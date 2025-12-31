Cómo identificar y borrar el malware de tu dispositivo de forma segura

Cómo detectar y eliminar el malware: señales clave y pasos para proteger tus dispositivos de ataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware es una de las amenazas más frecuentes y peligrosas en el mundo digital actual. Este software malicioso, que abarca virus, troyanos, ransomware, spyware y adware, puede infiltrarse en ordenadores, móviles y redes para robar información, dañar archivos o incluso tomar el control total de un sistema.

Reconocer y eliminar el malware a tiempo es clave para proteger datos personales y evitar fraudes o pérdidas económicas.

En la era de la conectividad total, cualquier dispositivo es susceptible a un ataque. Los ciberdelincuentes utilizan desde correos electrónicos falsos y sitios web infectados hasta descargas de aplicaciones comprometidas para distribuir malware. Por eso, aprender a identificar los síntomas y saber cómo actuar es fundamental para cualquier usuario.



Señales de que tu dispositivo puede tener malware

Detectar el malware a tiempo reduce el riesgo de daños mayores. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad NordVPN, estas son algunas alertas que indican una posible infección:

Rendimiento lento y sobrecalentamiento: El sistema se vuelve más lento de lo habitual, las aplicaciones tardan en abrirse y el dispositivo puede calentarse sin razón aparente.

Caídas o bloqueos frecuentes: Si el ordenador o teléfono se apaga, reinicia sin motivo o muestra errores constantes, puede estar comprometido.

Ventanas emergentes y redireccionamientos: La aparición de anuncios intrusivos o el redireccionamiento a páginas sospechosas suelen ser señales claras de adware o spyware.

Actividad inusual en la red: Un consumo elevado de datos, conexiones desconocidas o transferencia de información fuera de lo normal pueden indicar que el malware está enviando datos a servidores externos.

Avisos de inicio de sesión sospechosos: Si recibes advertencias de acceso a tus cuentas desde ubicaciones no habituales, es posible que tus credenciales hayan sido robadas.

Tipos de malware: qué debes saber

El malware se presenta en distintas formas, cada una con su propio peligro:

Virus: Se adhieren a archivos y se propagan al ejecutarlos.

Gusanos: Se replican por redes sin intervención del usuario.

Ransomware: Bloquea o cifra archivos y exige un pago para restaurar el acceso.

Spyware: Recopila datos personales y bancarios en silencio.

Troyanos: Se hacen pasar por programas legítimos para acceder al sistema.

Adware: Inunda el dispositivo con anuncios no deseados.

Cryptojacking: Usa el procesador del equipo para minar criptomonedas sin permiso.



La sofisticación del malware actual hace que incluso los sistemas más modernos puedan verse afectados, especialmente si no se siguen hábitos seguros de ciberseguridad.

Cómo eliminar el malware de forma segura

Si sospechas que tu dispositivo está infectado, sigue estos pasos para erradicar el malware:

Ejecuta un análisis completo del sistema: Utiliza un antivirus o software antimalware actualizado para detectar y aislar amenazas. Realiza un escaneo profundo y sigue las instrucciones para eliminar archivos maliciosos. Reinicia en modo seguro: Algunos tipos de malware se ejecutan al iniciar el sistema. El modo seguro impide que muchos programas maliciosos operen, facilitando su eliminación. Desinstala aplicaciones sospechosas: Revisa la lista de programas instalados y elimina cualquier aplicación desconocida o que no recuerdes haber instalado. Restaura el sistema: Si tienes copias de seguridad o puntos de restauración, vuelve a un estado anterior al de la infección. Esto ayuda a revertir los cambios provocados por el malware. Actualiza el sistema y aplicaciones: Asegúrate de tener las últimas actualizaciones de seguridad instaladas. Muchos ataques de malware aprovechan vulnerabilidades ya corregidas en versiones recientes.

Prevención: cómo protegerte del malware

Evitar infecciones es tan importante como saber eliminarlas. Estas prácticas pueden ayudarte a mantener tus dispositivos a salvo:



No abras enlaces ni descargues archivos de remitentes desconocidos.

Mantén actualizado el sistema operativo, los navegadores y las aplicaciones.

Usa contraseñas seguras y activa la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

Instala solo aplicaciones desde fuentes oficiales.

Emplea bloqueadores de anuncios y herramientas antiphishing en tu navegador.

Haz copias de seguridad periódicas de tus datos más importantes.

Qué hacer si eres víctima de un ataque

En caso de sufrir un ataque de malware, reporta el incidente a las autoridades de ciberseguridad de tu país o a la unidad especializada de la policía. Si el problema afecta dispositivos del trabajo, informa al equipo de seguridad informática de inmediato.

La detección y eliminación temprana del malware es clave para evitar pérdidas mayores. La educación y la prevención siguen siendo las mejores herramientas para proteger tu información y mantener tu vida digital segura.