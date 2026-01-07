Las cinco mejores carreras para estudiar en 2026, según Bill Gates y Jensen Huang

Las disciplinas sugeridas por Bill Gates y Jensen Huang prometen estabilidad y crecimiento profesional en un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial. (Fotocomposición Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) y la automatización impulsa una transformación profunda en el mercado laboral. Dos referencias globales, Bill Gates y Jensen Huang, han delineado cuáles serán las disciplinas con mayor potencial de éxito y resiliencia ante los cambios que impone la tecnología.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha enfatizado que la automatización requiere una renovación profunda de la formación profesional.

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, proyecta un giro en el paradigma laboral, donde los oficios manuales especializados adquieren una relevancia creciente, frente al predominio histórico de las profesiones universitarias tradicionales.

Las visiones de ambos referentes trazan una hoja de ruta concreta para quienes buscan preparar su futuro académico y laboral.

Por qué la programación mantiene su vigencia frente a la automatización y la IA

El desarrollo de software sigue siendo indispensable, porque la supervisión y el análisis humano resultan insustituibles pese al avance de la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La programación se posiciona como una competencia esencial en el siglo XXI. Para Bill Gates, representa una alfabetización indispensable, porque constituye el lenguaje estructural de sectores estratégicos como la salud, la comunicación y la seguridad.

El empresario sostiene: “Aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”. El ejercicio profesional en programación abarca mucho más que crear herramientas digitales. Incluye análisis crítico, toma de decisiones y adaptación ante escenarios complejos.

Las tareas que requieren criterio y creatividad siguen estando fuera del alcance de los sistemas automatizados. Gates destaca que el crecimiento sostenido de la tecnología multiplica las oportunidades laborales en este campo, reforzando la demanda de talento especializado.

Qué rol tendrá la biología y la biotecnología en la cantidad de empleos en el futuro

Los avances en biotecnología, edición genética y medicina personalizada han situado a la biología en el centro de los desafíos médicos actuales.

La biología y la biotecnología concentran la demanda de profesionales capaces de abordar desafíos médicos complejos y personalizar tratamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates sostiene que las especializaciones vinculadas a la biología se mantienen insustituibles, porque requieren análisis, interpretación de datos biomédicos y juicio humano ante situaciones inesperadas como pandemias o enfermedades crónicas.

La gestión de sistemas vivos, el diseño de terapias personalizadas y la investigación biomédica dependen de la experiencia humana. El filántropo advierte que los algoritmos todavía no logran igualar la flexibilidad y la comprensión contextual que caracterizan el trabajo de los especialistas en biología.

Por qué en la transición energética están las fuentes de empleo

La transición energética configura uno de los retos globales más urgentes. Gates subraya la necesidad de profesionales preparados para liderar la innovación en tecnologías limpias, como la captura de carbono y el hidrógeno verde.

El desarrollo y la implementación de energías renovables requieren competencias técnicas y científicas que la automatización todavía no puede sustituir, por esto, la creatividad y el criterio humano son indispensables para abordar problemas regulatorios, técnicos y ambientales.

La innovación en energías limpias exige especialistas que puedan liderar la transformación hacia sistemas sostenibles y eficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector energético, impulsado por la lucha contra el cambio climático, abre oportunidades científicas y laborales con proyección de largo plazo. El avance de la inteligencia artificial contribuye a optimizar procesos, pero no reemplaza la toma de decisiones y la visión estratégica de los profesionales humanos.

Por qué los oficios manuales ocupan un lugar clave en la economía tecnológica

El auge de la inteligencia artificial y la automatización ha desplazado varios empleos administrativos, pero ha incrementado la demanda de oficios manuales especializados.

Jensen Huang afirma: “Los millonarios del futuro serán electricistas o fontaneros”. Su argumento se fundamenta en la creciente necesidad de construir y mantener infraestructuras físicas, como los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial.

Cuáles trabajos del pasado tienen mayor demanda con el avance de la IA

Los oficios técnicos como electricistas y fontaneros se posicionan como protagonistas ante la expansión de la infraestructura digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la artesanía especializada experimenta un auge, porque la expansión de la infraestructura tecnológica requiere miles de trabajadores capaces de edificar y mantener sistemas complejos.

Huang advierte sobre el desequilibrio en el mercado laboral actual, con una sobreoferta de titulados universitarios y una escasez de técnicos cualificados en oficios tradicionales.

Esta carencia ha provocado un aumento en la valorización salarial de estas profesiones, antes vistas como obsoletas, que se perfilan como uno de los activos más cotizados de la economía digital.