Instagram: cómo saber si algún intruso inicio sesión en tu cuenta

Así puedes detectar y bloquear accesos no autorizados a tu Instagram desde cualquier dispositivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La seguridad digital es una preocupación creciente en el uso de redes sociales. Instagram, con millones de usuarios activos, es un objetivo frecuente para intentos de acceso no autorizado.

Los intrusos pueden entrar en una cuenta sin dejar rastros evidentes, lo que hace fundamental aprender a detectar cualquier ingreso sospechoso y actuar a tiempo para proteger la información personal.

A veces, los síntomas de un acceso indebido pueden ser sutiles: mensajes leídos que no recuerdas, ubicaciones de inicio de sesión desconocidas o la aparición de dispositivos extraños vinculados a tu cuenta. Es fundamental no subestimar estos indicios. Instagram proporciona herramientas específicas para identificar sesiones activas en otros equipos, supervisar la actividad y cerrar accesos ajenos, tanto desde el móvil como desde el ordenador.

El impacto de la supervisión tecnológica en la protección de cuentas ante inicios de sesión sospechosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante revisar los accesos a tu cuenta

Una cuenta de Instagram compromete mucho más que fotos o historias. Contiene mensajes privados, información de contacto, datos personales y, en algunos casos, acceso a otros servicios vinculados.

Un intruso podría leer tus conversaciones, manipular tus datos, tratar de robar tu identidad digital o utilizar tu perfil para enviar mensajes fraudulentos a tus contactos. Si logra cambiar la contraseña o la dirección de correo asociada, podrías perder el control total de la cuenta.

Por eso, la revisión periódica de los accesos y la activación de medidas de seguridad adicionales son pasos esenciales para prevenir problemas mayores.

Cómo revisar los inicios de sesión desde Android

Abre la app de Instagram y dirígete a tu perfil tocando la foto en la esquina inferior derecha. Pulsa el icono de menú en la parte superior derecha y accede a Centro de cuentas. Selecciona Contraseña y seguridad. Toca Dónde iniciaste sesión: aparecerá una lista de dispositivos conectados a tu cuenta de Instagram. Busca la opción Seleccionar dispositivos para cerrar sesión. Marca los dispositivos que no reconozcas y pulsa Cerrar sesión.

Utilizar las funciones integradas de Instagram, eliminar accesos ajenos y activar la verificación en dos pasos son estrategias clave para blindar el perfil ante amenazas y fraudes en línea - APP STORE

Si no encuentras esta función, ve a Seguridad > Actividad de inicio de sesión. Aquí podrás ver ubicaciones y dispositivos recientes. Si alguno te resulta desconocido, selecciona No fui yo y sigue las instrucciones para cambiar la contraseña y proteger tu cuenta.

Verifica accesos desde iPhone

Abre Instagram y entra a tu perfil. Pulsa el menú y selecciona Centro de cuentas. Accede a Contraseña y seguridad > Dónde iniciaste sesión. Toca Seleccionar dispositivos para cerrar sesión. Marca los dispositivos ajenos y pulsa Cerrar sesión.

Si esta función no está disponible, entra en Seguridad > Actividad de inicio de sesión y revisa la lista de ubicaciones. Si ves una sesión extraña, toca No fui yo y sigue los pasos sugeridos.

Consultar accesos desde computadora

Inicia sesión en Instagram desde tu navegador. Haz clic en Más (parte inferior izquierda) y entra en Configuración. Accede a Centro de cuentas > Contraseña y seguridad > Dónde iniciaste sesión. Haz clic en Seleccionar dispositivos para cerrar sesión y marca los accesos sospechosos. Cierra sesión en los dispositivos seleccionados.

Acceder a la lista de dispositivos conectados, cerrar sesiones remotas y actualizar la contraseña reduce los riesgos y favorece un uso más seguro y confiable de la plataforma social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no tienes acceso a estas opciones, busca Actividad de inicio de sesión en el menú lateral, revisa las ubicaciones y dispositivos listados, y cierra cualquier sesión extraña.

Qué hacer si detectas actividad sospechosa

Cambia tu contraseña de inmediato, eligiendo una clave segura y única.

Activa la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad.

Revisa las apps conectadas y elimina las que no reconozcas.

Informa a tus contactos si se enviaron mensajes extraños desde tu cuenta.

Para prevenir accesos no autorizados, es recomendable utilizar contraseñas únicas para cada servicio y evitar compartir credenciales con otras personas.

Además, mantener la aplicación siempre actualizada garantiza el acceso a las últimas funciones de seguridad. También resulta importante revisar de forma periódica la actividad de la cuenta y cerrar cualquier sesión ajena o sospechosa que pueda detectarse.

Instagram brinda las herramientas necesarias para proteger tu cuenta. La clave es revisar, actuar ante cualquier sospecha y mantener hábitos de seguridad digital consistentes. La prevención es el mejor escudo frente a los accesos no autorizados.