Tecno

Nueva modalidad de estafa en WhatsApp: decenas de llamadas perdidas, spam y robo de chats

Los ciberdelincuentes combinan mensajes urgentes y voces automatizadas para persuadir a las víctimas

Guardar
La nueva estafa en WhatsApp
La nueva estafa en WhatsApp utiliza llamadas perdidas para captar la atención y obtener datos personales de los usuarios.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usuarios en WhatsApp están siendo víctimas de una nueva modalidad de estafa, en la que las llamadas perdidas son el mecanismo para llamar la atención de los usuarios y engañarlos hasta robar sus cuentas.

Este tipo de fraude se combina con otras modalidades en las que el objetivo es causar curiosidad en las víctimas para que ellas mismas inicien una conversación y de esta manera realizar la estafa.

Cómo logran los estafadores robar cuentas de WhatsApp con llamadas perdidas

La operativa de esta estafa se ha actualizado para adaptarse a las nuevas funciones y hábitos de los usuarios de WhatsApp. El proceso inicial se basa en una petición que parece inofensiva: “Hola, tengo algo importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?“.

Los delincuentes inician el contacto mediante una llamada perdida desde un número desconocido o a través de mensajes de texto. En muchos casos, una voz automatizada o con acento foráneo insiste en la urgencia de agregar el número evocando una situación apremiante.

El fraude en WhatsApp se
El fraude en WhatsApp se basa en ingeniería social para que los usuarios entreguen el código de verificación de seis dígitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este acercamiento prepara todo para la fase central del fraude. Una vez que el usuario responde o agrega el contacto, los estafadores consiguen abrir un canal de comunicación directa desde el dispositivo de la víctima. Este paso es clave, ya que elimina las alertas automáticas que WhatsApp suele presentar al interactuar con números no guardados.

En el siguiente movimiento, el ciberdelincuente intenta ingresar a la cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo. Para realizar este acceso, la aplicación envía automáticamente un código de seis dígitos al propietario legítimo.

Es entonces cuando los estafadores apelan a distintos pretextos: aseguran que ese número llegó por error, argumentan que forma parte de un proceso de verificación o solicitan el código con cualquier otra excusa creíble para la víctima. El objetivo final consiste en que el usuario facilite esos seis dígitos, con los cuales se completa la toma de control del perfil.

Cuál es el objetivo de esta estafa en WhatsApp

La finalidad de este tipo de fraude radica en apoderarse de la cuenta de WhatsApp, una vez obtenidos los elementos necesarios mediante ingeniería social. Los delincuentes, con pleno control de la aplicación, activan inmediatamente la verificación en dos pasos y establecen un PIN conocido solo por ellos. De ese modo, bloquean al propietario original e impiden un acceso rápido para revertir el robo.

Los delincuentes suplantan la identidad
Los delincuentes suplantan la identidad del usuario en WhatsApp para solicitar transferencias y datos confidenciales a sus contactos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con la cuenta secuestrada, los criminales exploran el historial de conversaciones y seleccionan a contactos recientes, familiares, amigos o colegas. Los suplantadores se valen de la foto, nombre y tono habitual del dueño de la cuenta para enviar nuevos mensajes fraudulentos.

Generalmente, construyen relatos de urgencia, como problemas para realizar un pago, pedidos de transferencias o favores económicos. El vínculo de confianza preexistente y el tiempo limitado de reacción inducen a muchos contactos a transaccionar sin sospechar.

En casos reportados, las víctimas secundarias terminan transfiriendo dinero o facilitando información confidencial, bajo la idea de ayudar a una persona que consideran de confianza. Esta táctica resulta exitosa porque explota la reacción automática ante situaciones urgentes y la costumbre de responder rápidamente a los mensajes de WhatsApp.

Medidas para evitar caer en la estafa y proteger la cuenta

Para contrarrestar la amenaza, el portal oficial de WhatsApp comparte una serie de recomendaciones puntuales dirigidas a reforzar la seguridad en la plataforma.

La primera línea de defensa consiste en no agregar ni responder a números desconocidos, incluso cuando el pretexto parezca convincente. Ante cualquier mensaje extraño o solicitud de información, se aconseja colgar o ignorar sin entablar conversación.

Configurar la privacidad y activar
Configurar la privacidad y activar la verificación en dos pasos son claves para proteger la cuenta de WhatsApp ante estafas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida esencial consiste en nunca compartir el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía al iniciar sesión en un nuevo dispositivo. Ningún representante oficial, proceso de verificación ni situación real requiere que ese número sea compartido por chat o llamada.

Se sugiere activar la función de verificación en dos pasos mediante un PIN secreto. Este mecanismo añade una barrera adicional que dificulta el acceso para intentos no autorizados, aun cuando los delincuentes obtengan el primer código. Revisar con frecuencia los dispositivos vinculados permite identificar y desconectar inmediatamente cualquier sesión sospechosa en WhatsApp Web o la app de escritorio.

Configurar la privacidad de forma restrictiva, limitando quién puede ver la foto de perfil, descripción y estado, resulta fundamental para minimizar los datos expuestos ante potenciales desconocidos. Además, la plataforma ofrece opciones para bloquear y denunciar números sospechosos, lo cual contribuye tanto a la protección individual como a fortalecer los mecanismos colectivos de alerta.

Temas Relacionados

WhatsAppEstafaAplicacionesDatos personalesCiberseguridadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Jensen Huang alertó: sin más energía, el auge de la inteligencia artificial se verá frenado

La disponibilidad de electricidad, incentivos y costos competitivos determinarán qué países lideran la industria de la IA, según el análisis del director ejecutivo de Nvidia

Jensen Huang alertó: sin más

Magis TV y XUPER TV: las peores plataformas para ver películas en Navidad

Optar por aplicaciones legales eliminan la necesidad de registros complejos o descargas peligrosas, y garantizan una experiencia de entretenimiento sin exposición a malware ni robo de información

Magis TV y XUPER TV:

10 accesorios que todo gamer quisiera como regalo de Navidad

Una opción son los auriculares gaming con cancelación de ruido, mejoran la experiencia auditiva y la comunicación en juegos multijugador

10 accesorios que todo gamer

Cómo identificar llamadas spam durante la época de diciembre

Ante el aumento de promociones y fraudes navideños, las opciones integradas en teléfonos Android permiten filtrar llamadas sospechosas y evitar molestias

Cómo identificar llamadas spam durante

Lista de peores regalos para padres mayores de 50 años en Navidad

Algunos dispositivos complejos de usar, experiencias extremas o electrodomésticos, lejos de agradar suelen generar incomodidad o resultar poco prácticos

Lista de peores regalos para
DEPORTES
La nueva exhibición de Stephen

La nueva exhibición de Stephen Curry con el que rompió otro récord histórico de Michael Jordan en la NBA

El video del incómodo momento que vivió Lionel Messi en India: la tensa reacción de Rodrigo De Paul con un hombre

La impactante denuncia de la estrella de UFC Ilia Topuria: “Intento de extorsión”

Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en Manchester City: el monto que ofrecieron y la insólita respuesta del Barcelona

“Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión de John Terry por el penal fallado con Chelsea en la final de la Champions de 2008

TELESHOW
Luciana Salazar celebró los 8

Luciana Salazar celebró los 8 años de Matilda: video con IA, torta de Guerreras K-pop y los deseos más tiernos

La angustia de Cinthia Fernández por un problema laboral: “Con esto mantengo mi casa”

La romántica mini luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo entre la aventura y un hotel de lujo

Wanda Nara habló luego de declarar en la causa por estafa de Nicolás Payarola: “No tengo miedo de nada”

Maxi López contó cuál será su próxima faceta laboral en Argentina: “Tengo ganas de explorar nuevos proyectos”

INFOBAE AMÉRICA

“Eran como gemelas”: las vidas

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood

Un nuevo robo de obras de arte en Brasil desnuda la vulnerabilidad de sus museos

Punta del Este espera su mejor temporada de la pospandemia

Desborde mortal en Bolivia: suman 20 fallecidos y diez desaparecidos en Santa Cruz