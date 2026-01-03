Tecno

Steam confirma su calendario de estrenos para enero de 2026: conoce la lista completa

Acción, rol, simulación y supervivencia conviven en los nuevos títulos que llegarán a Steam, reforzando la diversidad de experiencias dentro de la plataforma

Guardar
Steam presenta los videojuegos que
Steam presenta los videojuegos que llegarán a su plataforma en enero de 2026.

Steam ya tiene definido su calendario de lanzamientos para enero de 2026 y vuelve a posicionarse como una de las plataformas clave para la industria de los videojuegos. Durante el primer mes del año, la tienda digital de Valve incorporará títulos de distintos géneros y estilos, con propuestas que van desde grandes secuelas esperadas por la comunidad hasta nuevas apuestas independientes.

La lista de estrenos confirmados incluye siete videojuegos que llegarán de manera escalonada a lo largo de enero. Entre ellos se destacan Pathologic 3, una de las continuaciones más esperadas por los jugadores de narrativa intensa, y Code Vein II, secuela de un título que supo consolidar una base de seguidores dentro del género de acción y rol. A estos se suman propuestas como Starrupture, Quarantine Zone: The Last Check y Cooking Simulator 2: Better Together, que amplían la variedad de experiencias disponibles.

Los lanzamientos confirmados para enero de 2026 en Steam son los siguientes: Starrupture (6 de enero), Pathologic 3 (9 de enero), Quarantine Zone: The Last Check (12 de enero), Cooking Simulator 2: Better Together (20 de enero), Nova Roma (22 de enero), Bladesong (22 de enero) y Code Vein II (29 de enero). Con esta agenda, la plataforma busca captar la atención de distintos perfiles de jugadores desde el inicio del año.

Pathologic 3, de Ice-Pick Lodge.
Pathologic 3, de Ice-Pick Lodge.

Uno de los títulos que más expectativa genera es Pathologic 3, una saga conocida por su enfoque narrativo profundo, su dificultad elevada y su atmósfera inquietante. La franquicia se caracteriza por ofrecer una experiencia poco convencional, donde las decisiones del jugador tienen consecuencias directas sobre el desarrollo de la historia. Su llegada a Steam refuerza la presencia de juegos narrativos complejos dentro del catálogo de la plataforma.

En el terreno de las secuelas, Code Vein II aparece como uno de los grandes lanzamientos del mes. El primer juego logró consolidarse gracias a su estilo visual, su sistema de combate exigente y su ambientación inspirada en mundos postapocalípticos. La nueva entrega apunta a expandir ese universo y atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios interesados en los juegos de acción y rol.

Enero también contará con propuestas orientadas a la simulación y la cooperación. Cooking Simulator 2: Better Together busca capitalizar el éxito de su antecesor al introducir mecánicas pensadas para el juego colaborativo. Este tipo de títulos ha ganado popularidad en los últimos años, impulsado por el interés en experiencias compartidas y por el crecimiento del juego en línea entre amigos.

Code Vein II, de Bandai
Code Vein II, de Bandai Namco.

Por su parte, Quarantine Zone: The Last Check y Starrupture representan apuestas que combinan elementos de supervivencia, gestión y tensión, géneros que mantienen una base sólida de seguidores dentro de Steam. Estos lanzamientos refuerzan una tendencia sostenida en la plataforma: la diversidad de propuestas y la convivencia entre grandes producciones y proyectos de menor escala.

La presencia de Nova Roma y Bladesong, ambos programados para el 22 de enero, suma alternativas para quienes buscan experiencias distintas, ya sea a través de ambientaciones históricas, mundos de fantasía o sistemas de juego centrados en la exploración y el combate estratégico. Este tipo de lanzamientos suele beneficiarse del ecosistema de Steam, donde la visibilidad y el boca a boca de la comunidad juegan un rol clave.

Steam, desarrollada por Valve Corporation, se mantiene como la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC desde su lanzamiento en 2003. A lo largo de más de dos décadas, transformó la manera en que los jugadores compran, descargan y actualizan sus juegos, consolidando un modelo que luego fue replicado por otras tiendas digitales.

Steam es una plataforma que
Steam es una plataforma que vende videojuegos a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, Steam ofrece un catálogo que combina grandes producciones de estudios reconocidos con una enorme cantidad de juegos independientes. Además de la venta de videojuegos, la plataforma incorpora funciones como actualizaciones automáticas, soporte para mods, foros comunitarios, reseñas de usuarios y eventos de descuentos periódicos que suelen atraer a millones de jugadores en todo el mundo.

Con más de 100 millones de usuarios activos, Steam continúa siendo un espacio central para la industria y para la comunidad gamer. El calendario de estrenos de enero de 2026 refleja esa dinámica: una oferta variada, distribuida a lo largo del mes y pensada para distintos gustos, que refuerza el papel de la plataforma como uno de los principales escenarios de lanzamiento para los videojuegos en PC.

Temas Relacionados

SteamVideojuegoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Jeff Bezos revela el trabajo que la IA no podrá reemplazar en 2026

El fundador de Amazon afirmó que la creatividad humana sigue siendo clave para el progreso tecnológico, incluso cuando la IA asume cada vez más tareas

Jeff Bezos revela el trabajo

Un estudio demuestra que la IA falla al analizar textos presentados como poemas

La investigación demostró que el uso de recursos literarios, como metáforas y rimas, puede desactivar los filtros que normalmente bloquean contenido dañino en los chats de IA

Un estudio demuestra que la

Actualizaciones automáticas de las apps en el celular: cómo activarlas, limitarlas o desactivarlas

Elegir entre actualizar solo por WiFi o también con datos móviles puede marcar una gran diferencia, especialmente para quienes tienen planes limitados

Actualizaciones automáticas de las apps

Google Chrome cambia su modo lectura para Android: el usuario decide cuándo activarlo

La nueva versión 143 del navegador incorpora un acceso fijo al Modo Lectura, lo que garantiza su disponibilidad en cualquier página web

Google Chrome cambia su modo

Así puedes borrar objetos de una foto en iPhone sin usar Apple Intelligence y en solo segundos

Google Fotos se consolida como una de las opciones más simples para borrar elementos sin conocimientos técnicos

Así puedes borrar objetos de
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso