Mujer muere al ser operada por un falso médico que asistía la cirugía con un tutorial de YouTube

Un tutorial en internet llevó a la muerte durante una operación clandestina en la India - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Barabanki, ubicada en el estado de Uttar Pradesh, India, fue escenario de un hecho que ha generado conmoción por la peligrosidad asociada al uso irresponsable de información médica disponible en plataformas digitales.

Una mujer falleció tras ser intervenida quirúrgicamente por un hombre, en presunto estado de alicoramiento, que se hizo pasar por médico y empleó un video en YouTube como guía durante la cirugía.

Cirugía guiada con un tutorial de YouTube

La víctima, Munishra Rawat, de 50 años, acudió a una clínica de la zona después de experimentar dolor abdominal severo. El responsable del establecimiento, Gyan Prakash Mishra, diagnosticó la presencia de cálculos y, sin derivarla a un centro hospitalario autorizado, procedió a operar en las propias instalaciones. Durante el procedimiento, Mishra visualizó en tiempo real un tutorial en YouTube para orientarse, apoyándose en su sobrino como asistente directo.

Un falso médico realiza una cirugía con ayuda de un video de YouTube en India - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según el testimonio del esposo, el falso médico exhibía signos de ebriedad antes de iniciar la intervención. Los cortes practicados por Mishra y su ayudante alcanzaron arterias y venas de gravedad, lo que precipitó un rápido empeoramiento del estado de la paciente. Pese a ser trasladada poco después a un hospital, la mujer perdió la vida la noche del 6 de diciembre.

La policía de Uttar Pradesh abrió una investigación por homicidio culposo vinculado a negligencia médica. También se instruyeron cargos bajo la Ley de Prevención de Atrocidades (Ley SC/ST), ya que la víctima pertenecía a una casta protegida bajo esa legislación.

El sobrino de Mishra permanece fugitivo. El centro en cuestión fue clausurado tras comprobarse que operaba sin licencia sanitaria ni credenciales profesionales válidas.

El hecho ha alimentado el debate sobre los riesgos asociados a clínicas clandestinas y el acceso indiscriminado a contenidos de salud en internet. Especialistas en sanidad pública advirtieron sobre la proliferación de prácticas médicas improvisadas en regiones donde los servicios de salud formales resultan insuficientes o difíciles de alcanzar.

Cuáles son los riesgos de la información médica en YouTube

El peligro de los tutoriales médicos en internet expuesto tras una tragedia en India - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado por los investigadores Madathil, Rivera-Rodríguez, Greenstein y Gramopadhye en Sage Journals subrayó que YouTube se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para buscar información sobre salud y que existe una elevada probabilidad de hallar contenidos inexactos.

De acuerdo con ese trabajo, la disponibilidad abierta de tutoriales genera un contexto propicio para la difusión de tratamientos no avalados por la evidencia científica y expone a las personas a riesgos severos si confían en información poco fiable.

El análisis académico remarcó que el 75 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas reconocen la influencia de los contenidos online en sus decisiones terapéuticas. El estudio precisa que, aunque los videos subidos por organismos profesionales y agencias gubernamentales suelen ser de calidad, la cantidad de material carente de rigor es considerable.

“YouTube contiene información engañosa, principalmente anecdótica, y la probabilidad de que un usuario común encuentre dicho contenido es relativamente alta”, se lee en la publicación académica.

El uso de videos de YouTube como guía médica ha sido objeto de críticas por parte de especialistas en salud pública en India - (Foto: YouTube)

Los hechos ocurridos en Barabanki también reflejan las advertencias realizadas por entidades sanitarias y expertos sobre la necesidad urgente de fortalecer la regulación y vigilancia tanto de las prácticas médicas como del contenido sanitario al que la población accede.

El caso ha generado además numerosas reacciones en redes sociales y foros especializados, donde se cuestiona la facilidad con la que personas sin formación médica asumen procedimientos invasivos basándose en tutoriales digitales.

La situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo de mecanismos efectivos para que los usuarios identifiquen fuentes confiables al consultar temas de salud en internet.

El fallecimiento de Munishra Rawat tras una cirugía no autorizada en la India se suma a una creciente lista de episodios que han expuesto los vacíos existentes en la regulación de clínicas informales y la influencia de YouTube y otras plataformas en las decisiones de salud individuales.