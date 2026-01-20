Un truco de Windows 95 todavía funciona en Windows 11 y es ideal para reiniciar el computador

El truco de reinicio rápido en Windows 95 permitía a los usuarios volver al sistema operativo en segundos sin pasar por un apagado completo. (Foto: Microsoft)

La existencia de un truco oculto en Windows 95 que permitía reiniciar el sistema de manera más rápida ha atravesado décadas y, con matices, sobrevive hasta el ecosistema moderno de Windows 11. Muchos usuarios del sistema operativo de Microsoft recuerdan esa combinación que aceleraba el reinicio cuando el sistema comenzaba a hacerse lento o inestable.

Aunque los tiempos han cambiado y el hardware ha evolucionado, el principio detrás de ese atajo sigue presente, demostrando la continuidad de ciertas ideas en la historia del software.

Cuál es el truco de reinicio rápido en Windows 95

En los años noventa, cuando los ordenadores funcionaban con discos mecánicos y el tiempo de espera era parte del día a día, algunos entusiastas y desarrolladores descubrieron que presionar la tecla Shift (Mayús) durante el proceso de reinicio de Windows 95 activaba un modo especial.

Al hacerlo, la pantalla mostraba el mensaje: “Por favor espere mientras Windows se reinicia”, en lugar del apagado y encendido convencional. Esta función, lejos de ser un simple truco superficial, implicaba una serie de procedimientos complejos a nivel del sistema operativo.

El archivo win.com jugaba un papel clave al recibir la señal de reinicio rápido y gestionar la restauración del entorno de Windows 95. (MICROSOFT)

Según describió Raymond Chen, desarrollador veterano de Microsoft, este atajo se basaba en una llamada específica a la función ExitWindows del núcleo de 16 bits de Windows. Cuando el usuario mantenía presionada la tecla Shift y seleccionaba reiniciar, el sistema no realizaba un ciclo completo de apagado y encendido.

En cambio, cerraba el núcleo de 16 bits y el administrador de memoria de 32 bits, colocaba la CPU en modo real, y devolvía el control al archivo de inicio win.com con una señal especial.

En ese momento, win.com ejecutaba una serie de tareas: imprimía el mensaje de reinicio, restauraba las variables globales y liberaba la memoria para crear un bloque contiguo suficiente para que Windows pudiera volver a cargar en modo protegido.

Este proceso era delicado y tenía como objetivo evitar el proceso completo de inicio, reutilizando parte de la memoria y los controladores ya cargados. Así, el usuario podía volver al trabajo en cuestión de segundos, sin esperar el arranque total del sistema.

Este truco optimizaba el rendimiento cuando los ordenadores sufrían lentitud o inestabilidad por fallos de software o controladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve este truco de Windows 95 en Windows 11

La utilidad de este truco era evidente para quienes experimentaban ralentizaciones o necesitaban reiniciar con frecuencia por cuestiones de compatibilidad de software o inestabilidad de controladores. Sin embargo, no estaba exento de riesgos.

Si la memoria convencional del sistema se encontraba fragmentada por aplicaciones o controladores, el truco fallaba y el sistema se veía obligado a realizar un reinicio completo.

Además, el abuso de esta función podía provocar que algunos controladores no se reiniciaran correctamente, generando problemas de estabilidad con el tiempo.

El método también incluía detalles técnicos interesantes heredados de la programación en ensamblador. El propio win.com reutilizaba áreas de memoria reservadas para funciones que, una vez ejecutadas, no volverían a ser llamadas, empleándolas como variables globales para ahorrar recursos.

Esta estrategia permitía maximizar el uso de la limitada memoria disponible en los ordenadores de la época.

El inicio rápido de Windows 11 guarda el estado del kernel y de los controladores para acelerar el arranque, heredando la filosofía de Windows 95. (Microsoft)

Cómo es esa función actualmente en Windows 11

El inicio rápido de las versiones actuales de Windows no apaga por completo el núcleo del sistema. En vez de ello, guarda el estado del kernel y de los controladores principales en un archivo especial de hibernación. Al encender el equipo, el sistema recupera rápidamente esa información, saltando varios pasos del proceso tradicional de arranque.

Esto permite que el ordenador esté listo para trabajar en cuestión de segundos, una mejora considerable respecto a los tiempos de los discos duros mecánicos.

Sin embargo, persisten algunos inconvenientes. Al igual que ocurría con el truco del Shift en Windows 95, el inicio rápido de Windows 11 puede generar conflictos con ciertos dispositivos externos o provocar que algunos controladores no se recarguen correctamente.

Por esta razón, muchos usuarios avanzados optan por desactivar la función cuando experimentan problemas de compatibilidad o cuando requieren que el sistema realice un apagado completo para aplicar cambios críticos.