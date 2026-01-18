Netflix sugiere esta velocidad de internet para poder disfrutar de películas en 4K

Se debe comprobar que el televisor o dispositivo sea compatible con este formato de video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto que influye directamente en la calidad de reproducción de una película o serie de Netflix es la velocidad de la conexión a internet, porque la calidad de imagen y sonido que se obtiene depende en gran medida de la velocidad y estabilidad del servicio contratado.

Las distintas resoluciones de reproducción requieren velocidades mínimas específicas, y no cumplir con estos requisitos puede generar interrupciones, disminución en la calidad visual o demoras prolongadas en la carga de los contenidos.

La empresa considera este factor como determinante para garantizar una experiencia óptima a los usuarios. Por esta razón, se presentan las velocidades mínimas para ver en la mejor resolución posible películas en la plataforma streaming.

Cuál es la velocidad mínima sugerida por Netflix para ver películas en 4K

La plataforma exige una conexión de al menos 15 Mb/s para acceder al contenido en ultra alta definición. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Netflix ha estipulado que para disfrutar de su catálogo en ultra alta definición (UHD) o 4K, es necesario contar con una velocidad de internet de al menos 15 megabits por segundo (Mb/s).

Este umbral se presenta como el estándar para acceder a la máxima resolución disponible en la plataforma, marcando una diferencia considerable respecto a otras resoluciones, como HD o FHD, que requieren requisitos inferiores.

Disponer de una velocidad inferior a la sugerida podría impedir el acceso a la calidad 4K, incluso si el dispositivo y el plan de suscripción lo permiten. La plataforma ajusta automáticamente la calidad de video en función de la capacidad de la red, priorizando una reproducción fluida por encima de la alta definición cuando la conexión es limitada.

Qué sucede si la velocidad de internet es inferior a la requerida por Netflix

Cuando el usuario intenta reproducir material en Netflix sin alcanzar la velocidad mínima para 4K, el sistema reduce automáticamente la calidad de la imagen.

Netflix ajusta automáticamente la calidad del video cuando la conexión no alcanza los parámetros necesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, la plataforma puede bajar la resolución hasta estándares como HD (720p) o FHD (1080p), adaptándose a la velocidad disponible. Esta función busca evitar pausas o interrupciones durante la reproducción.

Esta reducción en la calidad puede percibirse a través de una imagen menos nítida y una menor fidelidad en los detalles visuales.

Cuáles son las velocidades sugeridas para otras calidades de reproducción

Para quienes no cuentan con acceso a internet de alta velocidad, Netflix ofrece opciones de visualización en resoluciones inferiores.

La plataforma sugiere 3 Mb/s para HD (720p) y 5 Mb/s para FHD (1080p). Estas cifras permiten a los usuarios adaptar la calidad a las características de su servicio de internet y a las capacidades de sus dispositivos.

La empresa ofrece diferentes requisitos de velocidad según la resolución elegida por el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la resolución depende tanto del ancho de banda como del plan de suscripción contratado. En muchos casos, los proveedores de servicios de internet pueden ofrecer velocidades nominales, pero las condiciones reales de la red pueden variar, y esto impacta directamente en la experiencia streaming.

Por qué la estabilidad de la conexión es tan importante para ver contenido de Netflix

La estabilidad de la conexión a internet es uno de los factores más relevantes para la reproducción de video en streaming. No solo importa la velocidad máxima alcanzada, sino la capacidad de mantener ese nivel de rendimiento durante toda la transmisión.

Variaciones bruscas en la velocidad pueden provocar interrupciones, disminución de calidad o, en situaciones extremas, la imposibilidad de reproducir contenido.

Las variaciones y cortes en la conexión de internet pueden afectar la continuidad y calidad de la reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios experimentan problemas de calidad no por falta de velocidad contratada, sino por inestabilidad en la red. Por esta razón, Netflix sugiere el uso de conexiones por cable Ethernet o redes WiFi de alta calidad, y sugiere evitar la saturación de dispositivos conectados simultáneamente.

Qué opciones son seguras para verificar la velocidad de internet

Existen diversas plataformas confiables que permiten comprobar la velocidad de conexión a internet antes de reproducir contenido en Netflix. Entre las más utilizadas y recomendadas se encuentran Speedtest by Ookla, Fast.com y Google Speed Test.

Estas herramientas ofrecen resultados inmediatos sobre la velocidad de descarga, subida y la latencia de la red, lo que ayuda a identificar si la conexión cumple con los valores sugeridos para cada calidad de reproducción.