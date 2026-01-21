Tecno

The Sphere tendrá una nueva versión con tecnología inmersiva y un domo LED para 6.000 personas

La gran esfera en Las Vegas integrará 167.000 altavoces y avanzados efectos sensoriales

La Sphere de Las Vegas
La Sphere de Las Vegas introduce una experiencia inmersiva única con su domo LED de 16K, sonido direccional individualizado y efectos sensoriales integrados. (Foto: Instagram/@spherevegas)

La empresa Sphere Entertainment anunció su plan para construir una versión compacta de su icónica estructura esférica, ubicada en Las Vegas, Estados Unidos, en las afueras de Washington, específicamente en National Harbor, Maryland.

La propuesta contempla abrir esta “mini-Sphere” en 2030, con capacidad para 6.000 personas y una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, según informó The Washington Post.

Aunque de menor escala respecto a su antecesora, la compañía prevé que el recinto genere 1.000 millones anuales dólares en actividad económica, tanto para el estado de Maryland como para el condado donde se emplazará.

Qué tecnología integrará esta nueva esfera que estará ubicada en Maryland

La Sphere de Las Vegas
La Sphere de Las Vegas ha servido como escenario para eventos oficiales de la Fórmula 1, incluyendo la presentación del Gran Premio de Las Vegas y actividades promocionales con la participación de pilotos y escuderías. (Foto: Instagram/@spherevegas)

Sphere Entertainment proyecta replicar en Maryland todos los elementos tecnológicos y experiencias inmersivas que distinguen a la estructura de Las Vegas. El costo de esta versión reducida de la Sphere se calcula en la mitad del valor de la original, ocupando solo una tercera parte de su tamaño.

El recinto dispondrá de un sistema de sonido integrado por 167.000 altavoces, asientos integrados con tecnología háptica, efectos sensoriales, y una pantalla LED de alta resolución, considerada la mayor del mundo por la empresa,

Además, la empresa detrás de esta tecnología destacó que el domo exterior actuará como una vitrina digital destinada a exhibir desde obras de arte hasta campañas publicitarias.

Cuáles beneficios traerá la inversión anunciada para la esfera tecnológica

La presencia de la Sphere
La presencia de la Sphere en Las Vegas ha impulsado la economía local al atraer turismo internacional, generar empleo y diversificar la oferta de entretenimiento de la ciudad. (Foto: spherevegas/Instagram)

La inversión anunciada supondrá la generación de 2.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y al menos 4.750 empleos permanentes tras el inicio de las operaciones.

La iniciativa cuenta con un primer respaldo institucional: la firma de una carta de intenciones con Peterson Companies, administradora del complejo donde se instalará el recinto, que actualmente alberga un casino de MGM, restaurantes, tiendas comerciales y una noria panorámica.

Como parte del incentivo para atraer la inversión, los gobiernos estatal y local han diseñado un paquete de estímulos económicos por aproximadamente USD 185 millones, compuesto por exenciones fiscales, inversiones públicas y distintos apoyos financieros.

Entre estos beneficios especificados por el medio citado se encuentran 10 millones de dólares del presupuesto estatal, la renuncia a recaudar hasta 130 millones de dólares en impuestos locales, la construcción de un estacionamiento público valuado en 40 millones de dólares, así como la revisión y posible extensión de incentivos previos asignados a National Harbor.

No obstante, algunas de estas medidas aún requieren la aprobación de la legislatura local, que podría mostrar reticencia por el actual déficit presupuestario de 1.400 millones que enfrenta el estado de Maryland.

En qué actividades se enfocará la nueva esfera tecnológica

La Sphere de Las Vegas
La Sphere de Las Vegas ofrece espectáculos de conciertos en vivo, cine inmersivo, proyecciones artísticas y eventos especiales. (Foto: Instagram/spherevegas)

El nuevo recinto enfocará su programación en espectáculos musicales, eventos deportivos y corporativos. Aunque aún no se han divulgado detalles sobre los precios de los accesos ni las figuras artísticas participantes, la expectativa es que adopte el formato de residencia, con artistas efectuando temporadas fijas, modelo que ha dado buenos resultados en Las Vegas.

Asimismo, la expansión a Maryland forma parte de la estrategia global de Sphere Entertainment, que busca establecer recintos similares en Abu Dabi, Londres y Corea del Sur.

Qué artistas se han presentado en la esfera de Las Vegas

En la Sphere de Las
En la Sphere de Las Vegas se presentan artistas de géneros musicales como rock, pop, música electrónica y jazz. (Tomado de Instagram/@spherevegas)

Desde su inauguración en 2023, la Sphere de Las Vegas se posicionó como un escenario de referencia para espectáculos de gran impacto visual y sonoro.

El grupo irlandés U2 fue el encargado de abrir el recinto con una serie de conciertos que marcaron el debut global de la estructura, aprovechando al máximo la pantalla LED envolvente y el sistema de audio avanzado.

La Sphere ha recibido a artistas y bandas como Phish, quienes realizaron varias presentaciones adaptadas al formato inmersivo del recinto, así como propuestas de música electrónica y cine experimental, ofreciendo experiencias audiovisuales sin precedentes en la ciudad.

