ChatGPT lanza Shopping Research, la herramienta que ayuda a encontrar regalos para Navidad y Reyes

ChatGPT es la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrationo

OpenAI ha puesto en marcha una herramienta que promete transformar la forma en que los usuarios buscan productos en internet. Se trata de Shopping Research, una función integrada en ChatGPT que permite recibir recomendaciones de compra personalizadas sin necesidad de recorrer múltiples páginas, comparadores o foros.

La compañía confirmó que esta experiencia ya está disponible a nivel mundial y que comenzó a activarse progresivamente para todos los planes del servicio, desde Free hasta Pro, con un uso casi ilimitado durante la temporada navideña.

La propuesta de OpenAI llega en un momento de alta demanda, cuando millones de usuarios buscan opciones de regalo y requieren una guía clara entre un mercado saturado de información. La herramienta se basa en inteligencia artificial y utiliza modelos optimizados para analizar descripciones, precios y características de distintos productos, generando listas ajustadas a cada necesidad.

OpenAI presente su nuevo buscador de comprar en ChatGPT.

Su diseño permite que las recomendaciones se actualicen en tiempo real, de modo que el sistema pueda adaptarse a nuevos datos y a los cambios que el usuario vaya especificando durante la conversación.

Shopping Research funciona como un asistente que guía todo el proceso de compra. Para iniciar la experiencia, basta con seleccionar la función desde el menú de ChatGPT y escribir una descripción breve del producto deseado. A partir de ese punto, el sistema comienza a solicitar detalles adicionales como presupuesto, tamaño, materiales o características específicas.

Cada respuesta permite refinar el análisis, con el objetivo de ofrecer alternativas precisas y contextualizadas. Una vez recogida la información suficiente, el modelo presenta listas de productos acompañadas de imágenes, precios y enlaces al comercio correspondiente.

Desde ChatGPT puedes buscar ofertas y comprar precios. (OpenAI)

Una de las novedades más relevantes es la capacidad de detectar descuentos activos y comparar precios entre diferentes tiendas. De acuerdo con la compañía, el modelo está diseñado para rastrear opciones económicas y cambios de precio que puedan resultar relevantes para el usuario, lo que resulta especialmente útil durante periodos como Black Friday o las semanas previas a Navidad. Además, el sistema permite descartar productos, solicitar variaciones o pedir alternativas más avanzadas, manteniendo una conversación dinámica que recuerda a la asistencia de un experto en compras.

OpenAI sostiene que esta función opera con un modelo llamado GPT-5 mini, entrenado específicamente para tareas de búsqueda de productos mediante aprendizaje de refuerzo. Según la empresa, el sistema incorpora información de sitios considerados confiables y es capaz de sintetizar datos de distintas fuentes para generar análisis claros y completos. La herramienta también está diseñada para adaptarse a las preferencias del usuario a medida que avanza la interacción, ajustando los resultados en función de los comentarios que se vayan proporcionando.

Sin embargo, el lanzamiento también plantea interrogantes. Uno de los principales puntos de debate es la transparencia en las fuentes utilizadas y la posibilidad de que el modelo priorice ciertas tiendas o marcas sin que el usuario lo sepa. OpenAI no ha detallado qué portales forman parte de su base de información ni si existe algún tipo de acuerdo con distribuidores. La compañía afirma que los resultados son orgánicos y que se basan en sitios minoristas públicos, pero no especifica los criterios exactos de selección.

ChatGPT estrenó su función Shopping Research, para encontrar los regalos perfectos en segundos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro elemento a considerar es la precisión de la información. Como ocurre con otros sistemas de inteligencia artificial, existe el riesgo de que Shopping Research muestre precios o características desactualizadas. La propia OpenAI advierte que puede haber errores en detalles como disponibilidad o especificaciones técnicas y recomienda verificar la información directamente con el comercio antes de realizar una compra.

El servicio también implica un manejo intensivo de datos personales relacionados con hábitos de consumo, presupuesto y preferencias. Aunque OpenAI asegura que estos chats no se comparten con minoristas, la acumulación de información podría generar futuras preocupaciones sobre segmentación o creación de perfiles comerciales.

La empresa afirma que los comerciantes deben pasar por un proceso específico para formar parte de la “lista de permitidos”, lo que busca mantener cierto control sobre las fuentes que el sistema utiliza.