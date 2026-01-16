Tecno

Zorin OS 18 arrasa con más de dos millones de descargas impulsadas por quienes abandonan Windows

La imposibilidad de actualizar equipos con hardware plenamente operativo, pero sin el chip de seguridad TPM 2.0, ha obligado a muchos a buscar refugio en sistemas alternativos

Guardar
Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de Zorin. (Zorin)

Zorin OS 18 ha superado la barrera de los dos millones de descargas en apenas tres meses, una cifra impulsada principalmente por usuarios que han decidido abandonar Windows ante el fin del soporte para los sistemas operativos tradicionales de Microsoft.

Esta transición masiva responde a la necesidad de mantener equipos funcionales sin depender de los requisitos cada vez más restrictivos del ecosistema Windows, especialmente tras el bloqueo de hardware impuesto por la llegada de Windows 11.

Migración masiva a Zorin OS: el efecto del cierre de Windows 10

El origen de la actual ola de descargas de Zorin OS 18 se encuentra, en gran medida, en la incompatibilidad de millones de ordenadores con los nuevos estándares exigidos por Windows 11.

Ordenador con Windows 11.
Ordenador con Windows 11. MICROSOFT

Según cifras publicadas por Windows Central, de los más de dos millones de descargas registradas, aproximadamente 1,5 millones corresponden a usuarios que han optado por dejar atrás Windows tras el cierre de ciclo de Windows 10.

La imposibilidad de actualizar equipos con hardware plenamente operativo, pero sin el chip de seguridad TPM 2.0, ha obligado a muchos a buscar refugio en sistemas alternativos.

Zorin OS se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas en este contexto. Su diseño, similar al de Windows, y su enfoque en la facilidad de uso facilitan la transición para quienes no desean complicaciones técnicas.

Zorin OS 18 superó las
Zorin OS 18 superó las 100.000 descargas en 48 horas tras el fin de las actualizaciones de Windows 10. (Zorin)

Además, la distribución permite que equipos con hasta 10 años de antigüedad funcionen de manera fluida y estable, recuperando así el control sobre el hardware que, de otro modo, sería considerado obsoleto por los estándares de Microsoft.

Ventajas de Zorin OS 18 frente al ecosistema de Microsoft

La tendencia creciente de migraciones hacia Zorin OS no es fruto del azar. Mientras Microsoft restringe cada vez más las instalaciones no oficiales y endurece los requisitos para sus sistemas, Zorin OS ofrece una alternativa libre, ligera y compatible con una amplia variedad de periféricos antiguos.

Su propuesta se basa en la estabilidad y la inmediatez: el sistema está listo para usarse nada más completar la instalación, eliminando la curva de aprendizaje asociada a otras distribuciones de Linux más complejas.

Linux es un sistema operativo
Linux es un sistema operativo gratuito y de código abierto que se posiciona como una alternativa frente a Windows y macOS.

Comparado con el ecosistema de Apple, Zorin OS se presenta como una opción asequible para quienes desean mantener sus equipos activos sin realizar grandes inversiones.

A diferencia de los sistemas comerciales, que cada vez integran más funciones basadas en inteligencia artificial, Zorin OS pone el foco en el rendimiento y la compatibilidad, sin añadir capas de complejidad innecesarias para el día a día.

Un salvavidas para ordenadores antiguos: estabilidad y compatibilidad

Zorin OS 18 ha demostrado que el software libre puede ser una tabla de salvación para hardware que la industria ha dejado de lado. Las 100.000 descargas alcanzadas en las primeras 48 horas tras el lanzamiento de su última versión marcaron el inicio de una tendencia que en 2026 se ha convertido en un verdadero éxodo.

Zorin OS 18 celebra un
Zorin OS 18 celebra un hito con esta publicación. (X: Zorin OS)

Aunque descargar el sistema operativo no implica necesariamente una migración definitiva, el millón y medio de usuarios que han abandonado Windows representa un punto de inflexión en el mercado de los sistemas operativos.

La distribución se ofrece en dos versiones: una edición Core gratuita y una edición Pro, con diseños premium y software profesional preinstalado, por un coste único de 48 €. Esta inversión resulta mínima en comparación con la compra de un nuevo equipo con procesador NPU dedicado, exigido por las últimas versiones de Windows para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Qué es Linux y cuáles son sus principales características

Linux es un sistema operativo gratuito y de código abierto que se posiciona como una alternativa frente a Windows y macOS. Su arquitectura, basada en el kernel Linux, le permite operar en una amplia gama de dispositivos, desde servidores y supercomputadoras hasta teléfonos inteligentes con Android y sistemas embebidos.

La nueva versión de
La nueva versión de antivirus de Kaspersky para Linux. KASPERSKY

Se caracteriza por su seguridad, estabilidad y posibilidades de personalización, atributos que se deben en gran parte a su desarrollo colaborativo en comunidades globales.

En el núcleo de este sistema se encuentra el kernel Linux, encargado de gestionar los recursos del hardware y facilitar la interacción entre los programas y el equipo. El carácter abierto de su código fuente posibilita que cualquier persona acceda, modifique y distribuya el software, lo que ha impulsado una evolución constante y adaptada a las necesidades de distintos usuarios.

Temas Relacionados

WindowsZorin OS 18Lo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Desarrollan innovador sistema que convierte las corrientes de agua del océano en electricidad

Investigadores de la Universidad Rovira i Virgil desarrollaron un sistema que utiliza un cilindro oscilante como alternativa eficiente y sencilla a las turbinas tradicionales

Desarrollan innovador sistema que convierte

Impulsan la legalización de robotaxis en el estado de Nueva York, pero excluyen una ciudad

La propuesta ha despertado interés en empresas como Waymo, que desde hace años busca ingresar a la metrópoli

Impulsan la legalización de robotaxis

Cómo es la nueva función de ChatGPT capaz de traducir textos en 50 idiomas

OpenAI presentó ChatGPT Translate, una herramienta gratuita y sin registro, con funciones personalizables y orientada a competir con Google Translate

Cómo es la nueva función

Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

Las aplicaciones incluidas aprovechan al máximo la potencia de los chips Apple Silicon y la integración entre hardware y software de la marca

Apple presenta Creator Studio: la

Estas son las nuevas funciones que tendría Siri tras la alianza entre Google y Apple

Una de las mejoras sería la capacidad de responder preguntas factuales utilizando lenguaje natural y citando siempre la fuente de la información

Estas son las nuevas funciones
DEPORTES
Las confesiones de Chiquito Romero:

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

“He sido traicionada de la manera más inimaginable”: el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del deporte

TELESHOW
Fabián Vena: “Creo que hace

Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

Tamara Báez mostró su escapada a la costa con Thiago Martínez y Jamaica: amor, cuatriciclos y playa en Pinamar

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Anita Espasandín sorprendió con el carrusel que publicó en sus redes sociales: “Algunas fotos y un poema”

“Tormenta, viento y granizo”: el temporal en Pinamar obligó a suspender el stream de Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez

INFOBAE AMÉRICA

Israel elevó al máximo la

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030