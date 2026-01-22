Conciertos de Bad Bunny en Medellín 2026: cuándo son, boletas, Airbnb y más consultas de Google

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín, Colombia, se realizarán los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. Esta serie de presentaciones del cantante puertorriqueño ha generado un aumento en las búsquedas relacionadas en Google.
La plataforma Google Trends muestra que los usuarios han consultado información sobre las fechas de los conciertos, la disponibilidad de boletería, reservas en sitios como Airbnb y o‘tros temas vinculados a estos eventos de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FoToS’.
A continuación, las respuestas a las dudas más populares según Google Trends Google sobre los conciertos de Bad Bunny en Medellín.
Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en Medellín
Los conciertos de Bad Bunny en Medellín están programados para los días 23, 24 y 25 de enero. El estadio de fútbol Atanasio Girardot ha sido elegido como sede para estos eventos.
Boletas de Bad Bunny en Medellín: disponibilidad y precios
A través de la página de Ticketmaster es posible consultar la disponibilidad y los precios oficiales de las boletas para el concierto de Bad Bunny. Hay entradas disponibles según la fecha seleccionada por el usuario. Por ejemplo, para los días 23, 24 y 25 de enero, se encuentran disponibles boletos en el sector denominado “Vecinos” desde 2.000.000 de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 548 dólares estadounidenses.
Airbnb: precios y cómo hacer reservas en Medellín para el concierto de Bad Bunny
Según Google Trends, el término “Airbnb” aparece como una búsqueda asociada al consultar por Bad Bunny en Google. Esto indica que muchos usuarios exploran opciones de alojamiento en esa plataforma para las fechas de los conciertos.
Los precios de Airbnb en Medellín comienzan alrededor de 149.000 pesos colombianos (40 dólares) por noche para una persona adulta.
Sin embargo, los valores pueden variar según la cantidad de noches, el número de huéspedes y la ubicación del alojamiento. Cerca del estadio Atanasio Girardot, existen opciones donde la tarifa por noche asciende a 586.000 pesos (160 dólares).
Para reservar en Airbnb, el usuario debe crear una cuenta, buscar el alojamiento según las fechas deseadas, seleccionar la opción preferida y completar el proceso de pago a través de la plataforma.
Además de Airbnb, los usuarios pueden consultar otras alternativas de reserva como Booking.com, que ofrecen diferentes tipos de hospedaje y tarifas en la ciudad.
Cuál es la setlist de los conciertos de Bad Bunny en Medellín
La posible lista de canciones para el concierto de Bad Bunny en Medellín, según la plataforma Setlist.fm, incluye los siguientes temas:
- LA MUDANZA
- Callaíta
- Pitorro de Coco
- Weltita
- Turista
- Baile Inolvidable
- Nuevayol
- Concho Interlude
- Veldá
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- Voy a llevarte pa’ PR
- Me porto bonito
- Bichiyal
- No me conoce (cover de Jhayco)
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles (canción de Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko)
- Monaco
- Café con ron
- Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)
- Jacobo Interlude
- Ojitos lindos
- La canción (de J Balvin y Bad Bunny)
- Kloufrens
- Bokete
- Dákiti (de Bad Bunny y Jhay Cortez)
- El apagón
- DTMF
- EOO
Esta selección puede variar en cada presentación, pero representa las canciones que Bad Bunny suele interpretar en sus conciertos recientes.
Concierto de Bad Bunny en Bogotá
Para la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’, Bad Bunny no incluyó a Bogotá en su recorrido. Después de Medellín, la siguiente presentación del cantante será en el show de medio tiempo del Super Bowl, que se realizará el domingo 8 de febrero de 2026.
Posteriormente, el artista se presentará en Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania y otros países de Europa.
Bad Bunny inició esta gira con una residencia en Puerto Rico titulada ‘No Me Quiero Ir de Aquí‘, que comenzó en julio de 2025 y finalizó en septiembre del mismo año.