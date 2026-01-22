Bill Gates destaca cómo la IA ya puede ayudar a salvar vidas

El avance tecnológico trae herramientas capaces de diagnosticar a un menor tiempo y complementar la labor de los profesionales de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) no solo ha reconfigurado el mundo tecnológico mundial, sino que, según Bill Gates, está en la antesala de una transformación capaz de salvar vidas a gran escala.

“La IA actual puede ayudar a salvar vidas”, sostuvo Gates, atribuyendo a esta tecnología un papel decisivo en el combate contra desafíos estructurales como la pobreza, el hambre y las enfermedades.

La evolución acelerada de los modelos de IA, tanto los modelos de lenguaje como los de aprendizaje automático, ha superado las previsiones más optimistas. Gates resaltó esta dinámica vertiginosa al afirmar: “Las herramientas de IA están transformando cada faceta de nuestras vidas, desde la ciencia hasta la educación, la atención al cliente y más”.

La inteligencia artificial impacta en la medicina mediante soluciones que optimizan la eficiencia y el tiempo de los profesionales sanitarios africanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta revolución, argumenta el empresario, rivaliza en alcance con la que supusieron los microprocesadores, las computadoras, los teléfonos inteligentes y el internet.

Qué retos enfrentan los países en materia de salud

El reto sanitario global, particularmente en regiones como el África subsahariana, pone en evidencia la magnitud de la crisis: “En el África subsahariana, que sufre la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo, hay un déficit de casi 6 millones de trabajadores de la salud”, explicó Gates.

El déficit de casi 6 millones de trabajadores de salud en África subsahariana representa un desafío estructural que la IA busca ayudar a resolver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha en recursos humanos es tan profunda, expuso, que ni siquiera “los esfuerzos más agresivos de contratación y capacitación pueden cerrarla en el futuro previsible”.

Esta carencia impacta de forma directa en la vida de millones, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la atención de baja calidad es responsable de “entre 6 y 8 millones de muertes anuales en países de ingresos bajos y medios”, aparte de los millones adicionales que fallecen por la falta total de acceso a atención sanitaria.

Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a salvar vidas

Ante esta realidad, países como Ruanda han emprendido una vía propia. Gates destacó la decisión del ministro de Salud ruandés, el Dr. Sabin Nsanzimana, quien lidera la instauración de un Centro de Inteligencia Sanitaria basado en IA para maximizar la eficiencia de los recursos limitados.

Líderes mundiales consideran a la inteligencia artificial el tercer gran avance en medicina, después de las vacunas y los antibióticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Actualmente, Ruanda cuenta con solo un profesional sanitario por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la pauta de la OMS de aproximadamente cuatro por cada 1.000. Al ritmo actual de progreso, se necesitarían 180 años para cerrar esa brecha”, señaló Gates.

En este sentido, la iniciativa Horizonte 1000 persigue acelerar la adopción de la inteligencia artificial en la atención primaria y en el ámbito comunitario, pero Gates enfatizó un punto vital: “Estas herramientas de IA apoyarán al personal sanitario, no lo reemplazarán”.

De qué forma la inteligencia artificial impacta en el trabajo de los médicos

El Dr. Nsanzimana, según Gates, denominó la IA “el tercer gran descubrimiento que transformará la medicina, después de las vacunas y los antibióticos”, apreciación que el propio cofundador de Microsoft compartió plenamente.

Iniciativas apoyadas por Gates impulsan la adopción de inteligencia artificial en la atención primaria comunitaria para mejorar la salud en regiones desfavorecidas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

La función de la IA trasciende la reducción de cargas administrativas, permitiendo al personal médico centrarse más en el trato humano: “En lugar de tomar notas constantemente, ahora pueden dedicar más tiempo a hablar directamente contigo sobre tu salud, mientras la IA transcribe y resume la visita”, puntualizó Gates.

Posteriormente, la inteligencia artificial gestiona aspectos burocráticos para liberar tiempo a los facultativos y así optimizar la atención al paciente siguiente.

Asimismo, en la visión de Gates, la colaboración entre el sector privado, los gobiernos y los innovadores del África subsahariana marca un avance hacia el tipo de IA que el mundo requiere: “Sistemas que ayuden a personas de todo el mundo a resolver desafíos generacionales que antes simplemente no sabían cómo abordar”, afirmó.

El empresario tiene plena confianza en el potencial de esta revolución tecnológica y la voluntad de presenciar cómo las soluciones basadas en IA benefician directamente a los profesionales sanitarios de África y de todo el mundo.