Lo más visto de Netflix en la segunda mitad de 2025: guerreras k-pop, habla no inglesa y producciones colombianas

El más reciente informe global de Netflix revela el alcance masivo y la diversidad de su audiencia, con miles de millones de horas vistas

(Netflix)
(Netflix)

Netflix publicó su reporte global de engagement correspondiente al segundo semestre de 2025, que analiza el comportamiento de sus suscriptores entre julio y diciembre.

La plataforma reportó un total de 96 mil millones de horas vistas en este periodo, lo que confirma el alcance de sus producciones originales, incluidas algunas originarias de Colombia, y la diversidad de títulos que atrajeron a audiencias en todo el mundo.

El ranking se basa en el tiempo de visualización, considerando las horas vistas divididas por el tiempo de reproducción de cada contenido.

K-pop y las producciones más populares

Durante estos seis meses, Las guerreras k-pop se posicionó como el título más visto de la historia de Netflix en un semestre, con 482 millones de visualizaciones. Los videos musicales con letra del mismo fenómeno registraron otros 32 millones de visitas, consolidando el éxito global del k-pop en la plataforma.

Las series más emblemáticas de Netflix mantuvieron su popularidad. Stranger Things volvió a captar la atención mundial con su quinta temporada, que alcanzó 94 millones de visualizaciones y se convirtió en la serie más vista del periodo.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Las cinco temporadas del drama sumaron un total combinado de 275 millones de visualizaciones y se ubicaron entre las 15 series más vistas del semestre. Por su parte, Merlina lideró entre los lanzamientos recientes: la temporada 2 registró 124 millones de visualizaciones y la primera temporada ocupó el octavo lugar, con 47 millones.

Éxito global de las producciones no angloparlantes

Las producciones de habla no inglesa continúan ganando terreno y representaron más de un tercio de las visualizaciones totales. Corea del Sur mantuvo su relevancia con títulos como El Gran Diluvio (66 millones), Los Desenredos del Amor (29 millones), Bon Appétit, Majestad (38 millones), El Genio y los Deseos (23 millones), Guerra de Cucharas (7 millones) y la tercera temporada de El Juego del Calamar, que llegó al cuarto puesto con 79 millones de visualizaciones.

Japón aportó éxitos como El Último Samurái en Pie (21 millones) y la temporada final de Alice in Borderland (25 millones). Indonesia destacó con la película El Elixir de la Inmortalidad (23 millones), mientras que India brilló con The Bads of Bollywood (10 millones). *Escandinavia también tuvo buen desempeño con la serie La agente encubierta (23 millones), Mango (2 millones) y la secuela Troll 2 (44 millones), que fortaleció la presencia noruega en la plataforma.

España mantuvo la atención con Ángela (36 millones), El refugio atómico (28 millones), Dos tumbas (26 millones) y Old Dog, New Tricks (15 millones). Francia sumó French Lover (33 millones), Turquía aportó Un hombre abandonado (28 millones) y Old Money (17 millones), mientras que Alemania destacó con Babo: La historia de Haftbefehl (7 millones).

Un usuario sostiene un control
Un usuario sostiene un control remoto frente a la pantalla de un televisor donde se muestra el logo de Netflix, reflejando la popularidad de las plataformas de streaming en el entretenimiento digital actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil atrajo grandes audiencias con Caramelo (53 millones) y Los dueños del juego (22 millones). En Latinoamérica, En el barro (16 millones) de Argentina y La huésped (13 millones) de Colombia fueron bien recibidas.

Diversidad de géneros y éxitos por segmento

El catálogo de Netflix demostró su variedad al registrar éxitos en comedia, anime, adaptaciones literarias, drama, documentales y contenidos para toda la familia. Destacaron títulos como Happy Gilmore 2 (135 millones), Una boda en las Bahamas con Madea (60 millones), Hombre vs. Bebé (44 millones), Nobody Wants This (30 millones), Emily en París (30 millones) y animes como DAN DA DAN (17 millones), My Melody & Kuromi (13 millones) y SAKAMOTO DAYS (12 millones).

Entre las adaptaciones literarias resaltaron Frankenstein (98 millones), Mi año en Oxford (86 millones) y El club de crimen de los jueves (69 millones).

El drama mantuvo su peso con títulos como Indomable (93 millones), Una casa de dinamita (76 millones), La bestia en mi (43 millones), Rehén (37 millones) y Beauty in Black (24 millones). También los documentales captaron interés, con producciones como Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar (57 millones), Sean Combs: ajuste de cuentas (51 millones) y La vecina perfecta (49 millones).

Contenidos infantiles y éxito local en Colombia

Carmen Villalobos y Natalia Reyes
Carmen Villalobos y Natalia Reyes regresan a las pantallas la serie colombiana de Netflix 'La Huésped' - crédito cortesía Netflix

Netflix sigue consolidándose como el destino principal para contenidos infantiles y familiares, con títulos como La casa de muñecas de Gabby (108 millones), Peppa Pig (90 millones), Ms. Rachel (73 millones), En sueños (47 millones), Mark Rober’s CrunchLabs (12 millones) y Plaza Sésamo: Volumen 1 (6 millones).

En Colombia, el segundo semestre estuvo marcado por el estreno de cinco nuevas series originales. La huésped fue el lanzamiento más destacado con más de 12 millones de visualizaciones, seguida por Delirio (5,5 millones) y Simplemente Alicia (alrededor de 5,5 millones), que se consolidó como la comedia de marca local más vista, superando a Nuevo Rico, Nuevo Pobre (3,4 millones en la primera mitad del año).

