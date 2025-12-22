Descargar Among Us fácil y gratis: paso a paso para iPhone, Android, Windows y PlayStation

Puedes llevar la emoción de Among Us a cualquier dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Among Us se ha convertido en uno de los títulos multijugador más populares de los últimos años, cautivando a jugadores de todas las edades gracias a su divertida propuesta de deducción, trabajo en equipo y traición. Disponible en múltiples plataformas, el juego permite la conexión entre usuarios sin importar si juegan desde móvil, consola, PC o Mac, lo que facilita disfrutar de partidas con amigos estés donde estés.

Desde su lanzamiento, descargar Among Us es un proceso sencillo y al alcance de cualquier usuario, incluso para quienes no tienen experiencia instalando videojuegos.

A continuación, te explicamos cómo puedes obtener el juego de manera rápida, segura y gratuita en iPhone, Android, Windows, PlayStation y macOS, adaptando el método a las características de cada sistema para evitar complicaciones y asegurarte la mejor experiencia.

Among Us se ha convertido en uno de los títulos multijugador más populares de los últimos años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo descargar Among Us en iPhone

Si eres usuario de iPhone y quieres sumarte a la fiebre de Among Us, descargar el juego es un proceso rápido y sencillo a través de la App Store. No necesitas conocimientos técnicos avanzados ni pasos complicados: siguiendo unas pocas indicaciones, podrás instalar el famoso título de Innersloth para disfrutar de partidas con amigos o jugadores de todo el mundo.

Abre la App Store en tu iPhone (icono azul con una “A” blanca).

Dirígete a la pestaña de búsqueda y escribe “Among Us”.

Identifica la app oficial en los resultados y toca su icono.

Pulsa “Obtener” para comenzar la descarga e instalación.

Si es necesario, utiliza Face ID, Touch ID o tu contraseña de Apple ID para confirmar.

Cuando acabe la instalación, toca “Abrir” y comienza a jugar.

Descargar Among Us en Android paso a paso

Si tienes un dispositivo Android y quieres comenzar a jugar Among Us, el proceso de descarga es directo y gratuito desde la Google Play Store. Solo necesitas buscar el juego oficial, instalarlo con un par de toques y en pocos minutos estarás listo para sumarte a la aventura, ya sea con amigos o con jugadores de todo el mundo.

Accede a la Google Play Store desde tu teléfono Android.

Coloca “Among Us” en la barra de búsqueda en la parte superior.

Elige el juego desarrollado por Innersloth de la lista.

Haz clic en “Instalar” y espera a que finalice la descarga.

Abre el juego desde tu pantalla de inicio y únete a la tripulación.

Si tienes un dispositivo Android y quieres comenzar a jugar Among Us, el proceso de descarga es directo y gratuito desde la Google Play Store. (Imagen ilustrativa Infobae)

Instalación en Windows: múltiples opciones para PC

A través de Steam:

Descarga e instala el cliente Steam desde su web oficial. Busca “Among Us” en la tienda de Steam. Realiza la compra e instálalo desde tu biblioteca personal.

A través de Microsoft Store:

Abre la Microsoft Store desde el menú de inicio. Introduce “Among Us” en el buscador y selecciona el juego. Adquiérelo y pulsa “Instalar” para completar el proceso.

Con emulador Android:

Descarga BlueStacks u otro emulador compatible. Abre Google Play dentro del emulador. Busca e instala “Among Us” como si estuvieras en un móvil.

Por Epic Games Store:

Accede a la aplicación de Epic Games. Verifica si Among Us está en promoción gratuita y agrégalo a tu cuenta. Descárgalo desde tu biblioteca si está disponible.

Among Us está disponible para jugar en consolas PlayStation, tanto en PS4 como en PS5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar Among Us en PlayStation (PS4 y PS5)

Para instalar Among Us en PlayStation 4 o PlayStation 5, solo debes ingresar a la PlayStation Store, buscar el título “Among Us” y proceder a comprarlo o descargarlo sin costo adicional si cuentas con una suscripción activa a PS Plus, necesaria para el juego en línea. Una vez completada la descarga, podrás instalarlo y jugar en cualquiera de las dos consolas.

Inicia tu consola y abre la PlayStation Store desde el menú principal.

Utiliza la función de búsqueda para encontrar “Among Us”.

Si tienes PS Plus y ha habido una promoción, puedes descargarlo directo; de lo contrario, cómpralo.

Para jugar online , necesitas una suscripción activa a PlayStation Plus.

Instala el juego y ejecútalo desde la biblioteca de la consola.

Recuerda que el juego permite “cross-play” con usuarios de PC, móviles y otras consolas.

Among Us, de InnerSloth.

Among Us en macOS: opciones según tu ordenador

Para Macs con chips Apple Silicon (M1, M2, M3):

Abre la Mac App Store. Escribe “Among Us” en el buscador. Selecciona la versión compatible para iPad/iPhone y sigue los pasos de descarga.

Para Macs con procesadores Intel:

Descarga BlueStacks (emulador de Android) desde su web oficial. Inicia sesión con tu cuenta Google, accede a Google Play, busca “Among Us” e instálalo.

Con estas opciones, puedes llevar la emoción de Among Us a cualquier dispositivo, garantizando instalaciones seguras y rápidas para no perderte ni una partida con tus amigos.