OpenAI apuesta por anuncios en ChatGPT para sostener su expansión

La próxima incorporación de publicidad a ChatGPT marca un giro sin precedentes en el modelo de negocio de OpenAI, según anunciaron al revelar que en las próximas semanas comenzarán las pruebas de anuncios dentro del chatbot para usuarios adultos de Estados Unidos en las versiones gratuitas y en la suscripción económica “Go”.

Esta estrategia busca sustentar el crecimiento de la empresa y ampliar el acceso a la inteligencia artificial, en un contexto donde los altos costos operativos y las crecientes inversiones, que superan los USD 1,4 billones en infraestructuras y almacenamiento de datos, exigen nuevas fuentes de ingresos.

OpenAI aseguró en un comunicado, citado en The Wall Street Journal, que las versiones Plus, Pro, Business y Enterprise seguirán exentas de anuncios, lo que permite a quienes paguen por estos servicios conservar una experiencia libre de publicidad.

La inclusión de publicidad en ChatGPT responde a la necesidad de financiar el alto costo de infraestructura y almacenamiento de datos de OpenAI. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Desde el último tercio de 2025, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, había anticipado en entrevistas su renuencia a adoptar este modelo, describiendo la suma de “publicidad y IA” como especialmente perturbadora.

“Considero la publicidad como nuestro último recurso”, expresó Altman sosteniendo que el mayor riesgo radica en minar la confianza del usuario si el contenido parece supeditado a intereses comerciales.

Sin embargo, la presión financiera y la competencia con rivales como Google Gemini terminaron forzando este cambio.

OpenAI necesita diversificar sus ingresos frente a gastos colosales destinados a la potencia de cálculo y desarrollo de productos, situación subrayada por el compromiso de gastar más de USD 1,4 billones en centros de datos y chips de inteligencia artificial, como confirmó la empresa a The Information.

Los anuncios aparecerán “en la parte inferior de las respuestas en ChatGPT cuando exista un producto o servicio patrocinado relevante según la conversación actual”, explicó Fidji Simo, responsable de aplicaciones de OpenAI, en una publicación de blog recogida por Wired.

Estas inserciones estarán “claramente identificadas”, serán independientes de las respuestas generadas, no influirán en el contenido del chatbot y nunca se exhibirán ante usuarios menores de 18 años ni en temas como política o salud mental.

OpenAI reiteró a Bloomberg que nunca venderá los datos de los usuarios a anunciantes ni permitirá el acceso de terceros a las conversaciones mantenidas en la plataforma. Los anunciantes solo podrán analizar métricas agregadas relacionadas con el rendimiento de las campañas, como la frecuencia de visualización o de clics en los anuncios.

Además, los usuarios tendrán la opción de desactivar la personalización de la experiencia publicitaria y borrar los datos empleados en este proceso en cualquier momento.

Entre los datos resaltados del nuevo esquema, la suscripción ChatGPT Go, de bajo costo, se extenderá a todos los países donde está disponible el chatbot y establecerá una tarifa de USD 8 mensuales para los usuarios estadounidenses.

Introducida primeramente en India en agosto de 2025, esta suscripción permite el envío de más mensajes y la generación de más imágenes que la versión gratuita, aunque incluirá anuncios, a diferencia de los planes superiores.

Las versiones Plus, Pro, Business y Enterprise de ChatGPT seguirán exentas de anuncios, manteniendo una experiencia sin publicidad para usuarios de pago. EFE/Ballesteros

La decisión de implementar publicidad representa una reversión simbólica de la filosofía inicial de OpenAI, siempre reticente a depender de los ingresos por anuncios.

No obstante, el modelo se alinea con el de otros gigantes tecnológicos como Google y Meta, cuyo crecimiento en la industria digital se sustentó en la venta de espacios publicitarios, según analizó CNBC.

Actualmente, ChatGPT reúne más de 800 millones de usuarios activos semanales, en su mayoría gratuitos, lo que le otorga el volumen necesario para hacer sostenible la monetización vía anuncios, incluso mientras OpenAI reporta solo una fracción de los USD 64 mil millones recaudados a través de inversores.

En declaraciones reproducidas en Money Time, Simo defendió la medida afirmando: “Creemos en un modelo de ingresos diversificado, donde los anuncios pueden contribuir a que la inteligencia artificial sea más accesible para todos”.

Aquellos usuarios que deseen evitar anuncios, puntualizó OpenAI, deberán optar por los planes Plus (USD 20 mensuales), Pro (USD 200 mensuales) o Enterprise.

Otra de las novedades es que en el futuro próximo, los usuarios podrían interactuar con los anuncios, por ejemplo, consultando información sobre productos directamente al chatbot para tomar decisiones de compra más informadas, según adelantó Simo en el blog corporativo.

Para dar transparencia al proceso, OpenAI se obligó a explicar por qué un usuario ve determinado anuncio, permitir descartar publicidad y recolectar retroalimentación sobre la experiencia.

Competidores como Google también han experimentado con la inserción de anuncios en productos de inteligencia artificial, aunque según Business Insider, la empresa no contempla por ahora incorporar publicidad a la aplicación Gemini, aunque sí la ha implementado en los resúmenes generados por IA y en el modo asistente.

Este panorama obliga a OpenAI a buscar una fórmula equilibrada que no erosione la confianza de los usuarios ni la calidad de la experiencia, abriendo así una nueva etapa en la relación entre IA y modelos publicitarios.

La iniciativa está dirigida por Fidji Simo, conocida por su éxito implementando estrategias de monetización en Instacart y en la división de aplicaciones de Facebook, donde contribuyó al desarrollo del negocio publicitario, según mencionó Bloomberg.

OpenAI evaluará la acogida de la publicidad en ChatGPT y llevará a cabo ajustes conforme a los comentarios recibidos, a la vez que mantiene el compromiso de no mostrar anuncios en conversaciones de naturaleza delicada ni a menores, reiterando que “las respuestas están optimizadas según lo más útil para usted”.

Altman reconoció en The Wall Street Journal que este paso exigirá equilibrio para no comprometer los valores originales de la herramienta ni sacrificar la confianza de los usuarios, ante la tentación de maximizar los ingresos por publicidad, práctica que ha definido a buena parte de la industria digital en las últimas décadas.