propia compañía, terminó fomentando el spam y las interacciones de baja calidad.

Elon Musk dio a conocer cómo se maneja el algoritmo de X.

Con el nuevo esquema, la plataforma apuesta por la inteligencia artificial como eje central de las recomendaciones. El algoritmo actual se apoya en un modelo tipo Transformer derivado de Grok-1, la tecnología desarrollada por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

A diferencia del sistema previo, ya no se limita a contar interacciones pasadas, sino que utiliza predicciones para estimar la probabilidad de que cada publicación genere respuestas, clics, reproducciones de video o tiempo de lectura. En función de esas previsiones, el feed se ordena de manera dinámica para maximizar la retención de los usuarios.

Uno de los cambios más relevantes es el peso que ahora tienen las respuestas. El código muestra que las conversaciones activas son una señal clave para el algoritmo, por lo que interactuar con quienes comentan una publicación incrementa sus posibilidades de alcance. El objetivo es priorizar intercambios que se perciban como reales frente a interacciones automáticas o superficiales.

Elon Musk cumple su anuncio y publica el algoritmo de X en código abierto.

El tiempo de visualización es otro factor central. Publicaciones que logran que el usuario se detenga a leer, mirar una imagen o reproducir un video completo reciben una valoración más alta. Esto explica por qué los contenidos visuales y aquellos que captan la atención desde los primeros segundos tienen más probabilidades de expandirse dentro de la plataforma.

En cuanto a los enlaces externos, el nuevo sistema no los prohíbe, pero sí los penaliza parcialmente. Incluir links fuera de X no invalida una publicación, aunque reduce su potencial si no va acompañada de otros elementos que generen interacción. La lógica detrás de esta decisión es mantener a los usuarios dentro de la red el mayor tiempo posible.

El algoritmo también organiza a los usuarios y contenidos mediante categorías de interés, conocidas como SimClusters. Esta clasificación favorece la consistencia temática, es decir, que una cuenta publique de forma recurrente sobre ciertos temas, aunque deja margen para la experimentación ocasional sin penalizaciones severas. De este modo, X busca equilibrar especialización y diversidad de contenidos.

Las conversaciones o hilos son importantes dentro de X para darle más visibilidad a una publicación.

Otro punto revelado por el código es el tratamiento de las señales negativas. Los bloqueos y silencios afectan el alcance de una cuenta, pero no la eliminan del sistema de recomendaciones. La generación deliberada de controversia puede aumentar la visibilidad en el corto plazo, aunque solo hasta cierto límite antes de que el algoritmo empiece a reducir su impacto.

Un aspecto clave del nuevo modelo es que el crecimiento orgánico depende en gran medida de llegar más allá de la red de seguidores. Cuando una publicación funciona bien con un grupo inicial, el sistema la expande hacia usuarios que no siguen a la cuenta, lo que explica cómo ciertos contenidos se viralizan sin partir de audiencias masivas.

Aunque la apertura del algoritmo aporta claridad, no convierte a X en una plataforma completamente predecible. El sistema sigue siendo dinámico y está diseñado para ajustarse con el tiempo.

X de Elon Musk penaliza a las publicaciones que tienen enlaces externos. REUTERS/Evelyn Hockstein

Sin embargo, al exponer su funcionamiento interno, la compañía ofrece una base más sólida para comprender qué prioriza la red y por qué el contenido que aparece en el feed no es aleatorio, sino el resultado de decisiones automatizadas orientadas a maximizar la interacción y el tiempo de permanencia.