Steam confirma su calendario de estrenos para enero de 2026: conoce la lista completa

Steam presenta los videojuegos que llegarán a su plataforma en enero de 2026.

Steam ya tiene definido su calendario de lanzamientos para enero de 2026 y vuelve a posicionarse como una de las plataformas clave para la industria de los videojuegos. Durante el primer mes del año, la tienda digital de Valve incorporará títulos de distintos géneros y estilos, con propuestas que van desde grandes secuelas esperadas por la comunidad hasta nuevas apuestas independientes.

La lista de estrenos confirmados incluye siete videojuegos que llegarán de manera escalonada a lo largo de enero. Entre ellos se destacan Pathologic 3, una de las continuaciones más esperadas por los jugadores de narrativa intensa, y Code Vein II, secuela de un título que supo consolidar una base de seguidores dentro del género de acción y rol. A estos se suman propuestas como Starrupture, Quarantine Zone: The Last Check y Cooking Simulator 2: Better Together, que amplían la variedad de experiencias disponibles.

Los lanzamientos confirmados para enero de 2026 en Steam son los siguientes: Starrupture (6 de enero), Pathologic 3 (9 de enero), Quarantine Zone: The Last Check (12 de enero), Cooking Simulator 2: Better Together (20 de enero), Nova Roma (22 de enero), Bladesong (22 de enero) y Code Vein II (29 de enero). Con esta agenda, la plataforma busca captar la atención de distintos perfiles de jugadores desde el inicio del año.

Pathologic 3, de Ice-Pick Lodge.

Uno de los títulos que más expectativa genera es Pathologic 3, una saga conocida por su enfoque narrativo profundo, su dificultad elevada y su atmósfera inquietante. La franquicia se caracteriza por ofrecer una experiencia poco convencional, donde las decisiones del jugador tienen consecuencias directas sobre el desarrollo de la historia. Su llegada a Steam refuerza la presencia de juegos narrativos complejos dentro del catálogo de la plataforma.

En el terreno de las secuelas, Code Vein II aparece como uno de los grandes lanzamientos del mes. El primer juego logró consolidarse gracias a su estilo visual, su sistema de combate exigente y su ambientación inspirada en mundos postapocalípticos. La nueva entrega apunta a expandir ese universo y atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios interesados en los juegos de acción y rol.

Enero también contará con propuestas orientadas a la simulación y la cooperación. Cooking Simulator 2: Better Together busca capitalizar el éxito de su antecesor al introducir mecánicas pensadas para el juego colaborativo. Este tipo de títulos ha ganado popularidad en los últimos años, impulsado por el interés en experiencias compartidas y por el crecimiento del juego en línea entre amigos.

Code Vein II, de Bandai Namco.

Por su parte, Quarantine Zone: The Last Check y Starrupture representan apuestas que combinan elementos de supervivencia, gestión y tensión, géneros que mantienen una base sólida de seguidores dentro de Steam. Estos lanzamientos refuerzan una tendencia sostenida en la plataforma: la diversidad de propuestas y la convivencia entre grandes producciones y proyectos de menor escala.

La presencia de Nova Roma y Bladesong, ambos programados para el 22 de enero, suma alternativas para quienes buscan experiencias distintas, ya sea a través de ambientaciones históricas, mundos de fantasía o sistemas de juego centrados en la exploración y el combate estratégico. Este tipo de lanzamientos suele beneficiarse del ecosistema de Steam, donde la visibilidad y el boca a boca de la comunidad juegan un rol clave.

Steam, desarrollada por Valve Corporation, se mantiene como la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC desde su lanzamiento en 2003. A lo largo de más de dos décadas, transformó la manera en que los jugadores compran, descargan y actualizan sus juegos, consolidando un modelo que luego fue replicado por otras tiendas digitales.

Steam es una plataforma que vende videojuegos a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, Steam ofrece un catálogo que combina grandes producciones de estudios reconocidos con una enorme cantidad de juegos independientes. Además de la venta de videojuegos, la plataforma incorpora funciones como actualizaciones automáticas, soporte para mods, foros comunitarios, reseñas de usuarios y eventos de descuentos periódicos que suelen atraer a millones de jugadores en todo el mundo.

Con más de 100 millones de usuarios activos, Steam continúa siendo un espacio central para la industria y para la comunidad gamer. El calendario de estrenos de enero de 2026 refleja esa dinámica: una oferta variada, distribuida a lo largo del mes y pensada para distintos gustos, que refuerza el papel de la plataforma como uno de los principales escenarios de lanzamiento para los videojuegos en PC.