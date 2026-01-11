Tecno

Imagen del televisor se puede deteriorar si no se activa esta función de HDMI

Esta opción suele estar oculta en televisores Samsung, LG y Sony

La mayoría de los televisores
La mayoría de los televisores inteligentes limitan de fábrica el ancho de banda HDMI para asegurar compatibilidad y afectan la calidad de imagen.

La mayoría de quienes adquieren un televisor de última generación no imagina que, aún recién salido de la caja, la calidad de imagen real puede estar limitada por una configuración invisible a simple vista.

Una función precisa, oculta en los menús, determina que los textos se lean nítidos, los colores luzcan vivos y los formatos modernos como HDR y 4K se disfruten en su máximo esplendor. El secreto reside en un ajuste llamado HDMI Deep Color.

El origen de la limitación de imagen en los televisores

De fábrica, la mayoría de los televisores inteligentes restringe el ancho de banda de los puertos HDMI. Esta decisión busca garantizar la compatibilidad con dispositivos antiguos, pero trae una consecuencia inesperada: la imagen no alcanza su potencial real.

Cuando los colores parecen apagados o las películas y videojuegos no muestran la definición prometida, el problema suele estar en esa función desactivada, no en el panel ni en la tecnología interna del aparato.

HDMI Deep Color es un
HDMI Deep Color es un ajuste clave que permite al televisor mostrar más de mil millones de colores y aprovechar las tecnologías HDR y 4K.

¿Qué es HDMI Deep Color y cómo afecta la calidad visual?

HDMI Deep Color se comporta como un limitador de seguridad. Al venir apagada por defecto, el televisor procesa la imagen bajo estándares antiguos, lo que significa que la señal de video transmitida mediante HDMI solo transporta una parte de la información posible.

En términos técnicos, el televisor recibe una señal de 8 bits, lo que se traduce en un espectro de unos 16,7 millones de colores. Si bien esa cifra parece elevada, resulta insuficiente para reproducir fielmente la realidad en paneles de alta definición.

El resultado de esta restricción se nota en escenas con degradados suaves, como atardeceres o fondos oscuros, donde en vez de una transición fluida aparecen franjas de color marcadas. Este fenómeno, conocido como banding o efecto de bandas, rompe la ilusión de naturalidad en la imagen y puede ser especialmente molesto en secuencias donde predominan transiciones sutiles de color.

La función Deep Color fue introducida con la versión 1.3 del estándar HDMI y permite habilitar una señal de 10 o incluso 12 bits. Al activar esta opción, la paleta de colores disponible para el televisor se multiplica exponencialmente hasta superar los 1.100 millones de tonos. Esta variedad elimina las rayas artificiales y genera una imagen mucho más natural, acercando la experiencia visual a la realidad.

El ajuste HDMI Deep Color
El ajuste HDMI Deep Color suele estar oculto bajo nombres como Input Signal Plus en Samsung, HDMI Ultra HD Deep Color en LG y Formato mejorado en Sony.

La activación de HDMI Deep Color no solo mejora la reproducción cromática. Es una condición indispensable para sacar provecho de tecnologías avanzadas como el HDR (Alto Rango Dinámico) y la resolución 4K a 60 Hz. Estos formatos generan una gran cantidad de datos que solo pueden transmitirse correctamente si el puerto HDMI se encuentra en modo ampliado.

De lo contrario, el televisor se ve obligado a comprimir la señal de color mediante un proceso técnico llamado submuestreo de croma. Esta compresión reduce la intensidad del HDR y hace que los detalles finos, como los textos en la pantalla o los gráficos en videojuegos, se vean borrosos.

Cómo activar HDMI Deep Color

Localizar este ajuste puede resultar confuso, ya que los fabricantes no utilizan una nomenclatura unificada. Samsung suele nombrarlo Input Signal Plus; LG lo llama HDMI Ultra HD Deep Color; Sony opta por Formato mejorado y otras marcas emplean términos como Enhanced. Es fundamental buscar la opción en el menú de ajustes de dispositivos externos y activarla de forma individual para cada puerto HDMI que se utilice.

Para aprovechar HDMI Deep Color
Para aprovechar HDMI Deep Color y evitar problemas de parpadeo o falta de señal, se requiere un cable HDMI certificado de alta velocidad de al menos 18 Gbps.

La activación de HDMI Deep Color trae consigo un requisito físico imprescindible: el cable. Al aumentar el ancho de banda necesario, el televisor exige un cable HDMI certificado de alta velocidad, capaz de soportar al menos 18 Gbps de transmisión de datos.

Si al activar la función la pantalla presenta parpadeos, puntos blancos o se queda en negro, el problema radica en el cable, no en el televisor. Cambiarlo por un modelo adecuado soluciona estos inconvenientes y permite disfrutar sin restricciones de la calidad de imagen prometida.

