Zorin OS 18 arrasa con más de dos millones de descargas impulsadas por quienes abandonan Windows

Zorin OS 18 ha superado la barrera de los dos millones de descargas en apenas tres meses, una cifra impulsada principalmente por usuarios que han decidido abandonar Windows ante el fin del soporte para los sistemas operativos tradicionales de Microsoft.

Esta transición masiva responde a la necesidad de mantener equipos funcionales sin depender de los requisitos cada vez más restrictivos del ecosistema Windows, especialmente tras el bloqueo de hardware impuesto por la llegada de Windows 11.

Migración masiva a Zorin OS: el efecto del cierre de Windows 10

El origen de la actual ola de descargas de Zorin OS 18 se encuentra, en gran medida, en la incompatibilidad de millones de ordenadores con los nuevos estándares exigidos por Windows 11.

Según cifras publicadas por Windows Central, de los más de dos millones de descargas registradas, aproximadamente 1,5 millones corresponden a usuarios que han optado por dejar atrás Windows tras el cierre de ciclo de Windows 10.

La imposibilidad de actualizar equipos con hardware plenamente operativo, pero sin el chip de seguridad TPM 2.0, ha obligado a muchos a buscar refugio en sistemas alternativos.

Zorin OS se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas en este contexto. Su diseño, similar al de Windows, y su enfoque en la facilidad de uso facilitan la transición para quienes no desean complicaciones técnicas.

Además, la distribución permite que equipos con hasta 10 años de antigüedad funcionen de manera fluida y estable, recuperando así el control sobre el hardware que, de otro modo, sería considerado obsoleto por los estándares de Microsoft.

Ventajas de Zorin OS 18 frente al ecosistema de Microsoft

La tendencia creciente de migraciones hacia Zorin OS no es fruto del azar. Mientras Microsoft restringe cada vez más las instalaciones no oficiales y endurece los requisitos para sus sistemas, Zorin OS ofrece una alternativa libre, ligera y compatible con una amplia variedad de periféricos antiguos.

Su propuesta se basa en la estabilidad y la inmediatez: el sistema está listo para usarse nada más completar la instalación, eliminando la curva de aprendizaje asociada a otras distribuciones de Linux más complejas.

Comparado con el ecosistema de Apple, Zorin OS se presenta como una opción asequible para quienes desean mantener sus equipos activos sin realizar grandes inversiones.

A diferencia de los sistemas comerciales, que cada vez integran más funciones basadas en inteligencia artificial, Zorin OS pone el foco en el rendimiento y la compatibilidad, sin añadir capas de complejidad innecesarias para el día a día.

Un salvavidas para ordenadores antiguos: estabilidad y compatibilidad

Zorin OS 18 ha demostrado que el software libre puede ser una tabla de salvación para hardware que la industria ha dejado de lado. Las 100.000 descargas alcanzadas en las primeras 48 horas tras el lanzamiento de su última versión marcaron el inicio de una tendencia que en 2026 se ha convertido en un verdadero éxodo.

Aunque descargar el sistema operativo no implica necesariamente una migración definitiva, el millón y medio de usuarios que han abandonado Windows representa un punto de inflexión en el mercado de los sistemas operativos.

La distribución se ofrece en dos versiones: una edición Core gratuita y una edición Pro, con diseños premium y software profesional preinstalado, por un coste único de 48 €. Esta inversión resulta mínima en comparación con la compra de un nuevo equipo con procesador NPU dedicado, exigido por las últimas versiones de Windows para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Qué es Linux y cuáles son sus principales características

Linux es un sistema operativo gratuito y de código abierto que se posiciona como una alternativa frente a Windows y macOS. Su arquitectura, basada en el kernel Linux, le permite operar en una amplia gama de dispositivos, desde servidores y supercomputadoras hasta teléfonos inteligentes con Android y sistemas embebidos.

Se caracteriza por su seguridad, estabilidad y posibilidades de personalización, atributos que se deben en gran parte a su desarrollo colaborativo en comunidades globales.

En el núcleo de este sistema se encuentra el kernel Linux, encargado de gestionar los recursos del hardware y facilitar la interacción entre los programas y el equipo. El carácter abierto de su código fuente posibilita que cualquier persona acceda, modifique y distribuya el software, lo que ha impulsado una evolución constante y adaptada a las necesidades de distintos usuarios.