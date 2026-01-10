Tecno

Cómo será el nuevo modo de ChatGPT para mejorar tus oportunidades de encontrar trabajo

OpenAI desarrolla una nueva función para ChatGPT destinada a asistir en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional

Guardar
OpenAI prueba Jobs, una función
OpenAI prueba Jobs, una función que busca optimizar currículums y orientar a usuarios en procesos de selección laboral. (Foto: X)

OpenAI está preparando una función inédita para ChatGPT orientada a asistir a los usuarios en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional. La herramienta, identificada de forma preliminar como Jobs, fue detectada en versiones en pruebas del chatbot, aunque su anuncio oficial aún no se realizó.

El ingeniero de aplicaciones Tibor Blaho identificó referencias directas a Jobs dentro del código de una versión experimental, lo que indica que la empresa ya está probando la funcionalidad de forma interna.

Qué se sabe de Jobs, la nueva función de ChatGPT

Jobs está pensada como un asistente laboral integral. Entre sus principales capacidades se encuentra la optimización de currículums, la posibilidad de adaptarlos a diferentes ofertas laborales y el mejoramiento de la redacción para superar filtros automatizados de selección. También se prevé que la herramienta pueda analizar los perfiles de los usuarios para sugerir roles acordes a su experiencia, habilidades e intereses.

La herramienta permitirá adaptar perfiles
La herramienta permitirá adaptar perfiles profesionales a distintas ofertas y mejorar la presentación ante filtros automatizados. (Reuters)

Otra de las funciones clave sería la orientación profesional personalizada. Jobs permitiría recibir recomendaciones para destacarse en procesos de selección, identificar habilidades que conviene reforzar para acceder a determinados puestos y explorar trayectorias laborales adecuadas a cada contexto y objetivo. Además, la herramienta estaría diseñada para facilitar la exploración y comparación de oportunidades laborales, ayudando a identificar ofertas que se alineen con las aspiraciones del usuario.

Hasta el momento no se confirmó si Jobs integrará portales de empleo externos, pero todo indica que el enfoque estará orientado al análisis, la preparación y la toma de decisiones informadas, más allá de la simple publicación de vacantes. Según las referencias encontradas, la función aparecería como un nuevo espacio en la barra lateral de ChatGPT, accesible tanto desde la versión de escritorio como desde dispositivos móviles.

El propio chatbot podría sugerir automáticamente continuar la conversación en Jobs si detecta que las consultas tienen relación con la búsqueda de trabajo o el desarrollo profesional. Esta dinámica refuerza el enfoque de ChatGPT como una plataforma modular, capaz de dirigir al usuario hacia experiencias específicas según sus necesidades.

Según la información recogida, Jobs
Según la información recogida, Jobs ofrecerá sugerencias personalizadas sobre trayectorias laborales y habilidades a reforzar. (Reuters)

Por el momento, OpenAI no comunicó la fecha de lanzamiento de Jobs ni los detalles sobre su disponibilidad. Tampoco se sabe si el nuevo modo estará abierto a todos los usuarios o si será exclusivo para quienes tienen suscripciones de pago, como sucede con otras funciones avanzadas de la plataforma. La empresa suele implementar pruebas graduales antes de realizar anuncios oficiales, evaluando el impacto y ajustando la experiencia del usuario en base a los resultados obtenidos.

Jobs está diseñada para facilitar la búsqueda laboral mediante inteligencia artificial y asistencia personalizada, anticipando un nuevo paso en la expansión de ChatGPT hacia servicios profesionales y consolidando la tendencia de integración de la inteligencia artificial en los procesos de empleo y gestión de carrera.

ChatGPT Health, otra novedad del chatbot

OpenAI presentó recientemente ChatGPT Health, una función enfocada en el ámbito sanitario que permite vincular historiales clínicos y datos de aplicaciones de bienestar con el chatbot. Este espacio dentro de la plataforma busca ofrecer respuestas personalizadas sobre salud y bienestar, ayudando a los usuarios a comprender mejor sus datos médicos, preparar consultas o recibir consejos ajustados a su situación.

Con ChatGPT Health, la plataforma
Con ChatGPT Health, la plataforma ofrece respuestas personalizadas y confidenciales en salud y bienestar. (OpenAI)

Según OpenAI, la herramienta está diseñada como un apoyo para entender patrones de salud y no pretende reemplazar la labor de los médicos.

ChatGPT Health funciona como una experiencia independiente, separando las conversaciones y archivos ligados a la salud del resto de los chats. Los usuarios pueden gestionar o eliminar estos datos en cualquier momento y las conexiones con otras aplicaciones requieren permisos específicos y controles adicionales de seguridad. Por ahora, el acceso es limitado y se irá ampliando de forma progresiva, mientras que las integraciones más avanzadas estarán disponibles inicialmente solo en algunos países.

Temas Relacionados

chatgptopenaiinteligencia artificialchatbotLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

El nuevo capítulo de internet está aquí: presentan Wi-Fi 8 en el CES 2026

El CES 2026 marcó la presentación pública de Wi-Fi 8, el nuevo estándar de conectividad inalámbrica que promete mejorar la estabilidad y eficiencia de las redes

El nuevo capítulo de internet

El internet de Elon Musk no para de crecer: Starlink tendrá el doble de satélites en órbita

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a SpaceX a lanzar 7.500 satélites adicionales para Starlink

El internet de Elon Musk

No se trata de la profesión: Jeff Bezos afirma que “solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

El avance de la inteligencia artificial y la automatización impulsa un debate global sobre el futuro del empleo

No se trata de la

ChatGPT prepara una función pensada en ayudarte a encontrar trabajo

Jobs buscaría ayudar a los usuarios a identificar roles acordes a su perfil, destacar en procesos de selección y planificar su carrera en un mercado laboral

ChatGPT prepara una función pensada

“Modo chat secreto” en WhatsApp: cómo ocultar conversaciones sin que nadie lo note

La herramienta refuerza la privacidad de los usuarios al impedir que chats personales, laborales o confidenciales aparezcan en la lista principal de WhatsApp

“Modo chat secreto” en WhatsApp:
DEPORTES
Lo amonestaron, escupió al árbitro

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

TELESHOW
Daniela Christiansson, la esposa de

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias