Cómo será el nuevo modo de ChatGPT para mejorar tus oportunidades de encontrar trabajo

OpenAI prueba Jobs, una función que busca optimizar currículums y orientar a usuarios en procesos de selección laboral. (Foto: X)

OpenAI está preparando una función inédita para ChatGPT orientada a asistir a los usuarios en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional. La herramienta, identificada de forma preliminar como Jobs, fue detectada en versiones en pruebas del chatbot, aunque su anuncio oficial aún no se realizó.

El ingeniero de aplicaciones Tibor Blaho identificó referencias directas a Jobs dentro del código de una versión experimental, lo que indica que la empresa ya está probando la funcionalidad de forma interna.

Qué se sabe de Jobs, la nueva función de ChatGPT

Jobs está pensada como un asistente laboral integral. Entre sus principales capacidades se encuentra la optimización de currículums, la posibilidad de adaptarlos a diferentes ofertas laborales y el mejoramiento de la redacción para superar filtros automatizados de selección. También se prevé que la herramienta pueda analizar los perfiles de los usuarios para sugerir roles acordes a su experiencia, habilidades e intereses.

La herramienta permitirá adaptar perfiles profesionales a distintas ofertas y mejorar la presentación ante filtros automatizados. (Reuters)

Otra de las funciones clave sería la orientación profesional personalizada. Jobs permitiría recibir recomendaciones para destacarse en procesos de selección, identificar habilidades que conviene reforzar para acceder a determinados puestos y explorar trayectorias laborales adecuadas a cada contexto y objetivo. Además, la herramienta estaría diseñada para facilitar la exploración y comparación de oportunidades laborales, ayudando a identificar ofertas que se alineen con las aspiraciones del usuario.

Hasta el momento no se confirmó si Jobs integrará portales de empleo externos, pero todo indica que el enfoque estará orientado al análisis, la preparación y la toma de decisiones informadas, más allá de la simple publicación de vacantes. Según las referencias encontradas, la función aparecería como un nuevo espacio en la barra lateral de ChatGPT, accesible tanto desde la versión de escritorio como desde dispositivos móviles.

El propio chatbot podría sugerir automáticamente continuar la conversación en Jobs si detecta que las consultas tienen relación con la búsqueda de trabajo o el desarrollo profesional. Esta dinámica refuerza el enfoque de ChatGPT como una plataforma modular, capaz de dirigir al usuario hacia experiencias específicas según sus necesidades.

Según la información recogida, Jobs ofrecerá sugerencias personalizadas sobre trayectorias laborales y habilidades a reforzar. (Reuters)

Por el momento, OpenAI no comunicó la fecha de lanzamiento de Jobs ni los detalles sobre su disponibilidad. Tampoco se sabe si el nuevo modo estará abierto a todos los usuarios o si será exclusivo para quienes tienen suscripciones de pago, como sucede con otras funciones avanzadas de la plataforma. La empresa suele implementar pruebas graduales antes de realizar anuncios oficiales, evaluando el impacto y ajustando la experiencia del usuario en base a los resultados obtenidos.

Jobs está diseñada para facilitar la búsqueda laboral mediante inteligencia artificial y asistencia personalizada, anticipando un nuevo paso en la expansión de ChatGPT hacia servicios profesionales y consolidando la tendencia de integración de la inteligencia artificial en los procesos de empleo y gestión de carrera.

ChatGPT Health, otra novedad del chatbot

OpenAI presentó recientemente ChatGPT Health, una función enfocada en el ámbito sanitario que permite vincular historiales clínicos y datos de aplicaciones de bienestar con el chatbot. Este espacio dentro de la plataforma busca ofrecer respuestas personalizadas sobre salud y bienestar, ayudando a los usuarios a comprender mejor sus datos médicos, preparar consultas o recibir consejos ajustados a su situación.

Con ChatGPT Health, la plataforma ofrece respuestas personalizadas y confidenciales en salud y bienestar. (OpenAI)

Según OpenAI, la herramienta está diseñada como un apoyo para entender patrones de salud y no pretende reemplazar la labor de los médicos.

ChatGPT Health funciona como una experiencia independiente, separando las conversaciones y archivos ligados a la salud del resto de los chats. Los usuarios pueden gestionar o eliminar estos datos en cualquier momento y las conexiones con otras aplicaciones requieren permisos específicos y controles adicionales de seguridad. Por ahora, el acceso es limitado y se irá ampliando de forma progresiva, mientras que las integraciones más avanzadas estarán disponibles inicialmente solo en algunos países.