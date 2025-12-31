Elon Musk va en serio con la IA: su empresa xAI compra edificio para construir su tercer centro de datos

La compañía de Elon Musk transformará un almacén de más de 75.000 metros cuadrados en su nuevo centro de datos MACROHARDRR. (Reuters)

La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, ha adquirido un almacén de más de 75.000 metros cuadrados en Southaven, Mississippi, con el objetivo de transformarlo en su tercer centro de datos a gran escala bajo el nombre MACROHARDRR.

Esta operación refuerza la estrategia de Musk de aumentar la capacidad de entrenamiento en inteligencia artificial de xAI hasta casi dos gigavatios, con la meta de posicionar a la compañía como referente en el sector global de computación especializada.

La propiedad, de aproximadamente 810.000 pies cuadrados, se encuentra cerca del límite sur con Memphis, Tennessee, junto al complejo tecnológico actual de xAI. Las nuevas instalaciones estarán ubicadas junto a los centros de datos denominados Colossus y Colossus 2. De acuerdo con registros de propiedad citados en reportes especializados, la adquisición del almacén se concretó en junio de 2025 y la reconversión para su uso como centro de datos está prevista para 2026.

Desde septiembre de 2024, la infraestructura de xAI en la zona ha experimentado una expansión constante. El primer centro, Colossus, comenzó a operar en Memphis ese año tras un proceso de construcción de solo 122 días. Este clúster de entrenamiento de inteligencia artificial alberga 100.000 unidades de procesamiento gráfico H100 de Nvidia.

Centro de datos Colossus. (xAI)

Los planes de Musk incluyen ampliar el conjunto Colossus hasta un millón de chips, lo que implicaría una de las mayores concentraciones de potencia de cómputo del mundo y requeriría una inversión estimada en decenas de miles de millones de dólares.

Uno de los aspectos más destacados de la expansión de xAI es su apuesta por la independencia energética. Tanto el nuevo edificio en Southaven como Colossus 2 están próximos a una planta de energía eléctrica alimentada por gas natural, cuya construcción financia xAI para asegurar el suministro eléctrico continuo de sus centros de datos.

Este modelo contrasta con el de compañías como OpenAI y Anthropic, que dependen de infraestructuras de operadores de nube pública y acuerdos con socios externos. Musk otorga así prioridad al control directo sobre costes, fiabilidad y escalabilidad operativa.

Elon Musk impulsa la independencia energética de xAI mediante la financiación de una planta de gas natural para alimentar sus instalaciones. (Infobae América)

El desarrollo de Colossus y Colossus 2 ha convertido a la región de Memphis en un enclave estratégico en la carrera por la inteligencia artificial generativa. Colossus 2, situado junto al futuro centro MACROHARDRR, tiene como objetivo incorporar hasta 550.000 chips Nvidia, según previsiones recogidas en informaciones recientes. Para financiar la adquisición de tecnología y el crecimiento proyectado, xAI ha recaudado fondos durante 2025, entre ellos acceso potencial a operaciones de financiamiento por hasta USD 20.000 millones.

La infraestructura desplegada por xAI en el sur de Memphis se complementa con iniciativas internacionales. Destaca el proyecto de construcción de un centro de datos de 500 megavatios en Arabia Saudí, en colaboración con la estatal Humain, también equipado con hardware de Nvidia. Esta expansión internacional muestra la intención de la empresa de establecer presencia en mercados clave para el desarrollo de inteligencia artificial.

El rápido avance en la construcción y operación de estos centros ha generado debates sobre el consumo de energía y el impacto en la sostenibilidad ambiental. Activistas y observadores han señalado la alta demanda eléctrica de los complejos de computación avanzada de xAI y las posibles repercusiones sobre el entorno local, ante la perspectiva de un consumo creciente conforme aumente el número de chips en funcionamiento.

La empresa planea alcanzar hasta un millón de chips Nvidia en Memphis, convirtiendo el enclave en uno de los mayores polos de cómputo del mundo. (Bloomberg)

La determinación de Musk y xAI por construir, operar y proveer energía a sus propios centros de datos coloca a la compañía en una posición distintiva frente a la competencia, favoreciendo la independencia estratégica en el sector de la inteligencia artificial.