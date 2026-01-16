X reporta fallas a nivel global: no carga publicaciones ni permite iniciar sesión

X presenta fallas a nivel global y no permite a sus usuarios conectarse. (X)

La red social X, de propiedad de Elon Musk, presentó una caída a nivel global que afectó a miles de usuarios durante la mañana de este martes. De acuerdo con información confirmada por la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 11:00 horas (hora argentina) y se extendieron a distintos países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Colombia y otros mercados de la región y del mundo.

Los reportes indican que las fallas impidieron el acceso normal a la plataforma, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles. Muchos usuarios señalaron que no podían iniciar sesión, publicar contenidos ni actualizar su línea de tiempo. En otros casos, la red social cargaba de forma parcial o mostraba mensajes de error reiterados.

Uno de los avisos más frecuentes que apareció en pantalla fue: “Algo salió mal. Intenta recargar”, lo que generó confusión y molestia entre quienes utilizan X como herramienta de información, comunicación o trabajo. Según la gráfica de Downdetector, el pico de incidencias se mantuvo elevado durante varios minutos, lo que sugiere que los problemas no se resolvieron de inmediato para todos los usuarios.

La plataforma Donwdetecter reportó la caída de Twitter en diferentes países del mundo.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de fallas suelen estar relacionadas con problemas técnicos internos, sobrecarga de servidores o actualizaciones del sistema que no se ejecutan correctamente. En plataformas con millones de usuarios activos, este tipo de incidentes puede generar interrupciones temporales, aunque de alto impacto.

La caída de X tiene consecuencias directas para sus usuarios, especialmente para quienes dependen de la red social para informarse en tiempo real, difundir noticias, realizar coberturas en vivo o comunicarse con audiencias amplias. También afecta a marcas, medios de comunicación y creadores de contenido que utilizan la plataforma como canal principal.

Usuarios no pueden ingresar a la plataforma de X.

Los dispositivos en los que está fallando X

La caída global de X provocó fallas en una amplia variedad de dispositivos, afectando tanto a quienes acceden desde teléfonos móviles como a usuarios de computadoras de escritorio. En el caso de smartphones y tablets con sistemas iOS y Android, numerosos reportes indicaron problemas para ingresar a la aplicación y cargar el contenido del feed principal.

Además de la imposibilidad de ver publicaciones, muchos usuarios señalaron errores al intentar iniciar sesión o interactuar con tuits. Funciones básicas como dar “me gusta”, responder mensajes o reproducir contenido multimedia no estaban disponibles, lo que limitó el uso normal de la plataforma durante la interrupción del servicio.

En computadoras con Windows y macOS, la situación fue similar. Al acceder a X desde navegadores como Google Chrome, Firefox o Safari, se registraron tiempos de carga excesivos, bloqueos de la interfaz y fallas intermitentes. En algunos casos, la página de inicio se mostraba de forma parcial, pero sin permitir publicar mensajes ni llevar a cabo otras acciones esenciales.

Dispositivos en los que X viene fallando a nivel global. (Downdetecter)

¿Qué hacer ante la caída de X?

Ante la caída de la red social, millones de personas tuvieron inconvenientes para ingresar a X y utilizar sus funciones habituales. Cuando este tipo de fallas vuelve a ocurrir, una de las primeras recomendaciones es verificar el estado del servicio a través de plataformas de monitoreo como Downdetector, que permiten conocer en tiempo real si se trata de un problema generalizado o puntual.

Otra alternativa es revisar otras redes sociales o foros, donde los propios usuarios suelen compartir información y actualizaciones sobre la interrupción. Quienes utilizan X para seguir noticias o eventos en tiempo real pueden recurrir temporalmente a plataformas como Facebook, Instagram o Threads, además de consultar medios de comunicación que suelen informar sobre este tipo de incidentes para mantener a la audiencia al tanto.

En algunos casos, se pueden intentar soluciones básicas, como reiniciar la aplicación o el dispositivo, aunque estas acciones no siempre restablecen el servicio. Es importante tener en cuenta que las caídas masivas de plataformas como X suelen ser temporales y se resuelven en poco tiempo, por lo que conviene mantener la calma, seguir los comunicados oficiales y asegurarse de contar con la versión más reciente de la aplicación.