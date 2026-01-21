El aire acondicionado no enfría, huele mal o hace ruido: conoce los daños más comunes y cómo repararlos

Los sistemas de climatización pueden presentar fallas habituales que afectan su rendimiento y requieren soluciones específicas para mantener el confort en el hogar u oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que los aires acondicionados son útiles en la temporada de verano, no siempre no siempre funcionan de manera óptima y, en distintos momentos, pueden presentar problemas que afectan su rendimiento y la calidad del aire interior.

El mal funcionamiento de estos electrodomésticos puede generar molestias, desde una temperatura inadecuada hasta la aparición de olores desagradables o ruidos molestos.

Según organizaciones expertas como Repsol, los fallos en estos aparatos suelen tener solución rápida si se identifican y abordan a tiempo. El propio manual del usuario ofrece pautas para resolver problemas comunes, pero la intervención de un técnico es clave cuando las averías persisten o involucran componentes internos.

Por qué el aire acondicionado no enfría lo suficiente

Filtros sucios, falta de gas refrigerante o un termostato defectuoso suelen ser las causas principales de la pérdida de capacidad de enfriamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las consultas más habituales entre usuarios de aire acondicionado es la pérdida de capacidad de enfriamiento. Según Repsol, este fenómeno puede originarse por varias causas, como la obstrucción de los filtros, la escasez de gas refrigerante o un fallo en el termostato.

El ajuste del termostato puede corregir la situación si el problema es leve, pero si el electrodoméstico sigue sin enfriar, es clave llamar al servicio técnico. Además, cuando la avería persiste tras estas acciones, podría ser necesario sustituir el aparato.

Qué hacer si el aire acondicionado comienza a oler mal

La aparición de olores desagradables al encender el aire acondicionado indica la presencia de humedad en los conductos o suciedad acumulada en los filtros. La humedad facilita el aumento de moho, bacterias y hongos, lo cual genera malos olores y puede afectar la salud de quienes se exponen al aire.

Un mal olor del aire acondicionado es provocado por un mal mantenimiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, la limpieza profunda de los conductos y el uso de desinfectantes especializados ayudan a eliminar la fuente del olor. Es fundamental retirar y limpiar el filtro con regularidad, porque la acumulación de suciedad es una de las causas más habituales de este fallo.

Además, el uso de productos específicos para climatización, sumado a un mantenimiento periódico, previene la reaparición de malos olores.

Cuál es la razón de que el aire acondicionado gotea

El goteo de agua por la parte frontal del electrodoméstico evidencia una obstrucción en los desagües o un fallo en el sistema de drenaje. Repsol advierte que ignorar este inconveniente provoca daños en el aparato y en las paredes, techos o muebles cercanos.

En ciertos casos es necesario llamar al servicio técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solucionar este tipo de avería requiere limpiar el drenaje y revisar el estado de la bandeja de condensados. En la mayoría de casos, el mantenimiento regular evita la acumulación de residuos que bloquean el flujo de agua. Si el problema persiste, conviene solicitar la asistencia de un profesional para descartar fallos estructurales en el sistema.

Por qué no arranca de forma correcta el compresor del aire acondicionado

El compresor representa el corazón del sistema de aire acondicionado. Cuando no arranca, el electrodoméstico deja de funcionar por completo. Según expertos, las causas pueden ir desde fallos en el termostato y problemas eléctricos, hasta averías en el propio compresor o en la placa electrónica que controla el aparato.

Ante este tipo de fallos, se debe evitar manipulaciones caseras y contactar a un técnico experto. La sustitución de la placa electrónica o el compresor requiere conocimientos avanzados y herramientas adecuadas. La reparación oportuna de estos componentes puede alargar la vida útil del sistema y prevenir daños mayores.

Qué hacer si el aire acondicionado hace mucho ruido

Tornillos flojos, paneles mal ajustados o fallos en los ventiladores suelen estar detrás de los ruidos molestos durante el funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de ruido en los sistemas de aire acondicionado es motivo de consulta frecuente. Las causas más comunes incluyen tornillos flojos, paneles mal asegurados o fallos en los ventiladores. Un simple ajuste puede resolver el problema en muchos casos.

Asimismo, si el electrodoméstico emite ruidos molestos incluso cuando está apagado, podría tratarse de un problema en los conductos de ventilación o en el sistema de refrigeración.

En estos casos, la inspección profesional es imprescindible para identificar el origen y aplicar la solución adecuada. La intervención temprana evita que el daño se agrave y contribuya a la incomodidad de los ocupantes.