Cómo desactivar y eliminar las funciones de inteligencia artificial de Windows 11

Un desarrollador creo un script que te permite deshabilitar la IA de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Las funciones de inteligencia artificial se han convertido en una parte central de Windows 11. Microsoft ha integrado herramientas como Copilot, Recall y distintas capacidades basadas en IA en aplicaciones y servicios del sistema operativo. Sin embargo, no todos los usuarios consideran estas funciones necesarias.

Para algunos, pueden implicar un mayor consumo de recursos, cambios en la experiencia de uso o preocupaciones relacionadas con la privacidad. En ese contexto, un desarrollador independiente lanzó una herramienta que permite desactivar de forma sencilla gran parte de la IA integrada en Windows 11.

Se trata de RemoveWindowsAI, un script de código abierto que permite deshabilitar casi todas las funciones de inteligencia artificial incorporadas en el sistema, sin necesidad de instalar programas adicionales. La herramienta está pensada para usuarios que buscan un entorno más clásico, liviano o con mayor control sobre los componentes activos del sistema operativo.

Qué es RemoveWindowsAI y para qué sirve

RemoveWindowsAI es un script que se ejecuta desde Windows PowerShell y que automatiza la desactivación de múltiples servicios, funciones y componentes vinculados a la inteligencia artificial en Windows 11. Su objetivo principal es impedir el uso de estas herramientas y evitar que el sistema las reactive automáticamente tras una actualización.

El script no elimina Windows ni afecta a funciones básicas del sistema, sino que actúa sobre elementos específicos relacionados con la IA. Además, al tratarse de un proyecto de código abierto, cualquier usuario puede revisar su funcionamiento y verificar qué cambios realiza.

Funciones de IA que se pueden desactivar

Entre las principales funciones que RemoveWindowsAI permite deshabilitar se encuentran varias de las novedades más recientes de Windows 11. Según la descripción del proyecto, el script puede:

Deshabilitar Copilot en Windows

Desactivar Recall

Deshabilitar Input Insights y la recolección de datos mecanografiados

Desactivar Copilot en Microsoft Edge

Deshabilitar Image Creator y funciones de IA en Paint

Eliminar el servicio AI Fabric

Desactivar AI Actions

Deshabilitar Voice Access y efectos de voz con IA

Desactivar la IA en la búsqueda de Ajustes

Deshabilitar funciones de reescritura con IA en el Bloc de notas

Además, el script incluye mecanismos para impedir que Windows reinstale automáticamente estos componentes. Para ello, “engaña” al sistema haciéndole creer que ya existen versiones más recientes de esas funciones, evitando que vuelvan a activarse tras una actualización del sistema operativo.

No obstante, el propio desarrollador aclara que no todas las funciones de IA pueden eliminarse por completo, ya que algunas están profundamente integradas en Windows. Aun así, la herramienta apunta a desactivar las más visibles y utilizadas.

Cómo usar RemoveWindowsAI en Windows 11

El proceso para utilizar esta herramienta no requiere conocimientos avanzados, aunque sí es necesario ejecutar comandos con permisos de administrador. El primer paso es abrir Windows PowerShell como administrador. Para ello, basta con escribir “PowerShell” en el menú Inicio, hacer clic derecho sobre la aplicación y seleccionar “Ejecutar como administrador”.

Una vez abierta la consola, se debe pegar el siguiente comando y presionar Enter:

“& ([scriptblock]::Create((irm “https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1″)))"

Tras ejecutar el comando, se abrirá una ventana interactiva en la que el usuario puede seleccionar qué funciones de IA desea desactivar. Una vez elegidas las opciones, solo hay que pulsar el botón Apply para que los cambios se apliquen al sistema.

Opción para recuperar aplicaciones clásicas

Además de desactivar la inteligencia artificial, RemoveWindowsAI ofrece una opción adicional para reinstalar versiones clásicas de algunas aplicaciones de Windows, sin funciones de IA integradas. Esto incluye herramientas como Paint, el Bloc de notas, la herramienta Recortes y el visor de fotos.

Para ello, se debe ejecutar el siguiente comando en PowerShell:

“& ([scriptblock]::Create((irm “https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1″))) -nonInteractive -InstallClassicAppsphotoviewer,mspaint,snippingtool,notepad"

Esta alternativa está pensada para quienes prefieren una experiencia más tradicional y sin funciones inteligentes añadidas.

Aspectos a tener en cuenta

Antes de ejecutar cualquier script en Windows, es recomendable revisar su origen y comprender los cambios que realizará en el sistema. Aunque RemoveWindowsAI es de código abierto y está orientado a usuarios que buscan mayor control, desactivar funciones del sistema puede tener efectos en futuras actualizaciones o en la compatibilidad con nuevas herramientas de Microsoft.

En cualquier caso, esta solución se presenta como una opción para quienes desean reducir la presencia de la inteligencia artificial en Windows 11 y personalizar el sistema según sus propias necesidades.