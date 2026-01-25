El truco legal para saber la ubicación de tu novio o novia con solo su número de teléfono

Herramientas digitales permiten compartir la localización exacta, siempre con el consentimiento de las dos partes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de compartir la localización exacta mediante aplicaciones se ha convertido en un recurso útil para confirmar si tu pareja o familiar ha llegado a salvo a su destino tras una salida, un viaje o una situación de riesgo.

Apps como WhatsApp, Google Maps e Instagram ofrecen opciones para enviar la ubicación a contactos de confianza, siempre bajo condiciones de privacidad controladas y con el consentimiento de los involucrados.

Estas alternativas se han extendido tanto para emergencias como para la coordinación de encuentros, facilitando el día a día de millones de usuarios.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real a través de la app de WhatsApp

La app de Meta cuenta con una función específica para compartir la ubicación actual o en tiempo real con un contacto, usando el número de teléfono registrado en la plataforma.

La aplicación ofrece intervalos de tiempo flexibles para compartir el trayecto con contactos de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza al abrir el chat con la persona seleccionada, pulsar el ícono de adjuntar y elegir la opción de ubicación. Desde ahí, el usuario puede decidir entre enviar la localización estática o compartirla en tiempo real durante intervalos de 15 minutos, 1 hora u 8 horas, según la necesidad de cada caso.

Una vez enviada, la persona que recibe la ubicación puede verla directamente en la conversación, lo que facilita el seguimiento del trayecto o la confirmación del destino.

Esta función es muy útil para quienes desean verificar que sus seres queridos, como novias o familiares llegan seguros a casa. Además, brinda flexibilidad y control al permitir detener la transmisión de datos en cualquier momento.

Qué función tiene Google Maps para compartir la ubicación

La plataforma facilita el envío de la localización mediante enlaces o cuentas asociadas a Google. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google Maps ofrece la opción de compartir la ubicación en tiempo real, aunque el procedimiento presenta algunas diferencias. El usuario debe abrir la aplicación y pulsar el ícono de perfil, donde accederá a la opción de compartir ubicación.

Se puede seleccionar el contacto a través de su número de teléfono, si está vinculado a una cuenta de Google, o generar un enlace para compartirlo mediante otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Esta función requiere que tanto el emisor como el receptor tengan conexión a internet para su correcto funcionamiento. El destinatario no necesita tener instalada la aplicación de mapas si recibe el enlace por WhatsApp, porque el acceso se realiza automáticamente desde el navegador del dispositivo.

Cómo Instagram permite enviar la ubicación en tiempo real

La red social posibilita compartir la localización durante un periodo limitado a través de mensajes directos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La red social de Meta incorpora la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real por mensajes directos. Para ello, el usuario debe abrir la conversación, pulsar el signo de más y seleccionar la opción de ubicación.

Tras confirmar la dirección, se puede enviar la localización, con la opción de detener el envío antes de que transcurran los 59 minutos máximos permitidos por la aplicación.

A diferencia de WhatsApp, Instagram limita el tiempo de envío de ubicación a un máximo de 59 minutos. Esta función resulta adecuada para citas, reuniones breves o recorridos cortos, porque la localización se deja de compartir automáticamente y no requiere intervención adicional.

En qué situaciones es útil compartir la ubicación exacta a un conocido

La función resulta clave para emergencias, viajes, reuniones y actividades al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la ubicación en tiempo real es valioso en situaciones cotidianas y de emergencia. En un viaje por carretera, la función permite que una persona de confianza supervise el trayecto y confirme la llegada al destino.

Asimismo, son muy prácticas para coordinar reuniones en lugares concurridos, evitando confusiones o pérdidas entre los participantes. En escenarios de riesgo, como caminar solo o realizar actividades al aire libre, enviar la localización a un familiar puede agilizar la asistencia en caso de accidente.

El usuario mantiene el control sobre quién accede a su ubicación y bajo qué circunstancias, favoreciendo un uso responsable y seguro de estas herramientas.