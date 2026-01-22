Conciertos de Bad Bunny en Medellín 2026: cuándo son, boletas, Airbnb y más consultas de Google

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín aún cuentan con boletería disponible. REUTERS/Erika Santelices

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín, Colombia, se realizarán los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. Esta serie de presentaciones del cantante puertorriqueño ha generado un aumento en las búsquedas relacionadas en Google.

La plataforma Google Trends muestra que los usuarios han consultado información sobre las fechas de los conciertos, la disponibilidad de boletería, reservas en sitios como Airbnb y o‘tros temas vinculados a estos eventos de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FoToS’.

A continuación, las respuestas a las dudas más populares según Google Trends Google sobre los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Los usuarios están realizando consultas referentes al concierto de Bad Bunny en Medellín. Fechas y boletería, son las más comunes. (Google Trends)

Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín están programados para los días 23, 24 y 25 de enero. El estadio de fútbol Atanasio Girardot ha sido elegido como sede para estos eventos.

Boletas de Bad Bunny en Medellín: disponibilidad y precios

A través de la página de Ticketmaster es posible consultar la disponibilidad y los precios oficiales de las boletas para el concierto de Bad Bunny. Hay entradas disponibles según la fecha seleccionada por el usuario. Por ejemplo, para los días 23, 24 y 25 de enero, se encuentran disponibles boletos en el sector denominado “Vecinos” desde 2.000.000 de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 548 dólares estadounidenses.

Airbnb: precios y cómo hacer reservas en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Según Google Trends, el término “Airbnb” aparece como una búsqueda asociada al consultar por Bad Bunny en Google. Esto indica que muchos usuarios exploran opciones de alojamiento en esa plataforma para las fechas de los conciertos.

Debido al concierto de Bad Bunny en Medellín, las búsquedas de Airbnb han aumentado en Google. REUTERS/Henry Romero

Los precios de Airbnb en Medellín comienzan alrededor de 149.000 pesos colombianos (40 dólares) por noche para una persona adulta.

Sin embargo, los valores pueden variar según la cantidad de noches, el número de huéspedes y la ubicación del alojamiento. Cerca del estadio Atanasio Girardot, existen opciones donde la tarifa por noche asciende a 586.000 pesos (160 dólares).

Para reservar en Airbnb, el usuario debe crear una cuenta, buscar el alojamiento según las fechas deseadas, seleccionar la opción preferida y completar el proceso de pago a través de la plataforma.

Además de Airbnb, los usuarios pueden consultar otras alternativas de reserva como Booking.com, que ofrecen diferentes tipos de hospedaje y tarifas en la ciudad.

Bad Bunny tendrá tres conciertos en Medellín, Colombia. (Ticketmaster)

Cuál es la setlist de los conciertos de Bad Bunny en Medellín

La posible lista de canciones para el concierto de Bad Bunny en Medellín, según la plataforma Setlist.fm, incluye los siguientes temas:

LA MUDANZA

Callaíta

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile Inolvidable

Nuevayol

Concho Interlude

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte pa’ PR

Me porto bonito

Bichiyal

No me conoce (cover de Jhayco)

Yo perreo sola

Efecto

Bad Bunny presentará canciones de diversos álbumes en estos conciertos. REUTERS/Henry Romero

Safaera

Diles (canción de Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko)

Monaco

Café con ron

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Jacobo Interlude

Ojitos lindos

La canción (de J Balvin y Bad Bunny)

Kloufrens

Bokete

Dákiti (de Bad Bunny y Jhay Cortez)

El apagón

DTMF

EOO

Esta selección puede variar en cada presentación, pero representa las canciones que Bad Bunny suele interpretar en sus conciertos recientes.

Bad Bunny compartirá escenario con Green Day en el show de medio tiempo del Super Bowl. (AP/REUTERS)

Concierto de Bad Bunny en Bogotá

Para la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’, Bad Bunny no incluyó a Bogotá en su recorrido. Después de Medellín, la siguiente presentación del cantante será en el show de medio tiempo del Super Bowl, que se realizará el domingo 8 de febrero de 2026.

Posteriormente, el artista se presentará en Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania y otros países de Europa.

Bad Bunny inició esta gira con una residencia en Puerto Rico titulada ‘No Me Quiero Ir de Aquí‘, que comenzó en julio de 2025 y finalizó en septiembre del mismo año.