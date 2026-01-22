Tecno

¿Qué miden los wearables?: las variables de salud clave y su utilidad práctica

Aunque no sustituyen a un diagnóstico médico, estos gadgets aportan datos para anticipar posibles alteraciones, optimizar el entrenamiento y mejorar hábitos diarios

Guardar
Muchos dispositivos calculan la frecuencia
Muchos dispositivos calculan la frecuencia cardíaca en reposo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los dispositivos inteligentes como relojes, pulseras y anillos han ganado protagonismo en el monitoreo personal, no solo por registrar actividad física, sino por ofrecer información detallada sobre el estado de salud y el bienestar general. Aunque no sustituyen a un diagnóstico médico, estos gadgets aportan datos valiosos para anticipar posibles alteraciones, optimizar el entrenamiento y mejorar hábitos diarios.

Principales variables de salud en los wearables y su importancia

Los wearables actuales, incluso los más asequibles, están equipados con sensores capaces de medir una amplia variedad de variables biológicas. Entre ellas destaca la frecuencia cardíaca, fundamental para conocer la condición física, adaptar el ejercicio a diferentes intensidades y detectar anomalías en el ritmo del corazón.

Además, muchos dispositivos calculan la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), indicadores útiles para evaluar el nivel de recuperación, el estrés o el equilibrio del sistema nervioso autónomo.

Los wearables actuales, incluso los
Los wearables actuales, incluso los más asequibles, están equipados con sensores capaces de medir una amplia variedad de variables biológicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra métrica habitual es el oxígeno en sangre (SpO₂), que ayuda a identificar posibles problemas respiratorios o cambios asociados a trastornos como la apnea del sueño. El VO₂ máximo es también relevante para deportistas, ya que permite estimar la capacidad aeróbica y planificar entrenamientos personalizados.

El análisis del sueño ocupa un lugar central en los informes de los wearables. Estos dispositivos combinan datos de movimiento, frecuencia cardíaca y temperatura para identificar las distintas fases del sueño y su duración, proporcionando así recomendaciones prácticas para mejorar el descanso.

Además, algunos modelos avanzados monitorizan la temperatura corporal nocturna, ayudando a detectar signos precoces de malestar, enfermedad o variaciones relacionadas con el ciclo menstrual.

El análisis del sueño ocupa
El análisis del sueño ocupa un lugar central en los informes de los wearables. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones prácticas de los datos de los wearables

La información recogida por los wearables permite detectar patrones y cambios fisiológicos antes de que se manifiesten síntomas evidentes. Si, por ejemplo, la HRV disminuye notablemente o la temperatura corporal aumenta, puede ser una señal de fatiga, estrés o inicio de una enfermedad.

Asimismo, el seguimiento de variables como el VO₂ máximo o la frecuencia cardíaca facilita la elaboración de rutinas de ejercicio más eficaces y seguras, adaptadas al estado físico real del usuario.

El control de la calidad y cantidad del sueño, junto con el monitoreo de la respiración y la temperatura nocturna, ayuda a prevenir trastornos relacionados con el descanso y a ajustar los hábitos para un mayor bienestar.

La información recogida por los
La información recogida por los wearables permite detectar patrones y cambios fisiológicos antes de que se manifiesten síntomas evidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la función de electrocardiograma (ECG) en algunos relojes inteligentes es útil para identificar arritmias, mientras que el registro del ciclo menstrual ofrece información relevante para la salud femenina y la planificación personal.

Consejos para aprovechar al máximo tu reloj inteligente

Utilizar adecuadamente un reloj inteligente implica aprovechar todas sus funciones sin perder de vista la importancia de la configuración y el uso responsable. El primer paso es personalizar los ajustes según tus necesidades: selecciona las notificaciones realmente relevantes, configura las alarmas y adapta los recordatorios a tu rutina diaria. Así evitarás la sobrecarga de información y te centrarás en lo que te resulta útil.

En el ámbito de la salud, es recomendable activar el monitoreo de frecuencia cardíaca, seguimiento de pasos, sueño y, si está disponible, sensores adicionales como el de oxígeno en sangre. Revisa los datos regularmente para identificar patrones y hacer ajustes en tus hábitos, pero recuerda que estos dispositivos no sustituyen a un diagnóstico médico profesional.

El VO₂ máximo es también
El VO₂ máximo es también relevante para deportistas, ya que permite estimar la capacidad aeróbica y planificar entrenamientos personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, utiliza las funciones de conectividad, como responder mensajes o consultar el calendario, de manera equilibrada para evitar distracciones constantes. Mantén el sistema operativo del reloj actualizado y protege tu privacidad gestionando los permisos de las aplicaciones instaladas.

De esta manera, el reloj inteligente se convierte en una herramienta eficaz para mejorar tu bienestar y productividad, sin interferir negativamente en tu día a día.

Temas Relacionados

WearablesReloj inteligenteSaludLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Dónde ver Las guerreras K-pop, nominada a mejor película animada de los premios Oscar 2026

Esta título se encuentra disponible en Netflix. No se recomienda verla en sitios no autorizados como Xuper TV, Magis TV o Cuevana

Dónde ver Las guerreras K-pop,

Alexa+ en español llega a México: la IA más avanzada de Amazon que hace reservas en restaurantes tiene este precio mensual

Esta nueva versión de Alexa cuenta con acento mexicano y es gratuita para miembros de Amazon Prime

Alexa+ en español llega a

Cómo vender fotos de pies en 2026 y ganar dinero

En sitios como Feet Finder, los usuario pueden recibir 22 dólares por imagen y en OnlyFans, los creadores tienen la posibilidad de obtener propinas de 166 dólares

Cómo vender fotos de pies

Películas nominadas al Oscar 2026: en qué plataformas streaming puedes verlas

Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro está disponible en Netflix. F1, Pecadores, Bugonia y más se encuentran en sitios como Apple TV, Prime Video o HBO Max

Películas nominadas al Oscar 2026:

Elon Musk advierte en el Foro de Davos que la IA podría ser “más inteligente que cualquier humano al final de 2026”

El fundador de Tesla y SpaceX aseguró también que la llegada de robots humanoides al mercado transformará la economía y el trabajo

Elon Musk advierte en el
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

La decisión que tomó la FIA sobre el “truco” del motor en Mercedes y Red Bull antes del arranque de la nueva era de la Fórmula 1

Banfield y Huracán le dan continuidad a la primera fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Ivana Figueiras acompañó a Darío

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

Beto Casella: el backstage con las primeras imágenes del conductor y los exBendita en América TV

El recuerdo de Daniel Grinbank a 35 años del breve show de Prince en el estadio de River que terminó en escándalo

El homenaje íntimo y emotivo de Dalma y Gianinna Maradona en el cumpleaños de Claudia Villafañe

Se reveló otra coincidencia entre Wanda Nara y La China Suárez que las redes no dejaron pasar

INFOBAE AMÉRICA

Chile detuvo a un tercer

Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales

Hallaron un delfín lastimado y desorientado en una playa de Uruguay: se recupera en una piscina

Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump