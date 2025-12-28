Así es Nex, la consola viral que no usa controles físicos sino sensores de movimiento

La nueva consola Nex Playground destaca por su tecnología de captura de movimiento que elimina la necesidad de mandos tradicionales.

En un escenario dominado por consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo, una pequeña y singular máquina logró alterar el orden de los rankings de ventas en Estados Unidos. Se trata de Nex Playground, un dispositivo que combina tecnología de captura de movimiento con una propuesta lúdica orientada a la familia, desplazó a Xbox del podio durante el último Black Friday, solo superada por Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

Este dispositivo se enfoca en un formato de juego diferente al de las otras consolas, dejando los controles físicos de lado y centrándose en los controles por sensores de movimiento, siendo una experiencia mucho más familiar.

Cómo es la consola Nex Playground

Nex Playground, que cuesta 249 dólares, se presenta en forma de cubo compacto, con un diseño minimalista y funcional que prioriza la simplicidad. El dispositivo se conecta directamente al televisor y no requiere mandos tradicionales ni accesorios adicionales.

La consola integra una cámara gran angular capaz de rastrear hasta 18 puntos del cuerpo en tiempo real, permitiendo que los jugadores utilicen su propio cuerpo como control. Saltos, agachadas y gestos se traducen instantáneamente en acciones dentro del juego gracias a algoritmos de inteligencia artificial.

El sistema operativo está basado en Android, lo que facilita la actualización continua del catálogo y la integración de nuevos títulos. El proceso de instalación resulta sencillo: basta con enchufar el dispositivo, conectar al televisor y seguir un breve proceso de configuración.

No es necesario realizar calibraciones complejas, y el usuario puede comenzar a jugar en pocos minutos.

Qué tipo de juegos tiene esta consola

El catálogo inicial de Nex Playground incluye cinco juegos preinstalados diseñados específicamente para aprovechar la captura de movimiento. Entre estos títulos se encuentran propuestas conocidas como Fruit Ninja, Whac-a-Mole y otros videojuegos basados en personajes infantiles como Barbie, Peppa Pig, Bluey y Teenage Mutant Ninja Turtles.

El objetivo es ofrecer contenido apto para todas las edades, con dinámicas fáciles de comprender y partidas breves que fomentan la participación grupal.

La consola cuenta con un modelo de acceso mixto: los usuarios pueden adquirir nuevos juegos de manera individual, descargar opciones gratuitas con anuncios o suscribirse al Play Pass, un servicio que por 89 dólares al año (o 49 dólares por tres meses) desbloquea el catálogo completo, con actualizaciones mensuales y nuevos lanzamientos.

Esta modalidad permite adaptar la experiencia a diferentes necesidades y presupuestos, manteniendo el atractivo para familias que buscan variedad sin grandes inversiones adicionales.

Cuál ha sido el impacto de esta nueva consola

Las ventas de este dispositivo han experimentado un crecimiento exponencial: de 5.000 unidades en el primer año, a 150.000 el siguiente y una proyección de 600.000 para el cierre de 2025. Las estimaciones de ingresos superan los 150 millones de dólares anuales.

La llegada de este dispositivo al podio de ventas en Estados Unidos responde a una combinación de factores. El contexto navideño y la búsqueda de regalos familiares jugaron un papel central, ya que la consola se consolidó como una opción segura, divertida y saludable para el entretenimiento infantil.

Las ventas proyectadas de Nex Playground alcanzarán las 600.000 unidades en 2025, con ingresos anuales superiores a 150 millones de dólares. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de las plataformas tradicionales, Nex Playground promueve la actividad física y el juego compartido, alejándose del modelo sedentario y de las propuestas individualistas.

El fenómeno recuerda al impacto que tuvo la Nintendo Wii en su época, con la diferencia de que la consola incorpora tecnologías más avanzadas de seguimiento corporal y algoritmos de inteligencia artificial.

Además, la viralización se vio potenciada por la presencia de juegos y personajes reconocidos por los más pequeños, lo que impulsó la demanda durante fechas clave como el Black Friday, lo que llevó a que se viralizara en redes sociales y entre la comunidad gamer.