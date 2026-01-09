Tecno

Microsoft actualiza Word para que sea mucho más fácil agregar hipervínculos en los documentos

Con esta mejora se simplifica un proceso más en Windows, Mac y la versión web del programa

Word ahora permite agregar hipervínculos
Word ahora permite agregar hipervínculos copiando una URL y pegándola sobre el texto seleccionado. (Composición Infobae)

Microsoft implementó una actualización que simplifica la creación de hipervínculos en Word, permitiendo a los usuarios agregar enlaces con solo copiar y pegar, sin utilizar menús ni ventanas adicionales. La mejora se encuentra disponible para Word en Windows, Mac y la versión web, y busca optimizar la experiencia de millones de personas que trabajan a diario con documentos digitales.

Hasta el lanzamiento de esta función, insertar un hipervínculo implicaba seleccionar el texto, acceder al menú contextual y pegar la dirección en una ventana emergente.

Ahora, basta con copiar una URL, seleccionar una palabra o frase y utilizar el comando de pegado para que automáticamente se convierta en un enlace. Microsoft explicó que el objetivo de la actualización es lograr que acciones cotidianas como enlazar contenido resulten más ágiles y no interrumpan el ritmo de escritura.

La actualización elimina la necesidad
La actualización elimina la necesidad de usar menús o ventanas emergentes para crear enlaces en documentos. (Microsoft)

La novedad adquiere relevancia en un contexto donde la compañía ha enfocado sus esfuerzos en la integración de inteligencia artificial en su ecosistema, aunque esta vez la mejora apunta a la productividad sin recurrir a tecnologías avanzadas.

Una sola acción para enlazar

El proceso, que antes requería varios pasos, ahora se reduce a un solo gesto: seleccionar el texto y presionar Ctrl + V (o el equivalente en Mac) convierte el término en un hipervínculo hacia la URL copiada. En la versión web, los enlaces incluyen una vista previa que facilita la verificación del contenido sin salir del documento.

La actualización posiciona a Word por delante de otras plataformas de edición de texto, como Google Docs, donde todavía se exige el uso del menú contextual o atajos específicos para agregar hipervínculos.

La nueva función está disponible
La nueva función está disponible para usuarios de Word en Windows, Mac y la versión web. (Microsoft)

La solución de Microsoft responde a prácticas ya conocidas en otros entornos, pero aporta una experiencia más directa y eficiente, sobre todo para quienes manejan informes extensos, trabajos académicos o documentos colaborativos donde las referencias externas son constantes.

Junto con la simplificación del proceso para añadir enlaces, Microsoft introdujo mejoras en accesibilidad. Ahora, al insertar una imagen en un documento, Word puede generar automáticamente un texto alternativo, es decir, una descripción que ayuda a personas con discapacidad visual a comprender el contenido mediante lectores de pantalla.

Esta función estará disponible de forma nativa para equipos Copilot+ PC, mientras que en otros dispositivos podrá utilizarse mediante herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema, permitiendo editar o aprobar la descripción sugerida antes de guardarla.

Word también incorpora mejoras de
Word también incorpora mejoras de accesibilidad, como la generación automática de descripciones para imágenes. (Microsoft)

Estas actualizaciones ya se encuentran accesibles para usuarios de Word en Windows (versión 2511), Mac (versión 16.104) y la versión web del programa. La compañía ratifica su estrategia de avanzar tanto en la incorporación de inteligencia artificial como en la optimización de funciones tradicionales, con el propósito de fortalecer la productividad y la accesibilidad en el entorno digital.

