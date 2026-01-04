Por qué conviene borrar la caché del celular Android y qué beneficios aporta

Si bien la caché es útil, muchas apps no eliminan automáticamente archivos cuando dejan de ser necesarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el uso diario, las aplicaciones de Android tienden a ocupar cada vez más espacio en el dispositivo debido a la acumulación de archivos temporales, conocidos como memoria caché. Estos archivos, aunque agilizan la carga y el funcionamiento de las apps, pueden llegar a saturar el almacenamiento y afectar el rendimiento general del teléfono.

Realizar una limpieza periódica de la caché se convierte así en una práctica recomendable para liberar espacio y mantener el dispositivo ágil, sin comprometer los datos importantes del usuario.

Memoria caché de Android: función y consecuencias de la acumulación

La memoria caché almacena archivos temporales que las aplicaciones descargan o generan para funcionar más rápido. Por ejemplo, imágenes y vídeos en las apps quedan guardados en la caché para evitar su descarga repetida y mejorar la experiencia del usuario. Esta función es positiva, pero cuando los archivos residuales se acumulan en exceso pueden ocupar varios gigabytes y ralentizar el sistema, además de llenar el almacenamiento disponible.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien la caché es útil, muchas aplicaciones no eliminan automáticamente estos archivos cuando dejan de ser necesarios, lo que a la larga puede convertirse en un problema. Por eso, es recomendable eliminar la caché periódicamente, especialmente en dispositivos con poco espacio libre o cuando se detecta un funcionamiento más lento de lo habitual.

Cómo borrar la caché de las aplicaciones en Android

Borrar la caché puede hacerse desde los ajustes del sistema. Para ello, basta con seguir estos pasos:

Accede a Ajustes > Almacenamiento > Otras aplicaciones, o Ajustes > Aplicaciones y notificaciones.

Selecciona la app deseada y, dentro de “Almacenamiento y caché”, pulsa en “Borrar caché”.

Este procedimiento debe repetirse aplicación por aplicación, ya que las versiones más recientes de Android ya no permiten borrar la caché de todas las apps de golpe desde los ajustes generales, función que sí existía en Android 8.0 e inferiores.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Como alternativa, Google ofrece la app Files, que permite limpiar archivos basura y temporales de manera sencilla y segura. Files elimina solo aquellos archivos que no se utilizan, evitando afectar la experiencia de uso de las aplicaciones.

Beneficios y buenas prácticas al eliminar la caché

Eliminar la memoria caché libera espacio de almacenamiento ocupado por archivos temporales innecesarios, lo que puede mejorar el rendimiento del dispositivo. Además, este proceso no borra datos personales ni información relevante, ya que solo elimina archivos que las apps pueden volver a generar si los necesitan.

Es recomendable realizar esta limpieza cada pocas semanas o una vez al mes, sobre todo en teléfonos con capacidad de almacenamiento limitada. Sin embargo, no conviene abusar del borrado, ya que hacerlo con demasiada frecuencia puede ralentizar la carga inicial de algunas aplicaciones al requerir la regeneración de archivos.

Mantener una rutina equilibrada de limpieza de caché ayuda a conservar el buen funcionamiento del celular y prevenir problemas de espacio.

manos, teclado, celular, detalle, tecnología, trabajo, paseo, reunión, cena, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organización y gestión de archivos digitales con Files

Files es una aplicación diseñada para gestionar y organizar archivos digitales en diferentes dispositivos. Su principal función consiste en permitir a los usuarios acceder, mover, copiar o eliminar documentos, imágenes, vídeos y otros tipos de archivos de manera sencilla. La interfaz de Files suele estar dividida en carpetas, lo que facilita la localización y clasificación del contenido almacenado.

El funcionamiento de Files se basa en la navegación a través de las distintas ubicaciones del dispositivo, como la memoria interna, tarjetas externas o servicios en la nube. Los usuarios pueden explorar sus archivos, crear nuevas carpetas y transferir información entre diferentes espacios de almacenamiento.

Además, la aplicación ofrece herramientas para buscar rápidamente documentos específicos y compartirlos con otros contactos. Gracias a estas funciones, Files se convierte en una herramienta eficiente para mantener el orden digital.