Tecno

Mujer muere al ser operada por un falso médico que asistía la cirugía con un tutorial de YouTube

El incidente en una clínica ilegal pone bajo la lupa la disponibilidad de contenidos médicos en línea

Guardar
Un tutorial en internet llevó
Un tutorial en internet llevó a la muerte durante una operación clandestina en la India - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Barabanki, ubicada en el estado de Uttar Pradesh, India, fue escenario de un hecho que ha generado conmoción por la peligrosidad asociada al uso irresponsable de información médica disponible en plataformas digitales.

Una mujer falleció tras ser intervenida quirúrgicamente por un hombre, en presunto estado de alicoramiento, que se hizo pasar por médico y empleó un video en YouTube como guía durante la cirugía.

Cirugía guiada con un tutorial de YouTube

La víctima, Munishra Rawat, de 50 años, acudió a una clínica de la zona después de experimentar dolor abdominal severo. El responsable del establecimiento, Gyan Prakash Mishra, diagnosticó la presencia de cálculos y, sin derivarla a un centro hospitalario autorizado, procedió a operar en las propias instalaciones. Durante el procedimiento, Mishra visualizó en tiempo real un tutorial en YouTube para orientarse, apoyándose en su sobrino como asistente directo.

Un falso médico realiza una
Un falso médico realiza una cirugía con ayuda de un video de YouTube en India - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según el testimonio del esposo, el falso médico exhibía signos de ebriedad antes de iniciar la intervención. Los cortes practicados por Mishra y su ayudante alcanzaron arterias y venas de gravedad, lo que precipitó un rápido empeoramiento del estado de la paciente. Pese a ser trasladada poco después a un hospital, la mujer perdió la vida la noche del 6 de diciembre.

La policía de Uttar Pradesh abrió una investigación por homicidio culposo vinculado a negligencia médica. También se instruyeron cargos bajo la Ley de Prevención de Atrocidades (Ley SC/ST), ya que la víctima pertenecía a una casta protegida bajo esa legislación.

El sobrino de Mishra permanece fugitivo. El centro en cuestión fue clausurado tras comprobarse que operaba sin licencia sanitaria ni credenciales profesionales válidas.

El hecho ha alimentado el debate sobre los riesgos asociados a clínicas clandestinas y el acceso indiscriminado a contenidos de salud en internet. Especialistas en sanidad pública advirtieron sobre la proliferación de prácticas médicas improvisadas en regiones donde los servicios de salud formales resultan insuficientes o difíciles de alcanzar.

Cuáles son los riesgos de la información médica en YouTube

El peligro de los tutoriales
El peligro de los tutoriales médicos en internet expuesto tras una tragedia en India - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado por los investigadores Madathil, Rivera-Rodríguez, Greenstein y Gramopadhye en Sage Journals subrayó que YouTube se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para buscar información sobre salud y que existe una elevada probabilidad de hallar contenidos inexactos.

De acuerdo con ese trabajo, la disponibilidad abierta de tutoriales genera un contexto propicio para la difusión de tratamientos no avalados por la evidencia científica y expone a las personas a riesgos severos si confían en información poco fiable.

El análisis académico remarcó que el 75 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas reconocen la influencia de los contenidos online en sus decisiones terapéuticas. El estudio precisa que, aunque los videos subidos por organismos profesionales y agencias gubernamentales suelen ser de calidad, la cantidad de material carente de rigor es considerable.

YouTube contiene información engañosa, principalmente anecdótica, y la probabilidad de que un usuario común encuentre dicho contenido es relativamente alta”, se lee en la publicación académica.

El uso de videos de
El uso de videos de YouTube como guía médica ha sido objeto de críticas por parte de especialistas en salud pública en India - (Foto: YouTube)

Los hechos ocurridos en Barabanki también reflejan las advertencias realizadas por entidades sanitarias y expertos sobre la necesidad urgente de fortalecer la regulación y vigilancia tanto de las prácticas médicas como del contenido sanitario al que la población accede.

El caso ha generado además numerosas reacciones en redes sociales y foros especializados, donde se cuestiona la facilidad con la que personas sin formación médica asumen procedimientos invasivos basándose en tutoriales digitales.

La situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo de mecanismos efectivos para que los usuarios identifiquen fuentes confiables al consultar temas de salud en internet.

El fallecimiento de Munishra Rawat tras una cirugía no autorizada en la India se suma a una creciente lista de episodios que han expuesto los vacíos existentes en la regulación de clínicas informales y la influencia de YouTube y otras plataformas en las decisiones de salud individuales.

Temas Relacionados

YouTubeTutorial YouTubeFalso médicoMujer murióLo último en tecnologíaTecnología

Últimas Noticias

Top 5 de carreras universitarias que no debes estudiar en 2026, según la IA

Las proyecciones indican que profesiones clásicas relacionadas con las humanidades, y la comunicación enfrentarán menor demanda laboral por el avance de la automatización

Top 5 de carreras universitarias

Lista de juegos confirmados que llegarían a la Nintendo Switch 2 en 2026

La consola amplía su catálogo con el arribo de títulos destacados de franquicias como Pokémon, Dragon Quest y Príncipe de Persia, además de nuevas propuestas de rol y aventuras

Lista de juegos confirmados que

Del auge de la IA a la batalla por la soberanía de los datos: cuál es el plan del CEO de Microsoft para la próxima era digital

En una charla en el Cheeky Pint podcast, Satya Nadella expuso cómo piensa escalar nuevas tecnologías dentro de las organizaciones, el rol crítico de la infraestructura y la gobernanza de la información, y su mirada sobre liderazgo corporativo

Del auge de la IA

Descuentos de SEGA llegan a la PlayStation Store con ofertas de hasta mitad de precio

La campaña incluye descuentos importantes en títulos de franquicias como Like a Dragon, Sonic y Shinobi, además de producciones lanzadas este mismo año

Descuentos de SEGA llegan a

Cómo activar el control parental en las consolas de PlayStation para proteger a los menores de contenidos indebidos

Padres y tutores pueden filtrar juegos, controlar el tiempo de juego y activar restricciones en compras y comunicaciones, todo desde la aplicación PlayStation Family o la propia consola

Cómo activar el control parental
DEPORTES
La frase del director de

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi arribaron al país: cómo fue la llegada antes de retirar a sus hijas

Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Cómo continúa la salud del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra a dos semanas del grave accidente en su hogar

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea respondió a

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Ecuador: el congreso citó al titular de la Judicatura tras revelarse que su esposa defendió a un narco serbio

Bolivia renueva vocales del Tribunal Supremo Electoral y Gustavo Ávila asume la presidencia del organismo

Identifican señales sanguíneas objetivas del síndrome de fatiga crónica que demuestran que es una enfermedad real

Llega Latitud Garzón, el evento que dinamiza la vida cultural del pueblo uruguayo