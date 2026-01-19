Steam cambia las reglas y ahora Valve será más tolerante con los juegos que utilizan IA

La inteligencia artificial generativa revoluciona la industria de videojuegos y obliga a Steam a actualizar sus políticas de distribución. (Foto: Valve)

El impacto de la inteligencia artificial generativa en la industria de los videojuegos está reformulando el modo en que grandes plataformas como Steam regulan el contenido que distribuyen.

La propia Valve reconoció que el crecimiento de la IA en la industria es vertiginoso: mientras en 2024 solo el 1% de los videojuegos incorporaba estas tecnologías, en 2025 el uso trepó al 20%, con más de 7.000 juegos que emplean IA en áreas como la interfaz, el audio, los textos o las mecánicas.

Este avance acelerado llevó a que Valve actualizara de forma sustancial su política de aceptación en Steam, señalando el inicio de una etapa de mayor permisividad o tolerancia, aunque bajo estrictas condiciones de transparencia.

Qué exige Steam a los desarrolladores que utilicen IA en sus videojuegos

La nueva normativa de Steam exige a los desarrolladores detallar cómo y para qué se emplea la inteligencia artificial en cada juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de las nuevas normas, Steam exige que los desarrolladores y estudios precisen con exactitud de qué manera utilizaron inteligencia artificial en sus títulos.

El detalle debe figurar obligatoriamente en la ficha de cada producto, permitiendo a usuarios y responsables conocer tanto el tipo de IA utilizada como su rol dentro del proceso creativo.

La política diferencia claramente dos escenarios: el contenido generado antes del lanzamiento y aquel que la inteligencia artificial produce en tiempo real durante la experiencia del usuario.

En el primer caso —el de contenido pre-generado— los desarrolladores deben garantizar que la IA no contribuyó a crear materiales ilegales ni vulneró derechos de autor.

Steam diferencia entre contenido pre-generado y material generado por IA en tiempo real, aplicando controles más estrictos a este último. (Foto: Europa Press)

En el segundo caso, la complejidad aumenta: si el título incorpora sistemas capaces de generar contenido dinámico mientras se juega, Valve obliga a implementar límites técnicos para impedir que la inteligencia artificial elabore elementos ilegales o contrarios a las reglas de la tienda.

Cómo Steam evita los riesgos inherentes al uso de IA en videojuegos

Para reforzar el control, Steam ha habilitado un sistema especial de denuncias: los jugadores pueden informar inmediatamente sobre la aparición de material inapropiado, ilegal o que infrinja derechos de terceros, surgido de algoritmos generativos.

Este cambio supone que parte del monitoreo recae ahora en la propia comunidad, cuyos integrantes mantienen posturas dispares frente al avance de la IA. Así, Valve equilibra la apertura con una supervisión colectiva, adaptando su marco normativo a una tecnología en pleno auge.

El sistema de denuncias en Steam facilita que los usuarios reporten la aparición de contenido inapropiado generado por IA durante la partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, se mantiene una barrera infranqueable: todo contenido sexual para adultos generado por IA en tiempo real continúa prohibido en Steam, en un intento de eludir vacíos legales y problemas asociados a la moderación de ese tipo de juegos.

Por qué esta decisión de Valve en cambiar las normas de Steam

Valve toma distancia de decisiones irrevocables, adoptando una estrategia que combina flexibilidad con exigencias de claridad: los desarrolladores están obligados a explicar de forma honesta y explícita el uso de IA generativa en sus proyectos.

La magnitud de la tendencia hace prever que 2026 podría consolidarse como el año de integración definitiva de la inteligencia artificial en la industria, aunque persisten debates éticos y jurídicos en torno a su desregulación.

De qué forma la IA cambia la relación entre jugadores y personajes no jugables

La inteligencia artificial está transformando la forma en que los jugadores interactúan con los personajes no jugables (NPC) en los videojuegos. Los desarrolladores emplean IA para que estos personajes reaccionen y respondan en tiempo real, simulando comportamientos humanos y generando experiencias más inmersivas.

La inteligencia artificial en The Last of Us Part II permite que los personajes aliados y enemigos colaboren y reaccionen de forma táctica. (Foto: Foto: Sony Interactive Entertainment)

En títulos como Watch Dogs: Legion, la IA permite que los NPC mantengan conversaciones dinámicas y realistas, mientras que en The Last of Us Part II, los NPC adaptan sus estrategias, colaboran entre sí y hasta se llaman por su nombre, lo que refuerza la sensación de un mundo vivo y auténtico.

Esta capacidad de adaptación facilita que los NPC aprendan de las acciones del jugador, cambien su comportamiento y establezcan conexiones emocionales más profundas.

Al lograr que los personajes se comporten con mayor naturalidad, la IA mejora la narrativa del juego, eleva el nivel de interacción, y acerca la experiencia a la de relacionarse con personas reales dentro del espacio virtual.