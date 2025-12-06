ChatGPT, Copilot y otras IA se retiran de WhatsApp: la razón detrás de su salida de la plataforma

ChatGPT, Copilot, entre otras inteligencias artificiales, se retirarán de WhatsApp. (Foto: Imagen ilustrativa)

Las principales herramientas de inteligencia artificial dejarán de funcionar en WhatsApp a partir de enero de 2026 debido a un cambio en las políticas de la plataforma, lo que obligará a servicios como ChatGPT, Copilot, Perplexity, LuzIA, Zapia y otros a abandonar el mensajero. La modificación afecta directamente a los desarrolladores que usaban WhatsApp Business para ofrecer funciones basadas en modelos generativos, un método que popularizó el acceso a la IA sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

De acuerdo con las nuevas reglas, WhatsApp Business prohibirá que proveedores de tecnologías de inteligencia artificial o aprendizaje automático utilicen su infraestructura para ofrecer servicios cuyo núcleo funcional sea la IA. Esta restricción entrará en vigor a mediados de enero de 2026, aunque varias empresas comenzaron a comunicar su salida durante las últimas semanas. La decisión ha generado molestia entre usuarios que recurrían a estas herramientas para transcribir audios, resumir documentos, resolver consultas o automatizar recordatorios desde la propia aplicación.

Según explicó la compañía, el objetivo de la API de WhatsApp Business es “ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente y enviar actualizaciones relevantes”, y no convertirse en un canal para distribuir asistentes conversacionales masivos. Con más de 3.000 millones de usuarios activos, WhatsApp se había transformado en una vía altamente eficiente para que los desarrolladores acercaran sus servicios a un público amplio, algo que Meta busca ahora limitar para darle mayor impulso a su propia solución integrada, Meta AI.

Agentes de IA que no sean de Meta dejarán de funcionar en WhatsApp Business. (foto: WWWhat's New)

Retiro escalonado de los asistentes

OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp el 15 de enero de 2026. En un comunicado dirigido a sus usuarios, la compañía afirmó que hubiera preferido continuar ofreciendo soporte dentro del mensajero, pero debe ajustarse a las normas impuestas. Como alternativa, recomienda migrar a las aplicaciones oficiales en móvil y web. También recuerda que las conversaciones no podrán trasladarse automáticamente, por lo que sugiere exportarlas manualmente.

Microsoft comunicó una medida similar para Copilot, que será retirado en la misma fecha. La empresa detalló que las nuevas políticas eliminan todos los chatbots basados en modelos de lenguaje dentro de la plataforma, lo que obliga a su salida. De igual manera, insta a los usuarios a continuar con el servicio desde Windows, navegadores u otros dispositivos.

Zapia, uno de los servicios más usados para transcribir audios, informó que dejará de responder por WhatsApp desde el 22 de diciembre de 2026. La compañía acompañó el anuncio con tutoriales para migrar a su aplicación móvil. LuzIA, otro asistente de amplia adopción en países hispanohablantes, también se verá afectado. Aunque no publicó un comunicado de despedida, participa junto con Zapia en acciones legales para evitar el bloqueo.

ChatGPT y otras IA anunciaron su retiro de WhatsApp.

Perplexity AI, Poke y Dola —hoy llamada Yestoki— se suman a la lista de herramientas que abandonarán el mensajero en el mismo plazo. Ninguna podrá mantener su funcionamiento actual debido a las nuevas restricciones.

Acciones legales y reclamos por competencia

Ante este escenario, algunas empresas tomaron medidas judiciales. Factoría Elcano, responsable de LuzIA, y Brainlogic, propietaria de Zapia, presentaron demandas en Brasil y Europa para frenar la implementación de las reglas. Su acción conjunta sostiene que la decisión de Meta podría constituir una violación a las normas de competencia, al impedir que terceros accedan a una infraestructura esencial que se volvió clave para distribuir servicios de IA.

La Unión Europea también investiga el caso, ya que la modificación afecta no solo a los desarrolladores, sino a millones de usuarios que dependen del ecosistema conversacional para realizar tareas cotidianas. Por el momento, no existe una resolución favorable que obligue a Meta a revertir la medida.

WhatsApp impide que otras IA usen su API.

WhatsApp mantiene soporte para empresas tradicionales

La nueva normativa no afectará a los clientes de Meta Business ni a las compañías que utilizan WhatsApp para atención al cliente o envío de notificaciones. Solo se restringe el uso de la API para ofrecer asistentes basados en IA generativa como función principal.

Esto implica que servicios empresariales o automatizaciones simples podrán continuar operando. Sin embargo, cualquier competidor directo de Meta AI deberá salir del mensajero o pagar por alternativas de acceso cuya disponibilidad aún no se detalla.