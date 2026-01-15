Tecno

Cómo eliminar archivos ocultos para liberar espacio y mejorar el rendimiento de la PC

Con el uso diario, el sistema genera datos residuales que permanecen ocultos para el usuario y afectan la velocidad de la PC

Existen herramientas que te permiten eliminar archivos ocultos del PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, es habitual que los computadores comiencen a funcionar con mayor lentitud. Archivos ocultos, datos temporales y restos de programas desinstalados se acumulan en el sistema y terminan afectando tanto el rendimiento como el espacio disponible en el disco.

Frente a este problema frecuente, Windows 11 incorpora herramientas integradas que permiten eliminar estos archivos innecesarios de forma sencilla y sin recurrir a aplicaciones externas, ayudando a recuperar velocidad y estabilidad en el equipo.

Por ello, los propios sistemas de Microsoft ofrecen funciones específicas para limpiar el almacenamiento cuando el computador empieza a presentar demoras, errores o falta de espacio. Estas opciones están pensadas para usuarios comunes y pueden activarse en pocos pasos, lo que las convierte en una alternativa accesible para mejorar el funcionamiento general de la PC.

Si tu ordenador empieza a estar más lento, puedes empezar por limpiar el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo del computador en actividades cotidianas como estudiar, trabajar, editar documentos, almacenar información o comunicarse mediante videollamadas hace que el sistema genere constantemente archivos temporales.

A esto se suman descargas olvidadas, caché de aplicaciones, actualizaciones antiguas y archivos residuales que permanecen ocultos para el usuario. Aunque muchos de estos elementos no son visibles a simple vista, ocupan espacio y pueden ralentizar el sistema operativo.

Uno de los recursos más conocidos para realizar esta limpieza es el Liberador de espacio en disco, una herramienta incluida desde hace años en Windows y que sigue vigente en Windows 11.

Liberar el disco duro es importante para mejorar el rendimiento de la computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función permite analizar el disco duro y detectar archivos que ya no son necesarios para el funcionamiento del sistema. Entre ellos se encuentran archivos temporales de Internet, informes de errores, miniaturas, elementos de la papelera de reciclaje y restos de actualizaciones anteriores.

Para utilizar el Liberador de espacio en disco, basta con buscarlo desde el menú de inicio, seleccionar la unidad principal y marcar las casillas de los archivos que se desean eliminar. Además, ofrece la opción de “Limpiar archivos del sistema”, que amplía el análisis y permite liberar aún más espacio, siempre mostrando un resumen previo para que el usuario sepa exactamente qué se va a borrar.

Otra herramienta clave es el Sensor de almacenamiento, disponible en el menú de configuración de Windows 11. Esta función está diseñada para automatizar la limpieza del sistema y evitar que el disco se llene sin que el usuario lo note. Al activarla, Windows puede eliminar de manera periódica archivos temporales, vaciar la papelera de reciclaje después de un tiempo determinado y borrar contenido antiguo de la carpeta de descargas.

En Windows 11 existe una opción para eliminar archivos de manera automática si es que no lo quieres hacer manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sensor de almacenamiento puede configurarse según las preferencias del usuario, eligiendo cada cuánto tiempo se ejecuta y qué tipos de archivos puede eliminar. Esta automatización resulta especialmente útil para quienes no realizan limpiezas manuales con frecuencia, ya que mantiene el sistema ordenado de forma constante.

Además de las herramientas nativas de Windows, existen programas especializados para quienes buscan una limpieza más profunda. Aplicaciones como BleachBit permiten analizar en detalle el sistema y eliminar archivos residuales que dejan programas desinstalados, así como datos innecesarios generados por distintas aplicaciones. Este tipo de software suele ofrecer opciones avanzadas, por lo que se recomienda utilizarlo con precaución y revisar cuidadosamente las funciones seleccionadas.

Mantener el computador libre de archivos ocultos e innecesarios no solo ayuda a liberar espacio, sino que también reduce la probabilidad de errores, bloqueos inesperados y vulnerabilidades de seguridad. Un sistema saturado puede dificultar la organización de archivos y ralentizar tareas simples, afectando la productividad en entornos de estudio o trabajo.

