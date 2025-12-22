Tecno

Descargar Among Us fácil y gratis: paso a paso para iPhone, Android, Windows y PlayStation

Disponible en múltiples plataformas, el juego permite la conexión entre usuarios sin importar si juegan desde móvil, consola, PC o Mac

Among Us
Puedes llevar la emoción de Among Us a cualquier dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Among Us se ha convertido en uno de los títulos multijugador más populares de los últimos años, cautivando a jugadores de todas las edades gracias a su divertida propuesta de deducción, trabajo en equipo y traición. Disponible en múltiples plataformas, el juego permite la conexión entre usuarios sin importar si juegan desde móvil, consola, PC o Mac, lo que facilita disfrutar de partidas con amigos estés donde estés.

Desde su lanzamiento, descargar Among Us es un proceso sencillo y al alcance de cualquier usuario, incluso para quienes no tienen experiencia instalando videojuegos.

A continuación, te explicamos cómo puedes obtener el juego de manera rápida, segura y gratuita en iPhone, Android, Windows, PlayStation y macOS, adaptando el método a las características de cada sistema para evitar complicaciones y asegurarte la mejor experiencia.

Cómo descargar Among Us en iPhone

Si eres usuario de iPhone y quieres sumarte a la fiebre de Among Us, descargar el juego es un proceso rápido y sencillo a través de la App Store. No necesitas conocimientos técnicos avanzados ni pasos complicados: siguiendo unas pocas indicaciones, podrás instalar el famoso título de Innersloth para disfrutar de partidas con amigos o jugadores de todo el mundo.

  • Abre la App Store en tu iPhone (icono azul con una “A” blanca).
  • Dirígete a la pestaña de búsqueda y escribe “Among Us”.
  • Identifica la app oficial en los resultados y toca su icono.
  • Pulsa “Obtener” para comenzar la descarga e instalación.
  • Si es necesario, utiliza Face ID, Touch ID o tu contraseña de Apple ID para confirmar.
  • Cuando acabe la instalación, toca “Abrir” y comienza a jugar.

Descargar Among Us en Android paso a paso

Si tienes un dispositivo Android y quieres comenzar a jugar Among Us, el proceso de descarga es directo y gratuito desde la Google Play Store. Solo necesitas buscar el juego oficial, instalarlo con un par de toques y en pocos minutos estarás listo para sumarte a la aventura, ya sea con amigos o con jugadores de todo el mundo.

  • Accede a la Google Play Store desde tu teléfono Android.
  • Coloca “Among Us” en la barra de búsqueda en la parte superior.
  • Elige el juego desarrollado por Innersloth de la lista.
  • Haz clic en “Instalar” y espera a que finalice la descarga.
  • Abre el juego desde tu pantalla de inicio y únete a la tripulación.
Instalación en Windows: múltiples opciones para PC

A través de Steam:

  1. Descarga e instala el cliente Steam desde su web oficial.
  2. Busca “Among Us” en la tienda de Steam.
  3. Realiza la compra e instálalo desde tu biblioteca personal.

A través de Microsoft Store:

  1. Abre la Microsoft Store desde el menú de inicio.
  2. Introduce “Among Us” en el buscador y selecciona el juego.
  3. Adquiérelo y pulsa “Instalar” para completar el proceso.

Con emulador Android:

  1. Descarga BlueStacks u otro emulador compatible.
  2. Abre Google Play dentro del emulador.
  3. Busca e instala “Among Us” como si estuvieras en un móvil.

Por Epic Games Store:

  1. Accede a la aplicación de Epic Games.
  2. Verifica si Among Us está en promoción gratuita y agrégalo a tu cuenta.
  3. Descárgalo desde tu biblioteca si está disponible.
Descargar Among Us en PlayStation (PS4 y PS5)

Para instalar Among Us en PlayStation 4 o PlayStation 5, solo debes ingresar a la PlayStation Store, buscar el título “Among Us” y proceder a comprarlo o descargarlo sin costo adicional si cuentas con una suscripción activa a PS Plus, necesaria para el juego en línea. Una vez completada la descarga, podrás instalarlo y jugar en cualquiera de las dos consolas.

  • Inicia tu consola y abre la PlayStation Store desde el menú principal.
  • Utiliza la función de búsqueda para encontrar “Among Us”.
  • Si tienes PS Plus y ha habido una promoción, puedes descargarlo directo; de lo contrario, cómpralo.
  • Para jugar online, necesitas una suscripción activa a PlayStation Plus.
  • Instala el juego y ejecútalo desde la biblioteca de la consola.
  • Recuerda que el juego permite “cross-play” con usuarios de PC, móviles y otras consolas.
Among Us en macOS: opciones según tu ordenador

Para Macs con chips Apple Silicon (M1, M2, M3):

  1. Abre la Mac App Store.
  2. Escribe “Among Us” en el buscador.
  3. Selecciona la versión compatible para iPad/iPhone y sigue los pasos de descarga.

Para Macs con procesadores Intel:

  1. Descarga BlueStacks (emulador de Android) desde su web oficial.
  2. Inicia sesión con tu cuenta Google, accede a Google Play, busca “Among Us” e instálalo.

Con estas opciones, puedes llevar la emoción de Among Us a cualquier dispositivo, garantizando instalaciones seguras y rápidas para no perderte ni una partida con tus amigos.

