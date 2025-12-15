Nueva modalidad de estafa en WhatsApp: decenas de llamadas perdidas, spam y robo de chats

La nueva estafa en WhatsApp utiliza llamadas perdidas para captar la atención y obtener datos personales de los usuarios.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usuarios en WhatsApp están siendo víctimas de una nueva modalidad de estafa, en la que las llamadas perdidas son el mecanismo para llamar la atención de los usuarios y engañarlos hasta robar sus cuentas.

Este tipo de fraude se combina con otras modalidades en las que el objetivo es causar curiosidad en las víctimas para que ellas mismas inicien una conversación y de esta manera realizar la estafa.

Cómo logran los estafadores robar cuentas de WhatsApp con llamadas perdidas

La operativa de esta estafa se ha actualizado para adaptarse a las nuevas funciones y hábitos de los usuarios de WhatsApp. El proceso inicial se basa en una petición que parece inofensiva: “Hola, tengo algo importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?“.

Los delincuentes inician el contacto mediante una llamada perdida desde un número desconocido o a través de mensajes de texto. En muchos casos, una voz automatizada o con acento foráneo insiste en la urgencia de agregar el número evocando una situación apremiante.

El fraude en WhatsApp se basa en ingeniería social para que los usuarios entreguen el código de verificación de seis dígitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este acercamiento prepara todo para la fase central del fraude. Una vez que el usuario responde o agrega el contacto, los estafadores consiguen abrir un canal de comunicación directa desde el dispositivo de la víctima. Este paso es clave, ya que elimina las alertas automáticas que WhatsApp suele presentar al interactuar con números no guardados.

En el siguiente movimiento, el ciberdelincuente intenta ingresar a la cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo. Para realizar este acceso, la aplicación envía automáticamente un código de seis dígitos al propietario legítimo.

Es entonces cuando los estafadores apelan a distintos pretextos: aseguran que ese número llegó por error, argumentan que forma parte de un proceso de verificación o solicitan el código con cualquier otra excusa creíble para la víctima. El objetivo final consiste en que el usuario facilite esos seis dígitos, con los cuales se completa la toma de control del perfil.

Cuál es el objetivo de esta estafa en WhatsApp

La finalidad de este tipo de fraude radica en apoderarse de la cuenta de WhatsApp, una vez obtenidos los elementos necesarios mediante ingeniería social. Los delincuentes, con pleno control de la aplicación, activan inmediatamente la verificación en dos pasos y establecen un PIN conocido solo por ellos. De ese modo, bloquean al propietario original e impiden un acceso rápido para revertir el robo.

Los delincuentes suplantan la identidad del usuario en WhatsApp para solicitar transferencias y datos confidenciales a sus contactos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con la cuenta secuestrada, los criminales exploran el historial de conversaciones y seleccionan a contactos recientes, familiares, amigos o colegas. Los suplantadores se valen de la foto, nombre y tono habitual del dueño de la cuenta para enviar nuevos mensajes fraudulentos.

Generalmente, construyen relatos de urgencia, como problemas para realizar un pago, pedidos de transferencias o favores económicos. El vínculo de confianza preexistente y el tiempo limitado de reacción inducen a muchos contactos a transaccionar sin sospechar.

En casos reportados, las víctimas secundarias terminan transfiriendo dinero o facilitando información confidencial, bajo la idea de ayudar a una persona que consideran de confianza. Esta táctica resulta exitosa porque explota la reacción automática ante situaciones urgentes y la costumbre de responder rápidamente a los mensajes de WhatsApp.

Medidas para evitar caer en la estafa y proteger la cuenta

Para contrarrestar la amenaza, el portal oficial de WhatsApp comparte una serie de recomendaciones puntuales dirigidas a reforzar la seguridad en la plataforma.

La primera línea de defensa consiste en no agregar ni responder a números desconocidos, incluso cuando el pretexto parezca convincente. Ante cualquier mensaje extraño o solicitud de información, se aconseja colgar o ignorar sin entablar conversación.

Configurar la privacidad y activar la verificación en dos pasos son claves para proteger la cuenta de WhatsApp ante estafas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida esencial consiste en nunca compartir el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía al iniciar sesión en un nuevo dispositivo. Ningún representante oficial, proceso de verificación ni situación real requiere que ese número sea compartido por chat o llamada.

Se sugiere activar la función de verificación en dos pasos mediante un PIN secreto. Este mecanismo añade una barrera adicional que dificulta el acceso para intentos no autorizados, aun cuando los delincuentes obtengan el primer código. Revisar con frecuencia los dispositivos vinculados permite identificar y desconectar inmediatamente cualquier sesión sospechosa en WhatsApp Web o la app de escritorio.

Configurar la privacidad de forma restrictiva, limitando quién puede ver la foto de perfil, descripción y estado, resulta fundamental para minimizar los datos expuestos ante potenciales desconocidos. Además, la plataforma ofrece opciones para bloquear y denunciar números sospechosos, lo cual contribuye tanto a la protección individual como a fortalecer los mecanismos colectivos de alerta.