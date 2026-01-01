Cómo una danza tradicional india inspira un avance inédito en manos artificiales y robóticas

Una innovadora investigación fusiona tradición artística y tecnología, logrando avances en el control robótico a partir de movimientos inspirados en la cultura india (UMBC)

El laboratorio de la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore (UMBC) alcanzó un avance singular en la robótica al emplear la danza clásica india Bharatanatyam como modelo para el diseño de movimiento manual.

Según informó National Geographic, un equipo de científicos identificó que los gestos característicos de esta disciplina tradicional pueden aportar un alfabeto de movimientos mucho más sofisticado que los observados en actividades cotidianas, lo que plantea una oportunidad inédita para la tecnología y la medicina.

La investigación demostró que los mudras del Bharatanatyam permiten a una mano robótica reproducir gestos complejos con una precisión sin precedentes.

Este estilo de danza, reconocido por la complejidad y simbolismo de sus gestos, ofrece nuevas claves para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y robótica (Freepik)

El arte del Bharatanatyam y la ciencia del movimiento

La profesora Ramana Vinjamuri, responsable del equipo de la UMBC, lleva años dedicada a descifrar cómo el cerebro controla los movimientos de la mano.

De acuerdo con National Geographic, la investigación se centró en la comparación de dos conjuntos de gestos: 30 agarres naturales —como sujetar una cuenta o levantar una botella— y 30 mudras propios de la danza india.

Ambos grupos emplean seis sinergias cinemáticas, una especie de “vocabulario” de posiciones básicas que el cerebro utiliza para organizar los movimientos complejos de los dedos y la palma.

El estudio analiza cómo los gestos codificados de la danza pueden servir como modelo para descifrar la coordinación de la mano humana y mejorar su reproducción en máquinas (Freepik)

El hallazgo principal, según detalló National Geographic, es que los mudras del Bharatanatyam ofrecen una flexibilidad mucho mayor al construir gestos nuevos. El sistema fundamentado en estos mudras logró reconstruir 15 letras del alfabeto de la Lengua de Señas Americana con una precisión superior a la de los movimientos naturales. “Este sistema tuvo un rendimiento significativamente mejor y produjo gestos con mayor precisión”, afirmó la profesora Vinjamuri.

Además de su dimensión artística, los mudras se utilizaron durante siglos en prácticas como el yoga y la meditación por su capacidad de canalizar la energía y favorecer la concentración, explican los especialistas. La investigación sugiere que este legado cultural puede aportar herramientas inéditas a la industria tecnológica.

Según National Geographic, la inspiración del proyecto surgió al observar la longevidad artística de los bailarines, quienes logran conservar flexibilidad y agilidad durante años como resultado de su entrenamiento.

Aplicar los mudras tradicionales permite que las manos robóticas generen secuencias inéditas y mucho más precisas que aquellas basadas en movimientos cotidianos (Freepik)

Sinergias cinemáticas: el “alfabeto” de la mano

El concepto de sinergias cinemáticas describe cómo el cerebro simplifica el control de la mano al coordinar grupos de movimientos articulares. Este enfoque, descrito por National Geographic, permite que pequeñas variaciones en la combinación de posturas básicas generen una enorme variedad de gestos.

La UMBC implementó este modelo en el diseño de manos robóticas, generando un sistema capaz de aprender nuevos movimientos a partir de la combinación de mudras tradicionales.

El resultado, según los datos recopilados por la publicación, es que la mano robótica ahora ejecuta tareas que requieren motricidad fina con mayor eficacia.

El laboratorio también desarrolló una plataforma de cámaras y software que capta y analiza en detalle el movimiento de los bailarines, lo que ofrece una base de datos robusta para la programación de robots y sistemas de rehabilitación.

La combinación de posiciones articulares básicas revela un repertorio de gestos sorprendentemente amplio, esencial para perfeccionar la motricidad fina en robots (Freepik)

Aplicaciones en rehabilitación y futuro de la robótica

Los avances de esta investigación no se limitan a la robótica. Según National Geographic, el equipo de la UMBC ya prueba la tecnología en programas de fisioterapia y rehabilitación motora.

El sistema permite que los pacientes realicen ejercicios guiados en casa utilizando herramientas digitales que monitorean y corrigen los movimientos, lo que podría mejorar el acceso a terapias de recuperación tras accidentes o enfermedades neurológicas.

La autora principal de la investigación considera que el potencial de los mudras como componentes básicos de movimiento puede transformar el diseño de prótesis y las interfaces hombre-máquina.

La metodología desarrollada ya se prueba en terapias motoras y abre la puerta a prótesis e interfaces más funcionales, acercando la robótica a la destreza natural de la mano humana (Freepik)

“Cuando iniciamos este tipo de investigación hace más de 15 años, nos preguntábamos: ¿podemos encontrar un alfabeto de oro que sirva para reconstruir cualquier cosa? Ahora dudo mucho que exista tal cosa, pero el alfabeto derivado de los mudras es definitivamente mejor que el alfabeto de agarre natural”, explicó Vinjamuri.

La investigación completa fue publicada en la revista Scientific Reports. De acuerdo con National Geographic, el laboratorio continuará evaluando la eficacia de este sistema en robots humanoides y en nuevas aplicaciones médicas.

La posibilidad de que las manos robóticas igualen la destreza de las humanas parece más cercana gracias a la combinación de ciencia, tecnología y la herencia artística de la danza india.