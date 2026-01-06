Tecno

Cómo saber el nombre y modelo de mi teléfono en cuestión de segundos y sin necesidad de internet

Conocer el nombre y número de serie agiliza procesos de bloqueo, recuperación y garantía, y facilita la activación de herramientas de localización o denuncia ante las autoridades

Guardar
Identificar tu teléfono móvil: pasos
Identificar tu teléfono móvil: pasos para encontrar el modelo sin conexión y proteger tu información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber el nombre y modelo exactos de un teléfono móvil puede parecer un detalle menor, pero resulta esencial en situaciones cotidianas y de emergencia. Ya sea para solicitar asistencia técnica, comprar accesorios compatibles, gestionar garantías o incluso reportar un robo, estos datos son clave. A menudo, los usuarios ignoran que obtener esta información es sencillo, rápido y no requiere conexión a internet ni aplicaciones externas.

Por qué es importante conocer el nombre y modelo de tu celular

La identificación precisa del dispositivo permite acceder a soporte técnico, descargar actualizaciones específicas, buscar repuestos y realizar trámites legales en caso de extravío o sustracción.

Además, es fundamental para activar funciones de seguridad, bloquear el terminal de forma remota o realizar un restablecimiento de fábrica seguro.

Acceder a estos datos desde
Acceder a estos datos desde los ajustes del dispositivo es sencillo y esencial para trámites técnicos, denuncias, soporte, compra de accesorios o activación de funciones de seguridad en caso de robo o extravío - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el modelo y nombre de tu teléfono sin conexión

En Android

  1. Accede a Ajustes o Configuración: Desde la pantalla de inicio, busca el icono de engranaje y entra en el menú principal de ajustes.
  2. Busca la sección Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo: Puede aparecer también como “Información del teléfono” o “Sobre el dispositivo”.
  3. Consulta los detalles principales: Allí encontrarás el nombre del equipo, el modelo, el número de serie, el IMEI y la versión de Android. En algunos dispositivos, primero debes seleccionar la pestaña “General”.
  4. Método alternativo: Si el teléfono está apagado o bloqueado, revisa la caja original o la bandeja de la tarjeta SIM, donde suele figurar el modelo y el IMEI.

En iPhone (Apple)

  1. Ve a Configuración: Desde la pantalla principal, selecciona el icono de ajustes.
  2. Entra en General > Información: Aquí se muestran datos como el nombre del dispositivo, modelo, número de serie y versión de iOS.
  3. Modelos antiguos: En algunos iPhone, el modelo y datos clave están impresos en la parte trasera del teléfono o en la bandeja SIM.
  4. Caja original: Si no tienes acceso al dispositivo, revisa la caja original o la factura de compra.

En Windows Phone

  1. Entra en Configuración: Desde la pantalla de inicio, selecciona el menú de ajustes.
  2. Selecciona Información > Información del teléfono: Aquí podrás ver el nombre y modelo del dispositivo, así como otros datos relevantes.

¿Qué hacer si no puedes acceder al menú?

Cómo saber el modelo y
Cómo saber el modelo y nombre exacto de tu smartphone: guía rápida para Android, iPhone y Windows Phone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el teléfono está dañado, bloqueado o sin batería, puedes recurrir a la caja original, la factura de compra o buscar la etiqueta con el modelo en la bandeja SIM o bajo la batería (en modelos antiguos). Anotar el modelo y el IMEI en un lugar seguro es recomendable para futuras gestiones.

La protección del dispositivo y la importancia del modelo

Conocer el nombre y modelo del teléfono es fundamental para activar funciones de seguridad avanzadas. Los sistemas modernos, como Android y iOS, ofrecen protección tras restablecimientos de fábrica: solo el dueño legítimo, con la cuenta asociada o el PIN, podrá reactivar el equipo. Esto evita el uso fraudulento y dificulta la reventa de dispositivos robados.

Configuración inicial para reforzar la seguridad

  1. Vincula tu cuenta principal (Google, Apple, Microsoft) al dispositivo.
  2. Configura un PIN, patrón o contraseña segura para el bloqueo de pantalla.
  3. Activa la autenticación en dos pasos para aumentar la protección de tus cuentas.
  4. Haz copias de seguridad periódicas para proteger tus datos ante cualquier incidente.
  5. Usa servicios de localización como “Encontrar mi dispositivo” de Google o “Buscar mi iPhone” de Apple en caso de pérdida.

En caso de pérdida o robo

Acceder a la información desde
Acceder a la información desde configuraciones o etiquetas físicas ayuda a gestionar incidentes, tramitar garantías y mantener tus datos protegidos frente a incidentes inesperados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede desde otro dispositivo a los servicios de localización mencionados, bloquea el teléfono, muestra un mensaje en pantalla o borra la información remotamente. Es fundamental actuar con rapidez para proteger tus datos y dificultar el acceso por parte de terceros.

Consejos adicionales para la seguridad móvil

  • Mantén el sistema operativo siempre actualizado para recibir parches de seguridad.
  • No compartas contraseñas ni métodos de desbloqueo con personas no autorizadas.
  • Cambia tus claves periódicamente y utiliza gestores de contraseñas para almacenarlas de forma segura.
  • Elimina cuentas y desvincula servicios antes de vender o regalar tu teléfono.

Identificar el nombre y modelo de tu teléfono es un paso esencial que cualquier usuario puede realizar en segundos y sin conexión. Este conocimiento, junto con buenas prácticas de seguridad y respaldo de datos, fortalece la protección ante robos, pérdidas y problemas técnicos, asegurando una gestión más eficiente y segura de tu vida digital.

Temas Relacionados

CómoTeléfonoCelularSmartphoneInternetTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Bebés y mascotas robots, la tendencia que está impulsando la IA entre chicos y grandes

El auge de dispositivos que reconocen emociones y rutinas anticipa una década donde la tecnología no solo automatiza, sino que acompaña y educa, planteando desafíos éticos

Bebés y mascotas robots, la

AMD: Lisa Su afirma en el CES 2026 que la IA llegará a cinco mil millones de usuarios

Según la CEO, la inteligencia artificial amplía su alcance en la vida cotidiana, con aplicaciones que ya transforman la salud, la industria, el comercio y el entretenimiento

AMD: Lisa Su afirma en

CES 2026 revive el espíritu de BlackBerry con este celular que no olvida del teclado físico

El teléfono cuenta con una plataforma que centraliza los mensajes de WhatsApp, Slack, Telegram y otras aplicaciones

CES 2026 revive el espíritu

Falleció Albert Penello, figura clave en el desarrollo de Xbox y referente de la industria del videojuego

Su trayectoria abarcó desde el marketing en Electronic Arts hasta el liderazgo en Microsoft y Amazon, marcando generaciones y consolidando la cultura gamer a través de innovación

Falleció Albert Penello, figura clave

Karol G y Bad Bunny llegan a la familia de Apple: la cuota latina y exclusiva en Fitness+

La plataforma quiere motivar a los usuarios a que cumplan su objetivo de año nuevo de mejorar su salud física

Karol G y Bad Bunny
DEPORTES
El crudo relato de una

El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

TELESHOW
El fuerte posteo de Wanda

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay simplificará los trámites para

Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios