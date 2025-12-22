Descargar Among Us fácil y gratis: paso a paso para iPhone, Android, Windows y PlayStation

Among Us se ha convertido en uno de los títulos multijugador más populares de los últimos años, cautivando a jugadores de todas las edades gracias a su divertida propuesta de deducción, trabajo en equipo y traición. Disponible en múltiples plataformas, el juego permite la conexión entre usuarios sin importar si juegan desde móvil, consola, PC o Mac, lo que facilita disfrutar de partidas con amigos estés donde estés.
Desde su lanzamiento, descargar Among Us es un proceso sencillo y al alcance de cualquier usuario, incluso para quienes no tienen experiencia instalando videojuegos.
A continuación, te explicamos cómo puedes obtener el juego de manera rápida, segura y gratuita en iPhone, Android, Windows, PlayStation y macOS, adaptando el método a las características de cada sistema para evitar complicaciones y asegurarte la mejor experiencia.
Cómo descargar Among Us en iPhone
Si eres usuario de iPhone y quieres sumarte a la fiebre de Among Us, descargar el juego es un proceso rápido y sencillo a través de la App Store. No necesitas conocimientos técnicos avanzados ni pasos complicados: siguiendo unas pocas indicaciones, podrás instalar el famoso título de Innersloth para disfrutar de partidas con amigos o jugadores de todo el mundo.
- Abre la App Store en tu iPhone (icono azul con una “A” blanca).
- Dirígete a la pestaña de búsqueda y escribe “Among Us”.
- Identifica la app oficial en los resultados y toca su icono.
- Pulsa “Obtener” para comenzar la descarga e instalación.
- Si es necesario, utiliza Face ID, Touch ID o tu contraseña de Apple ID para confirmar.
- Cuando acabe la instalación, toca “Abrir” y comienza a jugar.
Descargar Among Us en Android paso a paso
Si tienes un dispositivo Android y quieres comenzar a jugar Among Us, el proceso de descarga es directo y gratuito desde la Google Play Store. Solo necesitas buscar el juego oficial, instalarlo con un par de toques y en pocos minutos estarás listo para sumarte a la aventura, ya sea con amigos o con jugadores de todo el mundo.
- Accede a la Google Play Store desde tu teléfono Android.
- Coloca “Among Us” en la barra de búsqueda en la parte superior.
- Elige el juego desarrollado por Innersloth de la lista.
- Haz clic en “Instalar” y espera a que finalice la descarga.
- Abre el juego desde tu pantalla de inicio y únete a la tripulación.
Instalación en Windows: múltiples opciones para PC
A través de Steam:
- Descarga e instala el cliente Steam desde su web oficial.
- Busca “Among Us” en la tienda de Steam.
- Realiza la compra e instálalo desde tu biblioteca personal.
A través de Microsoft Store:
- Abre la Microsoft Store desde el menú de inicio.
- Introduce “Among Us” en el buscador y selecciona el juego.
- Adquiérelo y pulsa “Instalar” para completar el proceso.
Con emulador Android:
- Descarga BlueStacks u otro emulador compatible.
- Abre Google Play dentro del emulador.
- Busca e instala “Among Us” como si estuvieras en un móvil.
Por Epic Games Store:
- Accede a la aplicación de Epic Games.
- Verifica si Among Us está en promoción gratuita y agrégalo a tu cuenta.
- Descárgalo desde tu biblioteca si está disponible.
Descargar Among Us en PlayStation (PS4 y PS5)
Para instalar Among Us en PlayStation 4 o PlayStation 5, solo debes ingresar a la PlayStation Store, buscar el título “Among Us” y proceder a comprarlo o descargarlo sin costo adicional si cuentas con una suscripción activa a PS Plus, necesaria para el juego en línea. Una vez completada la descarga, podrás instalarlo y jugar en cualquiera de las dos consolas.
- Inicia tu consola y abre la PlayStation Store desde el menú principal.
- Utiliza la función de búsqueda para encontrar “Among Us”.
- Si tienes PS Plus y ha habido una promoción, puedes descargarlo directo; de lo contrario, cómpralo.
- Para jugar online, necesitas una suscripción activa a PlayStation Plus.
- Instala el juego y ejecútalo desde la biblioteca de la consola.
- Recuerda que el juego permite “cross-play” con usuarios de PC, móviles y otras consolas.
Among Us en macOS: opciones según tu ordenador
Para Macs con chips Apple Silicon (M1, M2, M3):
- Abre la Mac App Store.
- Escribe “Among Us” en el buscador.
- Selecciona la versión compatible para iPad/iPhone y sigue los pasos de descarga.
Para Macs con procesadores Intel:
- Descarga BlueStacks (emulador de Android) desde su web oficial.
- Inicia sesión con tu cuenta Google, accede a Google Play, busca “Among Us” e instálalo.
Con estas opciones, puedes llevar la emoción de Among Us a cualquier dispositivo, garantizando instalaciones seguras y rápidas para no perderte ni una partida con tus amigos.