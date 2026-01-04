Tecno

Así es la cámara con IA que graba en 4K y analiza en tiempo real según las reglas de cada deporte

La XbotGo Falcon se adapta de manera automática el encuadre y las necesidades de cada actividad

Guardar
La cámara deportiva XbotGo Falcon
La cámara deportiva XbotGo Falcon con inteligencia artificial llegará al CES 2026 tras recaudar más de USD 2,5 millones en Kickstarter. (XbotGo)

Después de reunir el apoyo de más de 5.000 patrocinadores en Kickstarter, llegará al CES 2026 una cámara deportiva que usa inteligencia artificial para grabar contenido en 4K para deportes de equipo e individuales.

Se trata de la XbotGo Falcon, un dispositivo que es capaz de adaptar las condiciones de grabación según la actividad física que se esté filmando, siendo patrones y lógicas de esa disciplina.

Cómo funciona esta cámara deportiva con IA

Entre sus principales características técnicas, la XbotGo Falcon incorpora un sensor de imagen Sony que permite filmar en 4K a 30 cuadros por segundo, sin recorte de imagen. El sistema utiliza seguimiento automático con inteligencia artificial para identificar patrones de movimiento, reconocer reglas de juego y ajustar el encuadre según la disciplina.

El detector de poses, el enfoque automático inteligente y el zoom automático aseguran que los jugadores permanezcan en cuadro durante toda la competición.

La XbotGo Falcon graba deportes
La XbotGo Falcon graba deportes en 4K y utiliza seguimiento automático basado en inteligencia artificial para enfocar jugadores y reconocer reglas de juego. (XbotGo)

El análisis en tiempo real es otra función destacada. El dispositivo rastrea el desarrollo del partido, calcula desplazamientos y zonas de intensidad mediante mapas de calor, y ofrece métricas personalizadas dirigidas a entrenadores y jugadores.

A través de la aplicación, es posible realizar transmisión en directo en YouTube, Facebook o cualquier plataforma RTMP, sin necesidad de suscripción. La app también integra funciones como repeticiones automáticas, marcador en pantalla, creación de resúmenes y gestión de estadísticas, todo bajo la premisa de operar sin cuota anual.

Cómo surgió la idea de crear esta cámara

El origen de esta idea se remonta a la experiencia de David Tan, quien, al observar las dificultades de los padres para grabar partidos y disfrutar al mismo tiempo de los encuentros de sus hijos, buscó una solución más sencilla. Antes de la Falcon, la empresa lanzó un estabilizador en 2023, seguido en 2024 por la montura motorizada para teléfono Chameleon, ambos productos financiados a través de campañas colectivas.

La Chameleon, capaz de transformar cualquier smartphone en una cámara deportiva mediante seguimiento automático, recaudó USD 329.612 con el apoyo de más de 5.000 patrocinadores.

El sistema de IA de
El sistema de IA de la Falcon ofrece análisis en tiempo real, mapas de calor, métricas personalizadas y estadística avanzada para equipos y deportistas. (XbotGo)

Esto llevó a que la los dispositivos de la marca sean utilizados actualmente en más de 100 países y han permitido grabar más de 5,2 millones de horas deportivas en más de 20 disciplinas. Más de 500 equipos deportivos y 200.000 usuarios activos forman parte de la comunidad que emplea estas tecnologías para registrar y analizar partidos.

En cuanto a su funcionamiento, la Falcon está diseñada para simplificar tanto la filmación como la transmisión de partidos. Se activa con un solo botón, graba automáticamente sin requerir ajustes manuales y no depende de equipos compartidos ni sistemas con suscripciones onerosas.

La revisión, la edición y el uso compartido de grabaciones puede realizarse de forma directa desde la app, que además ofrece repeticiones, marcador integrado y estadísticas automáticas del partido.

Más de 500 equipos deportivos
Más de 500 equipos deportivos y 200.000 usuarios activos usan la tecnología XbotGo en más de 100 países y 20 disciplinas diferentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra parte importante del crecimiento, es que ha estado impulsado por el respaldo obtenido en sus campañas de apoyo colectivo en internet y por la recepción positiva entre familias y equipos.

Tras la experiencia con la Chameleon, el lanzamiento de la Falcon supuso un nuevo salto para la empresa, con una campaña que superó los USD 2,5 millones y más de 5.000 patrocinadores, lo que ha permitido avanzar hacia su producción y presentación global.

Actualmente, la tecnología de XbotGo alcanza a un público diverso, abarcando desde usuarios individuales hasta organizaciones deportivas distribuidas mundialmente. Su plataforma está enfocada tanto en el entrenamiento como en la competición, consolidándose como una solución versátil y accesible en el ámbito de la tecnología para deportes.

A pesar de la proyección internacional lograda, la iniciativa mantiene su principio original: ofrecer herramientas prácticas y eficientes para que padres y familias puedan registrar los momentos deportivos de sus hijos de forma sencilla y con calidad.

