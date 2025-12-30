Tecno

Top 5 carreras universitarias que debes estudiar en 2026, según la IA y expertos

Programación, biología y energía encabezan la lista de áreas sugeridas por líderes como Bill Gates, cofundador de Microsoft, y sistemas de IA como ChatGPT

Jóvenes de todo el mundo
Jóvenes de todo el mundo se han dado cuenta que existen oportunidades de ganar grandes sumas de dinero en sectores donde la IA todavía requiere la intervención de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de un nuevo año suele traer consigo las dudas de miles de jóvenes ante la elección de una carrera universitaria. La inteligencia artificial (IA) ha modificado el mercado laboral y muchos aspirantes se preguntan cuáles serán los oficios con mayor futuro, en un contexto donde el reemplazo por algoritmos parece cada vez más cercano.

En ese escenario, referentes como Bill Gates, cofundador de Microsoft, han compartido su visión sobre las disciplinas que ofrecen mayor estabilidad frente a la transformación digital.

De acuerdo con el empresario, existen áreas en las que la intervención humana sigue siendo insustituible, por requerir capacidades que la tecnología aún no puede replicar íntegramente, como el juicio ético y la creatividad.

Además, según predicciones de ChatGPT, las profesiones que integran habilidades humanas y técnicas muestran mayor resiliencia frente al avance de la automatización y la IA.

Por qué la programación será clave para moldear a la IA

Bill Gates sostiene que las
Bill Gates sostiene que las profesiones del futuro requieren juicio ético y creatividad, cualidades insustituibles por la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La programación ha adquirido un peso central en la economía digital. Para Gates, este campo constituye “una forma de alfabetización esencial”, donde el desarrollo de software actúa como el idioma base de sectores como la salud, la comunicación y la seguridad.

Por su parte, ChatGPT señala que la demanda de profesionales en esta área se mantiene sólida, poque la capacidad de resolver problemas complejos y adaptar soluciones a contextos específicos sigue dependiendo de la intervención humana.

Qué pasará con las profesiones relacionadas con la biología

Esta ciencia ha evolucionado hasta situarse en el centro de la innovación científica. Gates la define como “la ciencia de nuestro tiempo”, por la creciente relevancia de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada.

El empresario subraya que estas disciplinas requieren habilidades humanas como la interpretación de datos biomédicos y la toma de decisiones ante situaciones inéditas, competencias que los algoritmos, por sofisticados que sean, no han logrado imitar.

La biología y la medicina
La biología y la medicina personalizada demandan especialistas capaces de enfrentar desafíos médicos emergentes, un rol que la IA aún no puede reemplazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto la visión de ChatGPT, afirma que la intervención de biólogos será clave en el futuro inmediato, porque la IA aún no reemplaza el juicio profesional necesario en esta área.

Cuáles son las oportunidades que están presentes en el sector energético

El sector de la energía ha cobrado relevancia estratégica ante la transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático.

El empresario destaca la importancia de los profesionales que participan en el desarrollo de tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno verde, áreas donde la creatividad y la capacidad de rediseñar sistemas complejos resultan prioridad.

La visión de Gates es similar a la de la IA, que indica que la transición energética generará nuevas demandas de expertos capaces de anticipar los impactos ambientales y desarrollar soluciones sostenibles.

Qué otras áreas muestran alta demanda y baja exposición a la automatización

La formación en habilidades humanas
La formación en habilidades humanas y técnicas se consolida como clave para la empleabilidad frente al avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la programación, la biología y la energía, áreas como la salud y la educación mantienen una demanda elevada y baja exposición a la automatización.

Según análisis de ChatGPT, estas disciplinas requieren interacción humana directa, empatía y capacidad de adaptación a contextos cambiantes, cualidades que la inteligencia artificial todavía no reemplaza.

Asimismo, el sector educativo, en particular, se enfrenta al reto de formar perfiles capaces de liderar la transformación digital y social.

ChatGPT indica que las instituciones académicas deberán enfocar sus programas en el desarrollo de habilidades transversales, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, que garanticen la empleabilidad de los futuros profesionales en escenarios de cambio acelerado.

Cómo ha impactado la IA el mercado laboral

Carreras administrativas y de servicios,
Carreras administrativas y de servicios, entre las más expuestas a la automatización, según el análisis de ChatGPT y la visión de líderes tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estudios recientes, uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa. Las ocupaciones administrativas y de servicios figuran entre las más vulnerables, por la posibilidad de automatizar tareas rutinarias.

En cambio, las carreras con mayor resiliencia serán aquellas que permitan evolucionar mediante la integración de funciones que requieren pensamiento crítico, creatividad y capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.

ChatGPT advierte que la intervención humana seguirá siendo clave en actividades que exijan estas cualidades, mientras que las tareas repetitivas y previsibles continuarán desplazándose hacia sistemas automatizados.

